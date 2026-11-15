«Toyota» юкхонаси ва яширин омбор: ДХХ чегарада қандай хавфли режани тўхтатди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ДХХ ва ҳамкор органлар томонидан ўтказилган тезкор тадбирда Афғонистон фуқароси бошқарувидаги «Toyota» автомобили орқали мамлакатимизга гиёҳвандлик воситаларини олиб киришга уриниш фош этилди.
- 1966 йилда туғилган шахснинг «Айритом» чегара постидаги автомобили ва Термиз шаҳридаги хонадонидан жами 1,8 килограммга яқин опий ва героин моддалари топилиб, мусодара қилинди.
Гиёҳвандлик инсон саломатлиги, оилалар осойишталиги ва ёшлар келажагига жиддий таҳдид солувчи хавфдир. Унинг ноқонуний савдосидан манфаат кўзлаётган шахслар эса тақиқланган моддаларни мамлакат ҳудудига олиб кириш учун турли ҳийла-найранглар ва мураккаб усулларни қўлламоқда. Ана шундай усуллардан бири ДХХ Чегара қўшинлари, Сурхондарё вилояти бўйича бошқарма, божхона ва ички ишлар органлари ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида фош этилди.
«Айритом» чегара постида аниқланган яширин юк
Мамлакатимизга кириш учун «Айритом» чегара божхона постига келиб тўхтаган, 1966 йилда туғилган Афғонистон фуқароси бошқарувидаги «Toyota» русумли автомобиль қатъий текширувдан ўтказилди. Божхона ва чегара назорати чоғида транспорт воситасининг юкхонасидаги двигател поршени автоэҳтиёт қисмлари ичига хуфёна тарзда яширилган қарийб 400 грамм «опий» гиёҳвандлик воситаси борлиги аниқланди.
Лекин тезкор тадбир шу билан якунланмади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан мазкур шахснинг Термиз шаҳрида вақтинча яшаб турган хонадони ҳам холислар иштирокида кўздан кечирилди. У ерда эса автомобилнинг бошқа эҳтиёт қисмлари ичига яширилган яна 848 грамм «опий» ҳамда 551 грамм «героин» борлиги маълум бўлди.
Ҳуқуқбузарлик ва тезкор тадбир тафсилотлари
Маълумотлар ва кўрсаткичлар
Аниқланган жой
«Айритом» чегара божхона пости ва Термиз шаҳри
Ҳуқуқбузар шахс
1966 йилда туғилган Афғонистон фуқароси
Транспорт воситаси
«Toyota» русумли автомобил
Мусодара қилинган гиёҳвандлик воситалари
Жами қарийб 1,8 кг (опий ва героин)
Жиноятга қарши қатъий кураш
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли жиноят ишлари қўзғатилиб, ушбу ноқонуний трансчегаравий каналнинг бошқа аъзоларини аниқлаш мақсадида тергов-тезкор ҳаракатлари жадал давом эттирилмоқда. Давлат хавфсизлик хизмати ва ҳамкор идоралар томонидан мамлакатимиз чегаралари хавфсизлигини таъминлаш ҳамда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига қарши курашиш борасидаги тадбирлар қатъият билан давом эттирилмоқда.
Сизнингча, чегараларда ва божхона постларида гиёҳвандлик воситаларининг яширин равишда олиб ўтилишига қарши курашни янада кучайтириш учун қандай қўшимча чоралар кўрилиши лозим? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…