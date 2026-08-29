Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)

·26·Жамият
Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)

Непалда кузатилган даҳшатли табиий офат — кучли сув тошқинлари ва ер кўчкилари ортидан бутун дунё оммавий ахборот воситалари ҳамда ижтимоий тармоқларни ларзага солган драматик қутқарув операцияси амалга оширилди.

Расува округида жойлашган давлат қариялар уйи шиддатли тошқин остида қолиб, бутунлай вайрон бўлди. Мазкур муассасада истиқомат қилганлар орасида ягона тирик қолган инсон — 94 ёшли Гунакешари Бохара (айрим манбаларда Гуна Майя Бохара) бўлди.

Экскаватор чўмичидаги нажот: Қутқарувчиларнинг матонати

Қариялар уйи қулаши оқибатида кекса аёл қарийб 24 соат давомида қуюқ лой, балчиқ ва бетон бўлаклари остида қолиб кетган:

  • Қидирув ва топилиш: Нувакот округининг Тупче ҳудудида қидирув ишларини олиб борган полиция ва қутқарув гуруҳлари аёлни лойқа жинслар орасидан тирик ҳолда топди;

  • Ноодатий қутқарув усули: Онахоннинг ёши ва жисмоний ҳолатини инобатга олган ҳолда, уни хавфли лой оқимидан бехатар олиб чиқиш учун оғир қурилиш техникаси — экскаватор чўмичидан эҳтиёткорлик билан фойдаланилди;

  • Ҳолати ва шифохонага етказилиши: Бадани тўлиқ лойга ботган ва оғир шок ҳолатида бўлган 94 ёшли жабрланувчи дарҳол «Chakra Dev Hospital» шифохонасига етказилди. Шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Непалдаги фалокат кўлами: 5 000 дан ортиқ ҳарбийлар сафарбар этилди

Муттасил ёққан кучли ёмғирлар мамлакатнинг тоғли ҳудудларида мисли кўрилмаган фалокатларга сабаб бўлди:

  • Асосий зарба ҳудудлари: Табиий офатнинг энг кучли тўлқини Бхоте-Коси ва Тришули дарёлари бўйлаб жойлашган аҳоли пунктларига тўғри келди;

  • Масштабли операция: Ҳудудларда қидирув-қутқарув тадбирларига Непал қуролли кучлари ва полициясининг 5 000 дан ортиқ шахсий таркиби жалб қилинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Бугун, 14:1715 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшадиБугун, 11:05Юнусободда электромобиль ёниб кетдиЮнусободда электромобиль ёниб кетдиБугун, 11:02Расул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиРасул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлдиБугун, 08:34Қарздорликка беэътибор бўлмангҚарздорликка беэътибор бўлмангБугун, 00:35Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Telegram’да хавфли тузоқ: Ҳукумат номидан компенсация ваъда қилаётган фирибгарлардан огоҳ бўлинг!Кеча, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди