Қиш мавсумига тайёргарлик: Кимларга 1 миллион сўмлик бир марталик тўлов берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда ноябр ойида муҳтож оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик моддий ёрдам бериш режалаштирилмоқда.
- Ушбу ёрдам қиш мавсуми учун кўмир, ўтин ва ёқилғи сотиб олиш ҳамда иситиш мавсумида ошадиган электр ва газ харажатларини қоплашга йўналтирилади.
- Шунингдек, коммунал тўловлар бўйича компенсация олиш учун оиланинг жон бошига тўғри келадиган ўртача даромад чегараси 1 миллион 430 минг сўмгача оширилади.
Ўзбекистонда куз-қиш ва иситиш мавсумида аҳолини, хусусан, кам таъминланган ва эҳтиёжманд қатламни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича янги ташаббуслар илгари сурилмоқда. Жамоатчилик муҳокамасига қўйилган янги меъёрий ҳужжат лойиҳасига кўра, жорий йилнинг ноябрь ойида муҳтож оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратиш режалаштирилмоқда.
Шунингдек, ҳужжатда қишки мавсумда кўпаядиган электр энергияси ва табиий газ харажатларини қоплаш учун бериладиган давлат компенсацияси доирасини кенгайтириш таклиф этилган.
Электр ва газ компенсацияси: Даромад мезони 1,43 млн сўмгача кенгаяди
Кутилаётган энг муҳим янгиликлардан бири — коммунал компенсация олувчи оилалар сонини оширишга қаратилган талабларнинг енгиллаштирилишидир:
Минимал истеъмол харажатларига боғланиш: Электр энергияси ва табиий газ бўйича компенсация олиш учун белгиланган даромад мезонини минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваригача ошириш кўзда тутилмоқда;
Жон бошига даромад чегараси: Ушбу ўзгариш натижасида оиланинг ҳар бир аъзосига тўғри келадиган ўртача даромад 1 млн 430 минг сўмгача бўлган оилалар ҳам ушбу ёрдамдан фойдаланиш имконига эга бўлади;
Қамровнинг кенгайиши: Бу эса базавий меъёрдан ортиқча ишлатилган ёқилғи-энергия ресурслари учун давлат томонидан бериладиган субсидия ва компенсацияни янада кўпроқ хонадонларга етказиш имконини беради.
Маблағлар нимага йўналтирилади?
Ноябрь ойида ажратилиши кутилаётган 1 миллион сўмлик бир марталик ёрдам пули:
Қиш мавсуми учун зарур кўмир, ўтин ва ёқилғи маҳсулотларини сотиб олиш;
Иситиш мавсумида ортиб кетадиган электр ва газ тўловлари бўйича оилавий бюджетга тушадиган юкни енгиллаштиришга хизмат қилади.
Ҳозирда мазкур ҳужжат лойиҳаси муҳокамада бўлиб, жамоатчилик фикр-мулоҳазалари ўрганиб чиқилгач, тегишли тартибда тасдиқланиши ва амалиётга татбиқ этилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…