Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилди

·0·Жамият
Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилди

Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси иш юритувида бўлган ижро иши доирасида қарздорнинг кредит мажбуриятини бажариши таъминланиши юзасидан қонуний чоралар кўрилди.

Ижро ҳужжати талаблари асосида қарздорликни ундириш мақсадида қарздорга тегишли автомашина аниқланиб, белгиланган тартибда хатловга олинди.

Шундан сўнг автомашина сақловга қабул қилиниб, жарима майдонига жойлаштирилди. Бу чора кредит қарздорлигини ундириш жараёнида қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширилди.

Кредит мажбуриятини ўз вақтида бажариш нафақат ортиқча харажатлар, балки мол-мулкка нисбатан мажбурий ижро чоралари қўлланилишининг ҳам олдини олади.

Мажбурий ижро бюросиЖиззах вилоятиқарздорликавтомашина нусхалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакЖарима — бюджет тўлдириш қуроли эмас: Давлат идоралари жазодан пул ишламаслиги керакБугун, 12:58Омонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиОмонатга хиёнат: Тошкентда банк масъуллари фуқаронинг 300 000 долларини "туя" қилдиБугун, 12:37Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиБугун, 12:11Газ плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинГаз плитасини балконга кўчирганлар 8,8 млн сўмгача жарима тўлаши мумкинБугун, 11:38Тошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиТошкент кўчаларида янги тартиб: велосипед ва самокатлар учун махсус йўлаклар пайдо бўлдиБугун, 11:24Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?Суд курсисида: Тошкент шаҳар солиқ бошқармасининг собиқ бошлиғи нималарда айбланмоқда?Бугун, 09:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди