Қарздорлик эвазига автотранспорт воситалари хатланди

·18·Жамият
Қарздорлик эвазига автотранспорт воситалари хатланди

Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси АМИБ иш юритувидаги ижро ҳужжати доирасида қарздор МЧЖга тегишли мол-мулкни хатлаш чораси кўрилди.

Ижро ҳаракатлари давомида корхонага қарашли «Камaz» русумли автотранспорт воситаси белгиланган тартибда хатловга олинди.

Мазкур чора қарздорликни қонунчиликда белгиланган тартибда ундириш ва ижро ҳужжати талабларининг бажарилишини таъминлашга қаратилган.

Бюронинг Жиззах вилояти бошқармаси иш юритувида “Халқ банки” фойдасига кредит қарздорлигини ундириш тўғрисидаги ижро ҳужжати мавжуд бўлиб, унинг ижросини таъминлаш юзасидан тегишли чоралар кўрилди.

Қарздорлик эвазига автотранспорт воситалари хатланди

Худди шундай, ижро ҳаракатлари давомида қарздорга тегишли «Nexia 3» русумли автомашина Шароф Рашидов туманидаги “Кўрпасой” МФЙ ҳудудидан аниқланди.

Автотранспорт воситаси белгиланган тартибда хатланиб, вақтинча сақлаш учун жарима майдонига жойлаштирилди. Бу чора кредит қарздорлигини қонунчиликда белгиланган тартибда ундиришга қаратилган.

Мажбурий ижро бюросиЖиззах вилоятиХалқ банкиШароф Рашидов тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди 19 август 19:34Қарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олиндиҚарздорларга тегишли гаровдаги автоуловлар топилиб, хатловга олинди12 октябр 14:59Жиззах Autocon рейд тадбирлари давом этмоқдаЖиззах Autocon рейд тадбирлари давом этмоқда8 октябр 10:06Суд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунландиСуд қарори ижроси таъминланди: фуқарони яшаш хонадонига киритиш иши якунланди29 июл 12:51Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилди21 сентябр 12:59Ўзбекистон Қаҳрамони Парда Зиёдов 79 ёшида вафот этдиЎзбекистон Қаҳрамони Парда Зиёдов 79 ёшида вафот этди23 сентябр 15:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?