«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди

·21·Жамият
«Катта Чимён»да юра олмай қолган сайёҳ қутқарилди

Бўстонлиқ туманидаги «Катта Чимён» тоғида сайр қилаётган фуқаролардан бири жароҳат олиб, мустақил юра олмай қолди. Унга Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси қутқарувчилари амалий ёрдам кўрсатди.

Соат 16:35 да «112» хизматига уч нафар фуқаро тоққа чиққан вақтда улардан бирининг оёғи лат егани ҳақида хабар берилган.

Қутқарувчилар зудлик билан ҳудудга йўл олган ва жабрланган фуқарони топиш учун қидирув ишларини бошлаган.

Унга биринчи зарур ёрдам кўрсатилиб, хавфсиз жойга олиб тушилган.

ФВВ маълум қилишича, фуқаронинг ҳозирги аҳволи қониқарли.

Бўстонлиқ туманиКатта ЧимёнФВВҚутқарув амалиётиСайёҳТошкент вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Магистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиМагистратурага қабул бошланди: ҳужжатлар онлайн топшириладиБугун, 11:19Болалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБолалар оромгоҳига йўлланмани 50% чегирмада олиш мумкинБугун, 11:11Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Олимлар Сирдарё балиқларида хавфли модда аниқлади Кеча, 22:3819 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушланди19 ёшли йўловчи 7 килограммдан ортиқ мефедрон билан ушландиКеча, 20:39Чирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилдиЧирчиқ ва Қорадарё балиқларида микропластик топилдиКеча, 16:04Наркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиНаркотик ортилган дрон Амударёдан ўтаётганда тўхтатилдиКеча, 15:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди