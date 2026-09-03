Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолинди
Давлат чегаралари орқали қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмларини ноқонуний олиб ўтишга бўлган уринишларга қарши кураш кучайтирилмоқда. Бухоро вилояти божхона бошқармасининг «Олот» чегара божхона пости ходимлари томонидан август ойида ўтказилган тезкор назорат тадбирлари давомида қонунбузарларнинг навбатдаги найранглари фош этилди. Контрабандачилар қимматбаҳо тақинчоқларни божхона назоратидан яшириш учун ҳатто шахсий буюмлари ва пойабзалларидан «хуфия жой» сифатида фойдаланишга уринган.
Бир ойда тўртта ҳолат: 247 граммдан ортиқ тилла
Чегара пости орқали ҳаракатланган фуқаролар ва уларнинг қўл юклари белгиланган тартибда божхона кўригидан ўтказилганда, фақатгина август ойининг ўзида 4 та жиддий қонунбузарлик ҳолати аниқланди:
Умумий вазн: 247,68 грамм тилла тақинчоқлар;
Молиявий қиймати: Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, тўхтатиб қолинган заргарлик буюмларининг баҳоси салкам 290 миллион сўмни ташкил этади;
Ҳолати: Товарлар белгиланган меъёрлардан ортиқ бўлгани ҳолда йўловчи божхона декларациясида кўрсатилмаган ва оғзаки сўровда маълум қилинмаган.
Пошнага яширилган 39 грамм: Контрабандачиларнинг антиқа усуллари
Аниқланган ҳолатлар орасида божхона ходимларининг диққатини тортган энг ноодатий уринишлардан бири алоҳида ажралиб турди:
Қонунбузар йўловчилардан бири 39 грамм оғирликдаги тилла тақинчоқларни махсус қайта ишланган оёқ кийимнинг пошна қисми ичига моҳирлик билан яшириб олиб ўтмоқчи бўлган;
Бироқ чегара постидаги замонавий сканерлаш ускуналари ва назоратчиларнинг ҳушёрлиги натижасида ушбу хуфия жой тезда аниқланиб, ашёвий далиллар холислар иштирокида расмийлаштирилди.
Божхона тартиб-қоидалари: Қонуний олиб кириш нега муҳим?
Мутахассисларнинг эслатишича, амалдаги қонунчилик фуқароларга ўз эҳтиёжлари учун заргарлик буюмларини олиб кириш ҳуқуқини кафолатлайди, бироқ бу белгиланган меъёрлар ва мажбурий декларациялаш талабларига қатъий риоя этишни тақозо этади:
Қонунбузарлик йўли билан олиб кириладиган олтин буюмлар нафақат давлат бюджетига тушадиган божхона тўловларини четлаб ўтади, балки ички заргарлик бозорида сифат назорати бўлмаган, сохта ёки паст асилликдаги металлар айланишига замин яратади;
Қимматбаҳо металларни ноқонуний олиб ўтишга уринган шахсларга нисбатан қонунчиликда қатъий жавобгарлик чоралари белгиланган.
Ҳозирда мазкур ҳолатлар юзасидан божхона органлари томонидан суриштирув ва текширув ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
Сизнингча, чегара орқали тилла буюмларни ноқонуний олиб киришга уринишларнинг олдини олиш учун қайси чора самаралироқ: божхона жарималарини кескин оширишми ёки қонуний олиб кириш қоидалари ва имтиёзларини янада соддалаштириш? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…