Қарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олинди

·35·Жамият
Қарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олинди

Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси АМИБ иш юритувида бўлган ижро ҳужжатлари доирасида қарздорлар B.N. ва A.K.га тегишли автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича тегишли чоралар кўрилди.

Олиб борилган қидирув тадбирлари натижасида ҳар икки қарздорга тегишли бўлган жами 2 та автотранспорт воситаси аниқланди. Аниқланган автотранспорт воситалари белгиланган тартибда хатловга олинди.

Ушбу чоралар ижро ҳужжатлари талабларини таъминлаш ва қарздорликни ундириш мақсадида амалга оширилди. Мажбурий ижро бюроси томонидан ижро ҳужжатларининг ўз вақтида ва тўлиқ бажарилишини таъминлашга қаратилган ишлар давом эттирилмоқда.

Мажбурий ижро бюросиЖиззах вилоятиИжро ҳужжатлариҚарздорликни ундириш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззах Autocon рейд тадбирлари давом этмоқдаЖиззах Autocon рейд тадбирлари давом этмоқда8 октябр 10:06Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилди21 сентябр 12:59Табиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайдиТабиатга етказилган зарар жавобсиз қолмайди18 сентябр 19:46Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди 15 сентябр 12:1560 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди60 минг долларлик гаров мулки хатловга олинди18 сентябр 20:16Kоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиKоммунал қарздорлик учун Cobalt автомобили хатловга олиндиБугун 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ