Катта Чимёнда адашиб қолган 7 нафар фуқаро қутқарилди (видео)

·8·Жамият
Катта Чимёнда адашиб қолган 7 нафар фуқаро қутқарилди (видео)

Тошкент вилоятининг сўлим ва мураккаб рельефга эга бўлган Бўстонлиқ туманидаги Катта Чимён тоғида дам олувчиларнинг ҳаёти учун хавфли вазият юзага келди. 11 октябрь куни тоғ ёнбағирларига сайр қилиш мақсадида кўтарилган 7 нафар фуқаро ноқулай об-ҳаво ва мураккаб йўналиш сабабли йўлдан адашиб, пастга мустақил туша олмай қолган.

Олиб борилган тезкор қидирув-қутқарув тадбирлари натижасида барча фуқаролар ўз вақтида хавфсиз ҳудудга олиб чиқилди ва ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмади.

Қорли ва сирпанчиқ сўқмоқлар: Қутқарув жараёни қандай кечди?

Воқеа жойидан олинган тасвирларда тоғ бағридаги шароит кескинлашгани ва ҳаракатланиш ниҳоятда қийинлашгани яққол кўринади:

  • Қор босган хавфли ёнбағирлар: Тоғнинг юқори қисмида қор ёққани боис ер сирпанчиқ бўлиб қолган, бу эса сайёҳларнинг мустақил ҳаракатланишини деярли имконсиз қилган;

  • Махсус анжомлардан фойдаланиш: Қутқарувчилар фуқароларни хавфли нишабликлардан олиб ўтишда махсус тоғ анжомлари ва арқонлардан фойдаланиб, уларни бир-бирига боғлаган ҳолда эҳтиёткорлик билан пастга туширишган;

  • Тоғ ғоридаги вақтинчалик бошпана: Маълум бўлишича, сайёҳлар ёрдам етиб келгунига қадар тик қоя остидаги табиий ғор ва қоя ёриқларига кириб, совуқ шамолдан жон сақлашга мажбур бўлишган.

Тоғ сайёҳлари учун муҳим эслатма

Куз фаслининг келиши билан тоғли ҳудудларда ҳарорат тез пасайиб, кутилмаганда қор ёғиши ва туман тушиши кузатилади. Шу сабабли мутахассислар фуқаролардан қуйидаги хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилишни сўрайди:

  • Тоққа чиқишдан олдин об-ҳаво прогнози билан жиддий танишиб чиқиш;

  • Нотаниш ва мураккаб маршрутларга малакали йўлбошловчи (гид)сиз чиқмаслик;

  • Иссиқ кийим, қулай махсус пойабзал ва алоқа воситаларини доимо шай ҳолатда сақлаш.

Ўз вақтида кўрилган чоралар туфайли қутқарилган фуқароларнинг соғлиғи жойида бўлиб, тиббий ёрдамга эҳтиёж сезилмаган.

Катта ЧимёнБўстонлиқ туманиТошкент вилоятиҚутқарув операциялари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди6 июл 10:57Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этдиСатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этди31 июл 12:00Чорвоқда чўкиб кетган оила аъзоларидан бирининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган оила аъзоларидан бирининг жасади топилди9 сентябр 14:58Оҳангаронда беш киши кечаси тоғда адашиб қолдиОҳангаронда беш киши кечаси тоғда адашиб қолди7 октябр 14:41Хатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолдиХатирчида олтин қазишга уринган уч киши тупроқ остида қолди7 июл 11:57Ҳиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилдиҲиндистонда фоҳишахонадан Ўзбекистон фуқароси қутқарилди3 октябр 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди