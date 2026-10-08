Жиззах Autocon рейд тадбирлари давом этмоқда

·0·Жамият
Жиззах Autocon рейд тадбирлари давом этмоқда

Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси Қидирув шўъбаси ҳамда Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида Autocon тадбири изчил давом эттирилмоқда.

Тадбир давомида ижро ҳужжатлари бўйича қидирувда бўлган ҳамда турли мажбуриятлар юзасидан қарздорлиги мавжуд шахсларга тегишли автотранспорт воситаларини аниқлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Аниқланган автотранспорт воситалари белгиланган тартибда хатловга олиниб, вақтинча сақлаш учун жарима майдонларига жойлаштирилмоқда. Бу орқали ижро ҳужжатларининг ижросини таъминлаш ва мавжуд қарздорликларни ундиришга қаратилган амалий чоралар кўрилмоқда.

Autocon тадбири доирасида Мажбурий ижро бюроси ва ЙҲХБ ходимларининг ҳамкорлигида назорат тадбирлари давом эттирилиб, қидирувдаги ва қарздорлик билан боғлиқ автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича ишлар кучайтирилмоқда.

АвтоконМажбурий ижро бюросиЖиззах вилоятиҚидирув шўъбаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қидирув ҳаракатлари давом этмоқдаҚидирув ҳаракатлари давом этмоқда18 сентябр 20:26Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилди21 сентябр 12:59Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди Кредит қарзига бепарво муносабат - автотранспорт воситаси хатланди 15 сентябр 12:15Манас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушландиМанас шаҳрида "Дайди ва тиланчи" номли рейд ёрдамида бир тиланчилар тўдаси ушланди2 октябр 14:38 Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда Жиззахда қарздор автотранспорт воситаларини аниқлаш бўйича рейд давом этмоқда11 июл 15:04ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!ДХХдан Фарғона ва Наманганда махсус амалиёт: 2,6 кг “гашиш” тўхтатиб қолинди!28 сентябр 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди