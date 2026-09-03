Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)
Ўзбекистондан хорижий валютани яширин ва ноқонуний йўллар билан олиб чиқиб кетишга бўлган навбатдаги йирик уриниш фош этилди. Тошкент вилояти божхона бошқармаси ҳамда Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида «Навоий» чегара божхона пости орқали қўшни давлатга пиёда чиқиб кетаётган икки нафар фуқаро тўхтатиб қолинди. Уларнинг шахсий кўриги чоғида оёқларига маҳкамлаб яширилган улкан миқдордаги нақд хорижий валюта топилди.
Шубҳали хатти-ҳаракат ва холислар иштирокидаги шахсий кўрик
Чегара пости орқали ўтаётган фуқароларнинг хатти-ҳаракатлари божхоначиларда жиддий шубҳа уйғотган ва шу сабабли улар белгиланган тартибда чуқурлаштирилган назоратга жалб этилган:
Маълумотларнинг яширилиши: Йўловчилар оғзаки сўров пайтида ўзларида деклариция қилиниши лозим бўлган нақд пул маблағлари йўқлигини билдиришган ҳамда божхона декларациясида ҳам ҳеч нарса кўрсатишмаган;
Оёқларга боғланган бойлик: Холислар иштирокида ўтказилган шахсий кўрик натижасида ҳар икки фуқаронинг оёқларига скотч ёрдамида маҳкамлаб ўраб олинган жами 240 минг АҚШ доллари борлиги аниқланди;
Суриштирув бошланди: Ушбу аниқланган нақд валюталар далилий ашё сифатида расмийлаштириб олинди ва айни пайтда мазкур ҳолат бўйича божхона идоралари томонидан суриштирув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Қонунчилик талаби: Нақд валютани олиб чиқиш меъёри қандай?
Божхона органлари фуқаролар ва мамлакат меҳмонларига амалдаги қонунчилик қоидаларини яна бир бор эслатиб ўтади:
Жисмоний шахсларга (ҳам Ўзбекистон фуқаролари, ҳам норезидентларга) божхона назорати қоидаларига қатъий риоя қилган ҳолда 100 миллион сўм эквивалентига тенг ёки ундан кам миқдордаги нақд валютани мамлакат ташқарисига эркин олиб чиқишга рухсат берилади;
Белгиланган меъёрдан ортиқ маблағларни декларация қилмасдан ёки турли найранглар билан тана аъзоларига яшириб олиб ўтишга уриниш маъмурий ва жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.
Чегара-божхона постларида кучайтирилган назорат ва замонавий хавфсизлик чоралари бу каби ноқонуний ҳаракатларни ўз вақтида бартараф этиш имконини бермоқда.
Сизнингча, чегара орқали катта миқдордаги нақд пулларни бундай яширин усуллар билан олиб ўтишга уринишларнинг камаймаётганига асосий сабаб нима: қонун-қоидаларни билмасликми ёки даромадларни яшириш истаги? Чегарадаги бундай қоидабузарликлар учун жавобгарлик чораларини янада кучайтириш керакми? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…