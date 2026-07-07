Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...

·0·Жамият
Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...

Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида далаҳовлида дам олаётган фуқаро қудуққа тушиб кетди. Ҳодиса жойига тезкор етиб борган Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари уни соғ-омон олиб чиқди.

Фуқаро тиббиёт ходимларига топширилган бўлиб, ҳозирда унинг аҳволи яхши экани маълум қилинди.

Ҳодиса Новобод маҳалласида содир бўлди

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабарига кўра, воқеа кеча соат 12:27 да Бўстонлиқ тумани Новобод маҳалласидаги далаҳовлилардан бирида юз берган.

Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бош бошқармасига фуқаронинг қудуққа тушиб кетгани ҳақида хабар келиб тушган.

Қутқарувчилар зудлик билан етиб борди

Хабар олиниши билан ФВВ қутқарувчилари махсус асбоб-ускуналар билан воқеа жойига йўл олган.

Улар қудуқда қолиб кетган фуқарони олиб чиқиш бўйича қутқарув ишларини амалга оширган.

Фуқаро соғ-омон чиқарилди

Амалга оширилган тезкор ҳаракатлар натижасида фуқаро қудуқдан соғ-омон олиб чиқилди.

Шундан сўнг у тиббиёт ходимлари назоратига топширилган.

Аҳволи яхши экани айтилди

ФВВ маълумотига кўра, айни пайтда фуқаронинг аҳволи яхши.

Ҳодиса қудуқ ва чуқур иншоотлар атрофида хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилиш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиСирдарё ҳавзасидаги ҳар иккинчи балиқда микропластик аниқландиБугун, 15:25Оила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиОила ярашди: Уч нафар фарзанд ота-онаси билан улғаядиБугун, 15:131 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?1 июльдан қайси ҳужжатлар электрон текширилади?Бугун, 14:41МИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиМИБ: Гаровдаги махсус техникалар кредит қарзи сабабли хатландиБугун, 14:26Наманганда 27 нафар болага ноқонуний диний таълим берган шахс аниқландиНаманганда 27 нафар болага ноқонуний диний таълим берган шахс аниқландиБугун, 14:12Алифбодаги «Ў», «Ғ», «Ш» ва «Ч» ҳарфларини ўзгартириш режалаштирилмоқдаАлифбодаги «Ў», «Ғ», «Ш» ва «Ч» ҳарфларини ўзгартириш режалаштирилмоқдаБугун, 14:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди