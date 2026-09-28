Тошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилма

·4·Жамият
Тошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилма

Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида янги авлод смартфонларининг ноқонуний олиб кирилишига чек қўйилди. «Тошкент-АЭРО» ихтисослаштирилган чегара божхона пости ходимлари томонидан Дубайдан учиб келган 3 нафар фуқаронинг юклари божхона кўригидан ўтказилганда, оғзаки сўровда маълум қилинмаган ҳамда йўловчи божхона декларациясида кўрсатилмаган қимматбаҳо гаджетлар аниқланди.

Қонунбузарларнинг багажидан жами 14 дона сўнгги моделдаги iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max флагман қурилмалари топилиб, ашёвий далил сифатида вақтинча сақловга олинди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, мусодара этилган ушбу замонавий смартфонларнинг умумий қиймати 227 миллион сўмни ташкил этмоқда. Айни пайтда мазкур ҳолат бўйича божхона органлари томонидан қўшимча текширув ва суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

«Дубай рейси, яширилган 14 та флагман ва 227 миллион»: Тезкор рейднинг 5 та асосий нуқтаси

«Тошкент-АЭРО» божхона постида қайд этилган контрабанда иши бўйича энг муҳим фактлар:

  • Илк бор iPhone 18 моделлари ушланди: Бозорда ҳали оммалашмаган iPhone 18 Pro ва 18 Pro Max флагманларининг Ўзбекистонга ноқонуний кириши фош бўлди;

  • 3 нафар йўловчи қўлга олинди: Дубай йўналиши бўйлаб келган шахслар гаджетларни оғзаки сўровдан яширган ҳолда олиб ўтмоқчи бўлган;

  • Жами 14 дона қимматбаҳо смартфон: Багажлардан iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max қурилмалари чиқди;

  • 227 миллион сўмлик умумий қиймат: Дастлабки баҳолашга кўра, қўлга олинган техникалар чорак миллиард сўмга яқин маблағни ташкил қилмоқда;

  • Божхона текшируви давом этмоқда: Қонунбузарларга нисбатан жавобгарлик масаласи кўриб чиқилиб, суриштирув кетмоқда.

Тошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилма

Божхона постидаги ҳодиса ва қурилмалар параметрлари таснифи

Дубайдан ноқонуний олиб ўтилмоқчи бўлган техникаларнинг таҳлилий жадвали:

Муҳим кўрсаткичлар

Божхонада қайд этилган расмий маълумотлар

Ҳодиса манзили

«Тошкент-АЭРО» чегара божхона пости (Тошкент аэропорти)

Қатнов йўналиши

Дубай (БАА) — Тошкент (Ўзбекистон)

Қонунбузарлар сони

3 нафар авиайўловчи

Ушланган қурилмалар турлари

iPhone 17 Pro, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Жами миқдори

14 дона (янги, қутисида қадоқланган)

Дастлабки баҳоланган қиймати

227 000 000 сўм

Ҳуқуқий мақоми

Қурилмалар вақтинча сақловга олинган, тергов ҳаракатлари кетмоқда

Тошкентда iPhone 18 контрабандаси фош бўлди: 227 миллион сўмлик 14 та қурилма

Иқтисодий ва божхона экспертизаси: Нега янги iPhone моделлар контрабанда нишонига айланади?

Божхона соҳаси таҳлилчилари, иқтисодчилар ва ритейл экспертларининг хулосалари:

  • «Янгилик шов-шуви ва қора бозордаги спекуляция»: Apple компаниясининг янги флагманлари расмий савдога чиққан илк ҳафталарда маҳаллий бозорда таклифдан кўра талаб бир неча баробар ошиб кетади; «кулранг» бозор савдогарлари божхона тўловларини тўламаслик ва янги қурилмаларни шошилинч сотиб катта даромад олиш мақсадида жисмоний шахслар орқали маҳсулот ташишга уринади;

  • Божхона лимитларини четлаб ўтиш стратегияси: Амалдаги тартибларга кўра, жисмоний шахслар ўз шахсий эҳтиёжлари учун белгиланган чекловлар доирасида телефон олиб киришлари мумкин; бироқ бир йўла 14 та янги қурилмани олиб ўтиш тижорий мақсадни кўрсатади ва мажбурий декларациялашни тақозо этади;

  • Истеъмолчилар учун хавф-хатарлар: Божхона тўловлари тўланмай ноқонуний олиб кирилган қурилмалар кейинчалик UzIMEI тизимидан расмий рўйхатдан ўтишда муаммоларга дуч келади ва харидорлар тармоқ блокировкаси ёки кафолат хизматидан маҳрум бўлиш хавфи остида қолади.

Сизнингча, божхона чегараларида қимматбаҳо электрон қурилмаларнинг ноқонуний олиб ўтилишига қарши жазо чораларини янада кучайтириш лозимми ёки электрон қурилмаларга божхона имтиёзларини кенгайтириш контрабанданинг олдини олишга кўпроқ ёрдам берадими? Янги гаджетларнинг бозорда сунъий қимматлашиши ҳақида нима деб ўйлайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва аэропортдаги ушбу тезкор фош этиш тафсилотларини дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Тошкент-АЭРОiPhone 18 ProДубай рейсиконтрабанда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлдиКешбек ортида 4,7 млрд сўмлик ўғирлик: Тошкентда яширин схема фош бўлди6 август 11:04Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиФуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлди21 сентябр 17:50ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!Бугун 11:09Фарғонада миллиардлаб сўмлик дори контрабандаси фош этилдиФарғонада миллиардлаб сўмлик дори контрабандаси фош этилди12 май 13:17662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди662 та кибержиноят фош этилди: 4 млрд сўм қайтарилди15 июл 16:07Тошкент аэропортида йирик наркотик контрабандаси тўхтатилдиТошкент аэропортида йирик наркотик контрабандаси тўхтатилди16 май 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди