Бўстонлиқда қудуққа тушиб кетган фуқаро қутқарилди...
Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида далаҳовлида дам олаётган фуқаро қудуққа тушиб кетди. Ҳодиса жойига тезкор етиб борган Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчилари уни соғ-омон олиб чиқди.
Фуқаро тиббиёт ходимларига топширилган бўлиб, ҳозирда унинг аҳволи яхши экани маълум қилинди.
Ҳодиса Новобод маҳалласида содир бўлди
Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хабарига кўра, воқеа кеча соат 12:27 да Бўстонлиқ тумани Новобод маҳалласидаги далаҳовлилардан бирида юз берган.
Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бош бошқармасига фуқаронинг қудуққа тушиб кетгани ҳақида хабар келиб тушган.
Қутқарувчилар зудлик билан етиб борди
Хабар олиниши билан ФВВ қутқарувчилари махсус асбоб-ускуналар билан воқеа жойига йўл олган.
Улар қудуқда қолиб кетган фуқарони олиб чиқиш бўйича қутқарув ишларини амалга оширган.
Фуқаро соғ-омон чиқарилди
Амалга оширилган тезкор ҳаракатлар натижасида фуқаро қудуқдан соғ-омон олиб чиқилди.
Шундан сўнг у тиббиёт ходимлари назоратига топширилган.
Аҳволи яхши экани айтилди
ФВВ маълумотига кўра, айни пайтда фуқаронинг аҳволи яхши.
Ҳодиса қудуқ ва чуқур иншоотлар атрофида хавфсизлик чораларига қатъий риоя қилиш қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.
…