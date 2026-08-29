Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)
Непалда кузатилган даҳшатли табиий офат — кучли сув тошқинлари ва ер кўчкилари ортидан бутун дунё оммавий ахборот воситалари ҳамда ижтимоий тармоқларни ларзага солган драматик қутқарув операцияси амалга оширилди.
Расува округида жойлашган давлат қариялар уйи шиддатли тошқин остида қолиб, бутунлай вайрон бўлди. Мазкур муассасада истиқомат қилганлар орасида ягона тирик қолган инсон — 94 ёшли Гунакешари Бохара (айрим манбаларда Гуна Майя Бохара) бўлди.
Экскаватор чўмичидаги нажот: Қутқарувчиларнинг матонати
Қариялар уйи қулаши оқибатида кекса аёл қарийб 24 соат давомида қуюқ лой, балчиқ ва бетон бўлаклари остида қолиб кетган:
Қидирув ва топилиш: Нувакот округининг Тупче ҳудудида қидирув ишларини олиб борган полиция ва қутқарув гуруҳлари аёлни лойқа жинслар орасидан тирик ҳолда топди;
Ноодатий қутқарув усули: Онахоннинг ёши ва жисмоний ҳолатини инобатга олган ҳолда, уни хавфли лой оқимидан бехатар олиб чиқиш учун оғир қурилиш техникаси — экскаватор чўмичидан эҳтиёткорлик билан фойдаланилди;
Ҳолати ва шифохонага етказилиши: Бадани тўлиқ лойга ботган ва оғир шок ҳолатида бўлган 94 ёшли жабрланувчи дарҳол «Chakra Dev Hospital» шифохонасига етказилди. Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Непалдаги фалокат кўлами: 5 000 дан ортиқ ҳарбийлар сафарбар этилди
Муттасил ёққан кучли ёмғирлар мамлакатнинг тоғли ҳудудларида мисли кўрилмаган фалокатларга сабаб бўлди:
Асосий зарба ҳудудлари: Табиий офатнинг энг кучли тўлқини Бхоте-Коси ва Тришули дарёлари бўйлаб жойлашган аҳоли пунктларига тўғри келди;
Масштабли операция: Ҳудудларда қидирув-қутқарув тадбирларига Непал қуролли кучлари ва полициясининг 5 000 дан ортиқ шахсий таркиби жалб қилинди.
…