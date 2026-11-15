«Toyota» юкхонаси ва яширин омбор: ДХХ чегарада қандай хавфли режани тўхтатди?

1 дақиқа ўқиш38
«Toyota» юкхонаси ва яширин омбор: ДХХ чегарада қандай хавфли режани тўхтатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ДХХ ва ҳамкор органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбирда Афғонистон фуқароси бошқарувидаги «Toyota» автомобили орқали мамлакатимизга гиёҳвандлик воситаларини олиб киришга уриниш фош этилди.
  • 1966 йилда туғилган шахснинг «Айритом» чегара постидаги автомобили ва Термиз шаҳридаги хонадонидан жами 1,8 килограммга яқин опий ва героин моддалари топилиб, мусодара қилинди.

Гиёҳвандлик инсон саломатлиги, оилалар осойишталиги ва ёшлар келажагига жиддий таҳдид солувчи хавфдир. Унинг ноқонуний савдосидан манфаат кўзлаётган шахслар эса тақиқланган моддаларни мамлакат ҳудудига олиб кириш учун турли ҳийла-найранглар ва мураккаб усулларни қўлламоқда. Ана шундай усуллардан бири ДХХ Чегара қўшинлари, Сурхондарё вилояти бўйича бошқарма, божхона ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида фош этилди.

«Айритом» чегара постида аниқланган яширин юк

Мамлакатимизга кириш учун «Айритом» чегара божхона постига келиб тўхтаган, 1966 йилда туғилган Афғонистон фуқароси бошқарувидаги «Toyota» русумли автомобиль қатъий текширувдан ўтказилди. Божхона ва чегара назорати чоғида транспорт воситасининг юкхонасидаги двигател поршени автоэҳтиёт қисмлари ичига хуфёна тарзда яширилган қарийб 400 грамм «опий» гиёҳвандлик воситаси борлиги аниқланди.

Лекин тезкор тадбир шу билан якунланмади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан мазкур шахснинг Термиз шаҳрида вақтинча яшаб турган хонадони ҳам холислар иштирокида кўздан кечирилди. У ерда эса автомобилнинг бошқа эҳтиёт қисмлари ичига яширилган яна 848 грамм «опий» ҳамда 551 грамм «героин» борлиги маълум бўлди.

Ҳуқуқбузарлик ва тезкор тадбир тафсилотлари

Маълумотлар ва кўрсаткичлар

Аниқланган жой

«Айритом» чегара божхона пости ва Термиз шаҳри

Ҳуқуқбузар шахс

1966 йилда туғилган Афғонистон фуқароси

Транспорт воситаси

«Toyota» русумли автомобил

Мусодара қилинган гиёҳвандлик воситалари

Жами қарийб 1,8 кг (опий ва героин)

«Toyota» юкхонаси ва яширин омбор: ДХХ чегарада қандай хавфли режани тўхтатди?

Жиноятга қарши қатъий кураш

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли жиноят ишлари қўзғатилиб, ушбу ноқонуний трансчегаравий каналнинг бошқа аъзоларини аниқлаш мақсадида тергов-тезкор ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда. Давлат хавфсизлик хизмати ва ҳамкор идоралар томонидан мамлакатимиз чегаралари хавфсизлигини таъминлаш ҳамда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши курашиш борасидаги тадбирлар қатъият билан давом эттирилмоқда.

Сизнингча, чегараларда ва божхона постларида гиёҳвандлик воситаларининг яширин равишда олиб ўтилишига қарши курашни янада кучайтириш учун қандай қўшимча чоралар кўрилиши лозим? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари