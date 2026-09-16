ОЧЛ-2 баҳси: «Ал Холидия» — «Насаф» учрашуви асосий таркиблари эълон қилинди
Осиёнинг нуфузи жиҳатидан иккинчи ўринда турувчи бош клублар мусобақаси — ОЧЛ-2 баҳсларига расман старт берилмоқда. Ўзбекистон вице-чемпиони ва мамлакатнинг энг тажрибали халқаро жамоаларидан бири бўлмиш Қаршининг «Насаф» клуби турнирдаги юришини сафарда, Баҳрайннинг Риффа шаҳрида маҳаллий «Ал Холидия» клубига қарши бошлайди. Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт оладиган ушбу принципиал тўқнашув олдидан ҳар икки бош мураббий майдонга тушадиган дастлабки 11 таликни расман эълон қилди. Учрашув «FutbolTV» телеканали орқали тўғридан-тўғри трансляция қилинади
Рўзиқул Бердиев Баҳрайн чемпионига қарши беллашувда Абдувоҳид Неъматов, Умар Эшмуродов, Ғолиб Ғайбуллаев каби тажрибали ҳимоя қўрғонини ва олдинги чизиқда тўпурар Бобур Абдухолиқовни асосий таркибга киритди. Мезбонлар эса ўз навбатида Масванганйи, Велковски, Морейра ва Дроздек сингари европалик ҳамда африкалик легионерларини дастлабки дақиқалардан жангга ташламоқда. Хўш, «аждарлар» Баҳрайн сафаридан ғалаба билан қайта оладими, Рўзиқул Бердиев рақибнинг машҳур легионерларини қандай тўхтатади ва «А» гуруҳидаги илк 3 очко кимга насиб этади?
«Аждарлар»нинг жанг майдонига тушадиган расмий 11 талиги
Рўзиқул Бердиев танлаган «Насаф»нинг бошланғич таркиби:
Дарвоза чизиғи: Абдувоҳид Неъматов — терма жамоа ва «Насаф»нинг ишончли посбони дарвоза дахлсизлигига масъул бўлади;
Мудофаа қўрғони: Алибек Давронов, Акром Комилов, Ғолиб Ғайбуллаев ҳамда сардор Умар Эшмуродов — рақибнинг хавфли ҳужумларини қайтариш учун монолит ҳимоя чизиғини ҳосил қилади;
Майдон маркази ва қанотлар: Зафармурод Абдураҳматов, Шароф Муҳиддинов, Ойбек Рустамов ва Аббос Ғуломов — тўп назорати ва марказдаги прессингни таъминлайди;
Ҳужумчилар ва креатив куч: Аденис Шала ва жамоанинг бош тўпурари Бобур Абдухолиқов мезбонлар дарвозасини ишғол қилиш учун асосий қурол бўлади.
«Ал Холидия»нинг юлдузли таркиби: Кимлардан эҳтиёт бўлиш керак?
Баҳрайн чемпионининг асосий таркибдаги ўйинчилари:
Дарвозабон ва ҳимоя: Ал Ғарабли, Одил, Буҳра, Шили ҳамда Шимолий Македония терма жамоаси аъзоси Дарко Велковски;
Яримҳимоя ва ҳужум учлиги: ЖАР термаси юлдузи Патрик Масванганйи, хорватиялик Домагой Дроздек, марокашлик Валид Саббар, шунингдек Бумессоус, Менди ва бразилиялик Глеисон Морейра;
Легионерлар кучи: Мезбонлар сафидаги хорижлик ўйинчиларнинг юқори индивидуал маҳорати «Насаф» ҳимоячиларидан 90 дақиқа давомида максимал диққатни талаб қилади.
«А» гуруҳидаги старт: Риффадан Тошкентгача интрига
Учрашув тафсилотлари ва мухлислар учун муҳим фактлар:
Баҳс вақти ва стадион: ОЧЛ-2 «А» гуруҳи 1-туридан ўрин олган учрашув 16 сентябрь куни Баҳрайннинг Риффа шаҳрида бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан айнан соат 21:00 да старт олади;
Тўғридан-тўғри эфир: Ўзбекистонлик миллионлаб футбол мухлислари ушбу қарама-қаршиликни «FutbolTV» телеканали орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин;
Стратегик вазифа: Гуруҳдан чиқиш ва кейинги босқич масаласини ҳал қилиш учун сафардаги илк турда очко олиш «Насаф» учун сув ва ҳаводек зарур.
Қаршининг «Насаф» жамоасига ушбу мураккаб ва шиддатли баҳсда Ўзбекистон шарафини муносиб ҳимоя қилиб, муҳим ғалабани қўлга киритишини тилаб қоламиз.
Сизнингча, «Насаф» сафарда «Ал Холидия» устидан қандай ҳисобда ғалаба қозонади? Рўзиқул Бердиев танлаган бошланғич таркиб 3 очко олиш учун етарлими ёки захирадан тушадиган ўйинчилар баҳс тақдирини ҳал қиладими? Ўз ҳисоб тахминларингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий футболимиз шаъни учун курашаётган «аждарлар» учрашуви олдидан тайёрланган ушбу таҳлилни барча футбол мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…