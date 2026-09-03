Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолинди

·0·Жамият
Тилла тақинчоқлар оёқ кийим пошнасида: Ушбу заргарлик буюмлари тўхтатиб қолинди

Давлат чегаралари орқали қимматбаҳо металлар ва заргарлик буюмларини ноқонуний олиб ўтишга бўлган уринишларга қарши кураш кучайтирилмоқда. Бухоро вилояти божхона бошқармасининг «Олот» чегара божхона пости ходимлари томонидан август ойида ўтказилган тезкор назорат тадбирлари давомида қонунбузарларнинг навбатдаги найранглари фош этилди. Контрабандачилар қимматбаҳо тақинчоқларни божхона назоратидан яшириш учун ҳатто шахсий буюмлари ва пойабзалларидан «хуфия жой» сифатида фойдаланишга уринган.

Бир ойда тўртта ҳолат: 247 граммдан ортиқ тилла

Чегара пости орқали ҳаракатланган фуқаролар ва уларнинг қўл юклари белгиланган тартибда божхона кўригидан ўтказилганда, фақатгина август ойининг ўзида 4 та жиддий қонунбузарлик ҳолати аниқланди:

  • Умумий вазн: 247,68 грамм тилла тақинчоқлар;

  • Молиявий қиймати: Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, тўхтатиб қолинган заргарлик буюмларининг баҳоси салкам 290 миллион сўмни ташкил этади;

  • Ҳолати: Товарлар белгиланган меъёрлардан ортиқ бўлгани ҳолда йўловчи божхона декларациясида кўрсатилмаган ва оғзаки сўровда маълум қилинмаган.

Пошнага яширилган 39 грамм: Контрабандачиларнинг антиқа усуллари

Аниқланган ҳолатлар орасида божхона ходимларининг диққатини тортган энг ноодатий уринишлардан бири алоҳида ажралиб турди:

  • Қонунбузар йўловчилардан бири 39 грамм оғирликдаги тилла тақинчоқларни махсус қайта ишланган оёқ кийимнинг пошна қисми ичига моҳирлик билан яшириб олиб ўтмоқчи бўлган;

  • Бироқ чегара постидаги замонавий сканерлаш ускуналари ва назоратчиларнинг ҳушёрлиги натижасида ушбу хуфия жой тезда аниқланиб, ашёвий далиллар холислар иштирокида расмийлаштирилди.

Божхона тартиб-қоидалари: Қонуний олиб кириш нега муҳим?

Мутахассисларнинг эслатишича, амалдаги қонунчилик фуқароларга ўз эҳтиёжлари учун заргарлик буюмларини олиб кириш ҳуқуқини кафолатлайди, бироқ бу белгиланган меъёрлар ва мажбурий декларациялаш талабларига қатъий риоя этишни тақозо этади:

  • Қонунбузарлик йўли билан олиб кириладиган олтин буюмлар нафақат давлат бюджетига тушадиган божхона тўловларини четлаб ўтади, балки ички заргарлик бозорида сифат назорати бўлмаган, сохта ёки паст асилликдаги металлар айланишига замин яратади;

  • Қимматбаҳо металларни ноқонуний олиб ўтишга уринган шахсларга нисбатан қонунчиликда қатъий жавобгарлик чоралари белгиланган.

Ҳозирда мазкур ҳолатлар юзасидан божхона органлари томонидан суриштирув ва текширув ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Сизнингча, чегара орқали тилла буюмларни ноқонуний олиб киришга уринишларнинг олдини олиш учун қайси чора самаралироқ: божхона жарималарини кескин оширишми ёки қонуний олиб кириш қоидалари ва имтиёзларини янада соддалаштириш? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Магистратура натижалари эълон қилинди: уларни қаердан кўриш мумкин?Бугун, 06:20IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?IELTS топшириш нархи ошди: энди қанча тўланади?Бугун, 06:10Тошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиТошкентда ҳаракатдаги икки машина устига дарахт қуладиКеча, 19:12Тошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиТошкентда эркак каналга тушиб кетган болани қутқардиКеча, 19:09Каналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКаналга тушган Cobalt’даги аёлни ЙПХ ходими қутқардиКеча, 18:55Тошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиТошкентда виза олиб беришда 31,2 минг долларлик фирибгарлик фош этилдиКеча, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди