Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этди

·76·Техно
Сатйресс компанияси хавфли қутқарув ишлари учун Треэҳалвес роботини тақдим этди
Қисқача

Калифорниянинг Сатйресс стартапи табиий ва техноген ҳалокатлар шароитида инсон ўрнини боса оладиган Трееҳалвес номли икки метрлик роботни намойиш етди. Ушбу қурилма инсон қиёфасидаги юқори қисм ва қийин жойларда барқарорликни таъминлайдиган тўрт оёқли платформадан иборат бўлган "кентавр" конструксиясига ега.

Калифорниянинг Сатйресс стартапи табиий ва техноген ҳалокатлар шароитида ишлашга мўлжалланган ноодатий Треэҳалвес номли роботни намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, икки метрлик ушбу қурилма қутқарувчилар ҳаётини хавф остига қўядиган ёнғинлар, кўчкилар ва вайронага айланган бинолар зонасида вазифаларни бажаришга мўлжалланган бўлиб, у ўта оғир шароитларда инсон ўрнини босиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Инновацион робот ўзига хос «кентавр» конструкциясига эга. Унинг юқори қисми инсонга ўхшаса, қуйи қисми қийин ўтиш мумкин бўлган жойларда барқарорликни таъминлайдиган тўрт оёқли платформадан иборат. Бундай тузилиш машинага энг мураккаб релефларда ҳам мувозанат сақлаб ҳаракатланиш имконини беради.

Модул тузилиши ва бошқарув

Треэҳалвес тўлиқ автоном тарзда эмас, балки оператор назорати остида ишлайди. Бу эса фавқулодда вазиятларда аниқ ва хавфсиз қарорлар қабул қилишни таъминлайди. Шунингдек, робот модул конструкциясини қўллаб-қувватлайди.

Муҳандислар ўзгарувчан қўллар ўрнига бензопила, бурғи ва отвертка каби турли хил асбобларни тезкорлик билан ўрнатиш имкониятини яратган. Барча алмашинадиган қисмлар унификацияланган модуллардан иборат бўлиб, бу дала шароитининг ўзида ҳам таъмирлаш ва қайта жиҳозлаш жараёнини сезиларли даражада соддалаштиради.

Ташиш ва хавфсизлик чоралари

Лойиҳани ишлаб чиқишда логистика масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Ташиш учун қулай қилиб йиғиладиган конструкция туфайли, узунлиги тахминан 1,7 метр бўлган стандарт пикап кузовига бир йўла иккита шундай роботни сиғдириш мумкин.

Хавфсизлик масалалари ҳам қатъий назоратга олинган. Машинани операторнинг махсус буйруғи билан бир зумда тўхтатиш имкони бор. Захира чора сифатида эса пневматик фавқулодда блокировка тизими кўзда тутилган — у фаоллаштирилганда робот дарҳол ўрнида жисмонан қотиб қолади.

Ҳозирча Сатйресс компанияси янги қурилманинг нархи ва уни тижорий чиқариш муддатлари борасидаги маълумотларни ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, мазкур технология келгусида қутқарув операциялари самарадорлигини оширишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

РобототехникаҚутқарув операциялариТехнологияларСунъий интеллектЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиIntel сўнгги 40 йилда илк бор x86 архитектураси лицензиясини бердиБугун, 13:50Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиFalcon 9 ракетасининг юқори босқичи Ойга бориб уриладиБугун, 13:21АҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиАҚШ Хитой роботлари импортини тақиқласа, Пекин кескин жавоб қайтарадиБугун, 12:54Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиTecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этадиБугун, 12:27Бирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБирлашган Араб Амирликларида видео-карталар хотирасини ошириш хизмати йўлга қўйилдиБугун, 11:20Сунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиСунъий интеллект хавфсизлиги синовида Claude учта компания тизимини буздиБугун, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди