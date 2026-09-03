Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)

·24·Жамият
Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)

Ўзбекистондан хорижий валютани яширин ва ноқонуний йўллар билан олиб чиқиб кетишга бўлган навбатдаги йирик уриниш фош этилди. Тошкент вилояти божхона бошқармаси ҳамда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида «Навоий» чегара божхона пости орқали қўшни давлатга пиёда чиқиб кетаётган икки нафар фуқаро тўхтатиб қолинди. Уларнинг шахсий кўриги чоғида оёқларига маҳкамлаб яширилган улкан миқдордаги нақд хорижий валюта топилди.

Шубҳали хатти-ҳаракат ва холислар иштирокидаги шахсий кўрик

Чегара пости орқали ўтаётган фуқароларнинг хатти-ҳаракатлари божхоначиларда жиддий шубҳа уйғотган ва шу сабабли улар белгиланган тартибда чуқурлаштирилган назоратга жалб этилган:

  • Маълумотларнинг яширилиши: Йўловчилар оғзаки сўров пайтида ўзларида деклариция қилиниши лозим бўлган нақд пул маблағлари йўқлигини билдиришган ҳамда божхона декларациясида ҳам ҳеч нарса кўрсатишмаган;

  • Оёқларга боғланган бойлик: Холислар иштирокида ўтказилган шахсий кўрик натижасида ҳар икки фуқаронинг оёқларига скотч ёрдамида маҳкамлаб ўраб олинган жами 240 минг АҚШ доллари борлиги аниқланди;

  • Суриштирув бошланди: Ушбу аниқланган нақд валюталар далилий ашё сифатида расмийлаштириб олинди ва айни пайтда мазкур ҳолат бўйича божхона идоралари томонидан суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Қонунчилик талаби: Нақд валютани олиб чиқиш меъёри қандай?

Божхона органлари фуқаролар ва мамлакат меҳмонларига амалдаги қонунчилик қоидаларини яна бир бор эслатиб ўтади:

  • Жисмоний шахсларга (ҳам Ўзбекистон фуқаролари, ҳам норезидентларга) божхона назорати қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда 100 миллион сўм эквивалентига тенг ёки ундан кам миқдордаги нақд валютани мамлакат ташқарисига эркин олиб чиқишга рухсат берилади;

  • Белгиланган меъёрдан ортиқ маблағларни декларация қилмасдан ёки турли найранглар билан тана аъзоларига яшириб олиб ўтишга уриниш маъмурий ва жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.

Чегара-божхона постларида кучайтирилган назорат ва замонавий хавфсизлик чоралари бу каби ноқонуний ҳаракатларни ўз вақтида бартараф этиш имконини бермоқда.

Сизнингча, чегара орқали катта миқдордаги нақд пулларни бундай яширин усуллар билан олиб ўтишга уринишларнинг камаймаётганига асосий сабаб нима: қонун-қоидаларни билмасликми ёки даромадларни яшириш истаги? Чегарадаги бундай қоидабузарликлар учун жавобгарлик чораларини янада кучайтириш керакми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариБугун, 19:07Солиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиСолиқ қарзи эътиборсиз қолмади: махсус техника хатловга олиндиБугун, 18:42Икки ижро иши икки оилага ярашув ва хотиржамлик олиб келдиИкки ижро иши икки оилага ярашув ва хотиржамлик олиб келдиБугун, 18:40Энди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиЭнди ўзбекистонликлар Таиланд визаси учун Москвага борадиБугун, 15:43Ишлайдиган оналарга фарзанди бир ёшгача нафақа тўланадиИшлайдиган оналарга фарзанди бир ёшгача нафақа тўланадиБугун, 13:49Тошкентда мусиқали фаввора кутилмаганда одамлар томон сув сепб юбордиТошкентда мусиқали фаввора кутилмаганда одамлар томон сув сепб юбордиБугун, 13:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ