ОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди

·0·Спорт
ОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди

Осиёнинг нуфузи жиҳатидан иккинчи ўринда турувчи бош клублар мусобақаси — ОЧЛ-2 баҳсларига расман старт берилмоқда. Ўзбекистон вице-чемпиони ва мамлакатнинг энг тажрибали халқаро жамоаларидан бири бўлмиш Қаршининг «Насаф» клуби турнирдаги юришини сафарда, Баҳрайннинг Риффа шаҳрида маҳаллий «Ал Холидия» клубига қарши бошлайди. Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт оладиган ушбу принципиал тўқнашув олдидан ҳар икки бош мураббий майдонга тушадиган дастлабки 11 таликни расман эълон қилди. Учрашув «FutbolTV» телеканали орқали тўғридан-тўғри трансляция қилинади

Рўзиқул Бердиев Баҳрайн чемпионига қарши беллашувда Абдувоҳид Неъматов, Умар Эшмуродов, Ғолиб Ғайбуллаев каби тажрибали ҳимоя қўрғонини ва олдинги чизиқда тўпурар Бобур Абдухолиқовни асосий таркибга киритди. Мезбонлар эса ўз навбатида Масванганйи, Велковски, Морейра ва Дроздек сингари европалик ҳамда африкалик легионерларини дастлабки дақиқалардан жангга ташламоқда. Хўш, «аждарлар» Баҳрайн сафаридан ғалаба билан қайта оладими, Рўзиқул Бердиев рақибнинг машҳур легионерларини қандай тўхтатади ва «А» гуруҳидаги илк 3 очко кимга насиб этади?

«Аждарлар»нинг жанг майдонига тушадиган расмий 11 талиги

Рўзиқул Бердиев танлаган «Насаф»нинг бошланғич таркиби:

  • Дарвоза чизиғи: Абдувоҳид Неъматов — терма жамоа ва «Насаф»нинг ишончли посбони дарвоза дахлсизлигига масъул бўлади;

  • Мудофаа қўрғони: Алибек Давронов, Акром Комилов, Ғолиб Ғайбуллаев ҳамда сардор Умар Эшмуродов — рақибнинг хавфли ҳужумларини қайтариш учун монолит ҳимоя чизиғини ҳосил қилади;

  • Майдон маркази ва қанотлар: Зафармурод Абдураҳматов, Шароф Муҳиддинов, Ойбек Рустамов ва Аббос Ғуломов — тўп назорати ва марказдаги прессингни таъминлайди;

  • Ҳужумчилар ва креатив куч: Аденис Шала ва жамоанинг бош тўпурари Бобур Абдухолиқов мезбонлар дарвозасини ишғол қилиш учун асосий қурол бўлади.

«Ал Холидия»нинг юлдузли таркиби: Кимлардан эҳтиёт бўлиш керак?

Баҳрайн чемпионининг асосий таркибдаги ўйинчилари:

  • Дарвозабон ва ҳимоя: Ал Ғарабли, Одил, Буҳра, Шили ҳамда Шимолий Македония терма жамоаси аъзоси Дарко Велковски;

  • Яримҳимоя ва ҳужум учлиги: ЖАР термаси юлдузи Патрик Масванганйи, хорватиялик Домагой Дроздек, марокашлик Валид Саббар, шунингдек Бумессоус, Менди ва бразилиялик Глеисон Морейра;

  • Легионерлар кучи: Мезбонлар сафидаги хорижлик ўйинчиларнинг юқори индивидуал маҳорати «Насаф» ҳимоячиларидан 90 дақиқа давомида максимал диққатни талаб қилади.

«А» гуруҳидаги старт: Риффадан Тошкентгача интрига

Учрашув тафсилотлари ва мухлислар учун муҳим фактлар:

  • Баҳс вақти ва стадион: ОЧЛ-2 «А» гуруҳи 1-туридан ўрин олган учрашув 16 сентябрь куни Баҳрайннинг Риффа шаҳрида бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан айнан соат 21:00 да старт олади;

  • Тўғридан-тўғри эфир: Ўзбекистонлик миллионлаб футбол мухлислари ушбу қарама-қаршиликни «FutbolTV» телеканали орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин;

  • Стратегик вазифа: Гуруҳдан чиқиш ва кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун сафардаги илк турда очко олиш «Насаф» учун сув ва ҳаводек зарур.

Қаршининг «Насаф» жамоасига ушбу мураккаб ва шиддатли баҳсда Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, муҳим ғалабани қўлга киритишини тилаб қоламиз.

Сизнингча, «Насаф» сафарда «Ал Холидия» устидан қандай ҳисобда ғалаба қозонади? Рўзиқул Бердиев танлаган бошланғич таркиб 3 очко олиш учун етарлими ёки захирадан тушадиган ўйинчилар баҳс тақдирини ҳал қиладими? Ўз ҳисоб тахминларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий футболимиз шаъни учун курашаётган «аждарлар» учрашуви олдидан тайёрланган ушбу таҳлилни барча футбол мухлисларига улашинг!

НасафАл ХолидияОЧЛ-2Рўзиқул Бердиев
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалдаОКМК «Хоразм» билан асабий жангда ғалабани илиб кетди — Қосимов жамоаси чорак финалдаБугун, 20:53Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиМатбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиБугун, 19:30Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирдиГианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирдиБугун, 18:59Эрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиЭрлинг Холанд Манчестер дербисида қандай қилибофсиддан қочиш сирини очдиБугун, 18:32Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Бугун, 16:00«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилдиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда