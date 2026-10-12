Катта Чимёнда адашиб қолган 7 нафар фуқаро қутқарилди (видео)
Тошкент вилоятининг сўлим ва мураккаб рельефга эга бўлган Бўстонлиқ туманидаги Катта Чимён тоғида дам олувчиларнинг ҳаёти учун хавфли вазият юзага келди. 11 октябрь куни тоғ ёнбағирларига сайр қилиш мақсадида кўтарилган 7 нафар фуқаро ноқулай об-ҳаво ва мураккаб йўналиш сабабли йўлдан адашиб, пастга мустақил туша олмай қолган.
Олиб борилган тезкор қидирув-қутқарув тадбирлари натижасида барча фуқаролар ўз вақтида хавфсиз ҳудудга олиб чиқилди ва ҳодиса оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмади.
Қорли ва сирпанчиқ сўқмоқлар: Қутқарув жараёни қандай кечди?
Воқеа жойидан олинган тасвирларда тоғ бағридаги шароит кескинлашгани ва ҳаракатланиш ниҳоятда қийинлашгани яққол кўринади:
Қор босган хавфли ёнбағирлар: Тоғнинг юқори қисмида қор ёққани боис ер сирпанчиқ бўлиб қолган, бу эса сайёҳларнинг мустақил ҳаракатланишини деярли имконсиз қилган;
Махсус анжомлардан фойдаланиш: Қутқарувчилар фуқароларни хавфли нишабликлардан олиб ўтишда махсус тоғ анжомлари ва арқонлардан фойдаланиб, уларни бир-бирига боғлаган ҳолда эҳтиёткорлик билан пастга туширишган;
Тоғ ғоридаги вақтинчалик бошпана: Маълум бўлишича, сайёҳлар ёрдам етиб келгунига қадар тик қоя остидаги табиий ғор ва қоя ёриқларига кириб, совуқ шамолдан жон сақлашга мажбур бўлишган.
Тоғ сайёҳлари учун муҳим эслатма
Куз фаслининг келиши билан тоғли ҳудудларда ҳарорат тез пасайиб, кутилмаганда қор ёғиши ва туман тушиши кузатилади. Шу сабабли мутахассислар фуқаролардан қуйидаги хавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилишни сўрайди:
Тоққа чиқишдан олдин об-ҳаво прогнози билан жиддий танишиб чиқиш;
Нотаниш ва мураккаб маршрутларга малакали йўлбошловчи (гид)сиз чиқмаслик;
Иссиқ кийим, қулай махсус пойабзал ва алоқа воситаларини доимо шай ҳолатда сақлаш.
Ўз вақтида кўрилган чоралар туфайли қутқарилган фуқароларнинг соғлиғи жойида бўлиб, тиббий ёрдамга эҳтиёж сезилмаган.
Изоҳлар 0
…