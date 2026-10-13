Қиш мавсумига тайёргарлик: Кимларга 1 миллион сўмлик бир марталик тўлов берилади?

·39·Жамият
Қиш мавсумига тайёргарлик: Кимларга 1 миллион сўмлик бир марталик тўлов берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда ноябр ойида муҳтож оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик моддий ёрдам бериш режалаштирилмоқда.
  • Ушбу ёрдам қиш мавсуми учун кўмир, ўтин ва ёқилғи сотиб олиш ҳамда иситиш мавсумида ошадиган электр ва газ харажатларини қоплашга йўналтирилади.
  • Шунингдек, коммунал тўловлар бўйича компенсация олиш учун оиланинг жон бошига тўғри келадиган ўртача даромад чегараси 1 миллион 430 минг сўмгача оширилади.

Ўзбекистонда куз-қиш ва иситиш мавсумида аҳолини, хусусан, кам таъминланган ва эҳтиёжманд қатламни ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича янги ташаббуслар илгари сурилмоқда. Жамоатчилик муҳокамасига қўйилган янги меъёрий ҳужжат лойиҳасига кўра, жорий йилнинг ноябрь ойида муҳтож оилаларга 1 миллион сўмдан бир марталик моддий ёрдам ажратиш режалаштирилмоқда.

Шунингдек, ҳужжатда қишки мавсумда кўпаядиган электр энергияси ва табиий газ харажатларини қоплаш учун бериладиган давлат компенсацияси доирасини кенгайтириш таклиф этилган.

Электр ва газ компенсацияси: Даромад мезони 1,43 млн сўмгача кенгаяди

Кутилаётган энг муҳим янгиликлардан бири — коммунал компенсация олувчи оилалар сонини оширишга қаратилган талабларнинг енгиллаштирилишидир:

  • Минимал истеъмол харажатларига боғланиш: Электр энергияси ва табиий газ бўйича компенсация олиш учун белгиланган даромад мезонини минимал истеъмол харажатларининг 2 бараваригача ошириш кўзда тутилмоқда;

  • Жон бошига даромад чегараси: Ушбу ўзгариш натижасида оиланинг ҳар бир аъзосига тўғри келадиган ўртача даромад 1 млн 430 минг сўмгача бўлган оилалар ҳам ушбу ёрдамдан фойдаланиш имконига эга бўлади;

  • Қамровнинг кенгайиши: Бу эса базавий меъёрдан ортиқча ишлатилган ёқилғи-энергия ресурслари учун давлат томонидан бериладиган субсидия ва компенсацияни янада кўпроқ хонадонларга етказиш имконини беради.

Маблағлар нимага йўналтирилади?

Ноябрь ойида ажратилиши кутилаётган 1 миллион сўмлик бир марталик ёрдам пули:

  • Қиш мавсуми учун зарур кўмир, ўтин ва ёқилғи маҳсулотларини сотиб олиш;

  • Иситиш мавсумида ортиб кетадиган электр ва газ тўловлари бўйича оилавий бюджетга тушадиган юкни енгиллаштиришга хизмат қилади.

Ҳозирда мазкур ҳужжат лойиҳаси муҳокамада бўлиб, жамоатчилик фикр-мулоҳазалари ўрганиб чиқилгач, тегишли тартибда тасдиқланиши ва амалиётга татбиқ этилиши кутилмоқда.

Ўзбекистонкоммунал компенсациямоддий ёрдамгаз компенсацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгарадиТошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради28 сентябр 06:482026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади18 сентябр 23:07Тошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайдиТошкентнинг 5 та туманида 5 кун давомида иссиқ сув бўлмайди5 октябр 19:3215 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...15 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...26 сентябр 07:56Ичимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қоладиИчимлик суви 24 соатга ўчирилади: Юнусободдаги йирик мажмуалар ва кўчалар сувсиз қолади14 сентябр 07:54Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?26 июл 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?