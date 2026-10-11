Андижонда 34 минг долларни чегарадан яширинча олиб ўтишга уринган шахс ушланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Андижон вилоятидаги «Дўстлик» чегара божхона постида Қирғизистонга ўтаётган «Volvo» ҳайдовчисининг сумкаси ва кийимидан 34 минг АҚШ доллари топилди.
- Ушбу маблағ божхона ходимларининг оғзаки сўровида маълум қилинмаган ва декларацияланмаган.
- Мазкур ҳолат юзасидан суриштирув олиб борилмоқда.
Ўзбекистондан Қирғизистонга йўл олган «Волво» ҳайдовчисининг қўл сумкаси ва кийимининг ички чўнтакларидан 34 минг АҚШ доллари топилди. Эътиборлиси, катта миқдордаги нақд пул божхона ходимларининг оғзаки сўровида маълум қилинмаган ва белгиланган тартибда декларацияланмаган.
Ҳолат Андижон вилоятидаги «Дўстлик» чегара божхона постида аниқланди. Божхона ходимлари чегара вакиллари билан ҳамкорликда ўтказган назорат тадбири давомида ҳайдовчининг ҳаракатларидан шубҳаланиб, уни қўшимча текширувдан ўтказган.
Қўл сумкаси ва кийимнинг ички чўнтакларидан пул чиқди
Маълум қилинишича, Ўзбекистондан Қирғизистонга чиқиб кетаётган «Волво» русумли транспорт воситаси ҳайдовчиси божхона назоратидан ўтказилганида унинг ёнидаги нақд валютага эътибор қаратилган.
Текширув давомида ҳайдовчининг қўл сумкаси ҳамда кийимининг ички чўнтак қисмига яширилган 34 минг АҚШ доллари аниқланган. Мазкур маблағ оғзаки сўровда маълум қилинмагани ва белгиланган тартибда декларацияланмагани айтилмоқда.
Шу тариқа, чегара орқали нақд валютани олиб чиқиш билан боғлиқ қоидабузарлик аломатлари аниқланди.
Ҳолат юзасидан суриштирув олиб борилмоқда
Ҳозирда мазкур ҳолат бўйича тегишли суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Воқеанинг барча тафсилотлари ва ҳуқуқий оқибатларига ойдинлик киритиш жараёни давом этмоқда.
Қайд этиш жоизки, божхона назоратида нақд валютани белгиланган тартибда маълум қилиш ва декларациялаш талабларига риоя этиш муҳим аҳамиятга эга. Чегарадан ўтаётган шахслар амалдаги қоидаларни олдиндан билиши ва уларни бажариши кутилмаган ҳуқуқий муаммоларнинг олдини олишга ёрдам беради.
Андижондаги ушбу ҳолат эса чегарадаги назорат жараёнида шубҳали ҳолатлар эътибордан четда қолмаслигини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…