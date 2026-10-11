Андижонда 34 минг долларни чегарадан яширинча олиб ўтишга уринган шахс ушланди

·44·Жамият
Андижонда 34 минг долларни чегарадан яширинча олиб ўтишга уринган шахс ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Андижон вилоятидаги «Дўстлик» чегара божхона постида Қирғизистонга ўтаётган «Volvo» ҳайдовчисининг сумкаси ва кийимидан 34 минг АҚШ доллари топилди.
  • Ушбу маблағ божхона ходимларининг оғзаки сўровида маълум қилинмаган ва декларацияланмаган.
  • Мазкур ҳолат юзасидан суриштирув олиб борилмоқда.

Ўзбекистондан Қирғизистонга йўл олган «Волво» ҳайдовчисининг қўл сумкаси ва кийимининг ички чўнтакларидан 34 минг АҚШ доллари топилди. Эътиборлиси, катта миқдордаги нақд пул божхона ходимларининг оғзаки сўровида маълум қилинмаган ва белгиланган тартибда декларацияланмаган.

Ҳолат Андижон вилоятидаги «Дўстлик» чегара божхона постида аниқланди. Божхона ходимлари чегара вакиллари билан ҳамкорликда ўтказган назорат тадбири давомида ҳайдовчининг ҳаракатларидан шубҳаланиб, уни қўшимча текширувдан ўтказган.

Қўл сумкаси ва кийимнинг ички чўнтакларидан пул чиқди

Маълум қилинишича, Ўзбекистондан Қирғизистонга чиқиб кетаётган «Волво» русумли транспорт воситаси ҳайдовчиси божхона назоратидан ўтказилганида унинг ёнидаги нақд валютага эътибор қаратилган.

Текширув давомида ҳайдовчининг қўл сумкаси ҳамда кийимининг ички чўнтак қисмига яширилган 34 минг АҚШ доллари аниқланган. Мазкур маблағ оғзаки сўровда маълум қилинмагани ва белгиланган тартибда декларацияланмагани айтилмоқда.

Шу тариқа, чегара орқали нақд валютани олиб чиқиш билан боғлиқ қоидабузарлик аломатлари аниқланди.

Ҳолат юзасидан суриштирув олиб борилмоқда

Ҳозирда мазкур ҳолат бўйича тегишли суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Воқеанинг барча тафсилотлари ва ҳуқуқий оқибатларига ойдинлик киритиш жараёни давом этмоқда.

Қайд этиш жоизки, божхона назоратида нақд валютани белгиланган тартибда маълум қилиш ва декларациялаш талабларига риоя этиш муҳим аҳамиятга эга. Чегарадан ўтаётган шахслар амалдаги қоидаларни олдиндан билиши ва уларни бажариши кутилмаган ҳуқуқий муаммоларнинг олдини олишга ёрдам беради.

Андижондаги ушбу ҳолат эса чегарадаги назорат жараёнида шубҳали ҳолатлар эътибордан четда қолмаслигини яна бир бор кўрсатди.

ВолвоАндижонДўстликқоидабузарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда валюта олиб чиқишнинг ғайриоддий усули: йўловчида оёқ кийимга яширилиган 8 минг доллар аниқландиАндижонда валюта олиб чиқишнинг ғайриоддий усули: йўловчида оёқ кийимга яширилиган 8 минг доллар аниқланди27 июл 12:16Андижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилдиАндижонда дўппи ичига яширилган 35,6 минг доллар топилди30 июн 10:26«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди11 сентябр 13:33Андижонда 297 миллион сўмлик қалбаки пул тайёрлаган шахс ушландиАндижонда 297 миллион сўмлик қалбаки пул тайёрлаган шахс ушландиКеча 12:48Гўдак таглигида олтин, қиз кийимида $40 минг топилди...Гўдак таглигида олтин, қиз кийимида $40 минг топилди...5 август 07:39Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)4 сентябр 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди