Тошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилма
Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида янги авлод смартфонларининг ноқонуний олиб кирилишига чек қўйилди. «Тошкент-АЭРО» ихтисослаштирилган чегара божхона пости ходимлари томонидан Дубайдан учиб келган 3 нафар фуқаронинг юклари божхона кўригидан ўтказилганда, оғзаки сўровда маълум қилинмаган ҳамда йўловчи божхона декларациясида кўрсатилмаган қимматбаҳо гаджетлар аниқланди.
Қонунбузарларнинг багажидан жами 14 дона сўнгги моделдаги iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max флагман қурилмалари топилиб, ашёвий далил сифатида вақтинча сақловга олинди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мусодара этилган ушбу замонавий смартфонларнинг умумий қиймати 227 миллион сўмни ташкил этмоқда. Айни пайтда мазкур ҳолат бўйича божхона органлари томонидан қўшимча текширув ва суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
«Дубай рейси, яширилган 14 та флагман ва 227 миллион»: Тезкор рейднинг 5 та асосий нуқтаси
«Тошкент-АЭРО» божхона постида қайд этилган контрабанда иши бўйича энг муҳим фактлар:
Илк бор iPhone 18 моделлари ушланди: Бозорда ҳали оммалашмаган iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max флагманларининг Ўзбекистонга ноқонуний кириши фош бўлди;
3 нафар йўловчи қўлга олинди: Дубай йўналиши бўйлаб келган шахслар гаджетларни оғзаки сўровдан яширган ҳолда олиб ўтмоқчи бўлган;
Жами 14 дона қимматбаҳо смартфон: Багажлардан iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмалари чиқди;
227 миллион сўмлик умумий қиймат: Дастлабки баҳолашга кўра, қўлга олинган техникалар чорак миллиард сўмга яқин маблағни ташкил қилмоқда;
Божхона текшируви давом этмоқда: Қонунбузарларга нисбатан жавобгарлик масаласи кўриб чиқилиб, суриштирув кетмоқда.
Божхона постидаги ҳодиса ва қурилмалар параметрлари таснифи
Дубайдан ноқонуний олиб ўтилмоқчи бўлган техникаларнинг таҳлилий жадвали:
Муҳим кўрсаткичлар
Божхонада қайд этилган расмий маълумотлар
Ҳодиса манзили
«Тошкент-АЭРО» чегара божхона пости (Тошкент аэропорти)
Қатнов йўналиши
Дубай (БАА) — Тошкент (Ўзбекистон)
Қонунбузарлар сони
3 нафар авиайўловчи
Ушланган қурилмалар турлари
iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max
Жами миқдори
14 дона (янги, қутисида қадоқланган)
Дастлабки баҳоланган қиймати
227 000 000 сўм
Ҳуқуқий мақоми
Қурилмалар вақтинча сақловга олинган, тергов ҳаракатлари кетмоқда
Иқтисодий ва божхона экспертизаси: Нега янги iPhone моделлар контрабанда нишонига айланади?
Божхона соҳаси таҳлилчилари, иқтисодчилар ва ритейл экспертларининг хулосалари:
«Янгилик шов-шуви ва қора бозордаги спекуляция»: Apple компаниясининг янги флагманлари расмий савдога чиққан илк ҳафталарда маҳаллий бозорда таклифдан кўра талаб бир неча баробар ошиб кетади; «кулранг» бозор савдогарлари божхона тўловларини тўламаслик ва янги қурилмаларни шошилинч сотиб катта даромад олиш мақсадида жисмоний шахслар орқали маҳсулот ташишга уринади;
Божхона лимитларини четлаб ўтиш стратегияси: Амалдаги тартибларга кўра, жисмоний шахслар ўз шахсий эҳтиёжлари учун белгиланган чекловлар доирасида телефон олиб киришлари мумкин; бироқ бир йўла 14 та янги қурилмани олиб ўтиш тижорий мақсадни кўрсатади ва мажбурий декларациялашни тақозо этади;
Истеъмолчилар учун хавф-хатарлар: Божхона тўловлари тўланмай ноқонуний олиб кирилган қурилмалар кейинчалик UzIMEI тизимидан расмий рўйхатдан ўтишда муаммоларга дуч келади ва харидорлар тармоқ блокировкаси ёки кафолат хизматидан маҳрум бўлиш хавфи остида қолади.
Сизнингча, божхона чегараларида қимматбаҳо электрон қурилмаларнинг ноқонуний олиб ўтилишига қарши жазо чораларини янада кучайтириш лозимми ёки электрон қурилмаларга божхона имтиёзларини кенгайтириш контрабанданинг олдини олишга кўпроқ ёрдам берадими? Янги гаджетларнинг бозорда сунъий қимматлашиши ҳақида нима деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва аэропортдаги ушбу тезкор фош этиш тафсилотларини дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…