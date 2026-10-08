Андижонда 64 минг долларни пайпоғига яширган фуқаро аниқланди

·2·Жамият
Андижонда 64 минг долларни пайпоғига яширган фуқаро аниқланди

Андижон вилоятида фуқаронинг Қирғизистонга олиб чиқиб кетмоқчи бўлган 64 минг АҚШ долларини пайпоғига яширгани фош этилди. Бу ҳақда Андижон вилояти божхона бошқармаси хабар берди.

Қайд этилишича, фуқаро Ўзбекистондан Қирғизистонга чиқиш мақсадида “Дўстлик” чегара божхона постининг “Чиқиш пиёда” йўналишидаги яшил йўлак орқали ҳаракатланган.

Бироқ божхона назорати ва шахсий кўрик давомида унинг декларацияда кўрсатилмаган хорижий валютани олиб чиқишга уринаётгани аниқланган.

Қизиғи, жами 64 минг АҚШ доллари фуқаронинг пайпоғи ичига яширилган бўлган. Божхона ходимларининг синчковлиги натижасида аниқланган маблағ белгиланган тартибда вақтинча сақловга олинган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Андижон вилоятиДўстлик чегара божхона постиқўшимча валюта олиб чиқишбожхона назорати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилдиАндижонда олтинни киприк бўёғи идиши, атир ва ручка ичида олиб киришга уриниш фош этилди12 июн 17:22Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликАндижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарлик31 июл 22:232 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди2 минг доллар пора ва 160 минглик ер савдоси фош этилди3 июл 11:43Андижонда тақиқланган модда сотган шахс қўлга олиндиАндижонда тақиқланган модда сотган шахс қўлга олинди30 май 13:49Қашқадарё ва Андижонда дори воситалари савдоси бўйича жиноят ишлари очилдиҚашқадарё ва Андижонда дори воситалари савдоси бўйича жиноят ишлари очилди11 апрел 15:20Андижонда ер сотиб, катта миқдорда пора олган мансабдорлар ушландиАндижонда ер сотиб, катта миқдорда пора олган мансабдорлар ушланди23 май 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди