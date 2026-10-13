Кузги моддий ёрдам: Корхонангиздан “картошка пули” олишга ҳақлимисиз?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш ва қишки захирани шакллантириш учун тақдим этиладиган бир марталик моддий ёрдам "картошка пули" деб аталади.
- Ушбу ёрдам буджет ташкилотлари ва давлат идоралари ходимларига тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган бўлса, нодавлат ва хўжалик ҳисобидаги корхоналар ходимларига эса жамоа шартномаси, ички меҳнат тартиби ёки локал буйруқларида белгиланган бўлса тўланади.
Куз фасли кириб келиши билан меҳнат жамоалари, ташкилот ва корхона ходимлари орасида анъанавий бир савол тез-тез қулоққа чалинади: «Картошка пули» қачон берилади? Аҳоли орасида шу ном билан машҳур бўлган бу тўлов аслида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш ва қишки захирани шакллантириш учун тақдим этиладиган бир марталик моддий ёрдам ҳисобланади.
Аммо ушбу моддий кўмак барча ходимларга ҳам тўланадими ва уни олишнинг аниқ қоидалари қандай?
«Картошка пули»ни кимлар олиши мумкин?
Амалдаги тартибларга мувофиқ, мазкур ёрдам пули қуйидаги тоифадаги ходимларга тўлаб берилади:
Бюджет ташкилотлари ва давлат идоралари: Агар тегишли соҳавий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ёки махсус қарорларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари хариди учун моддий ёрдам кўрсатилиши тўғридан-тўғри кўрсатилган бўлса;
Нодавлат ва хўжалик ҳисобидаги корхоналар: Ташкилотнинг жамоа шартномаси, ички меҳнат тартиби ёки локал буйруқларида ходимларга кузги мавсум учун моддий ёрдам ажратиш банди аниқ белгилаб қўйилган бўлса.
Қонунчиликдаги муҳим жиҳат: Меҳнат кодекси нима дейди?
Кўпчилик ходимлар «картошка пули»ни барча иш берувчилар тўлаши шарт бўлган мажбурий тўлов деб ҳисоблайди, бироқ қонунчиликда бундай эмас:
Мажбурий талаб мавжуд эмас: Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексида барча корхона ва ташкилотлар томонидан «картошка пули»ни сўзсиз ва мажбурий тартибда тўлаш талаби назарда тутилмаган;
Тўлов миқдори ва шартлари: Ёрдам пулининг берилиши, унинг аниқ миқдори (масалан, БҲМ ёки ойлик маошга боғланган ҳолда) иш берувчининг молиявий имконияти, тармоқ келишувлари ҳамда жамоа шартномасидаги шартларга тўлиқ боғлиқ бўлади.
Ходимлар нима қилиши керак?
Агар сиз ишлаётган ташкилотингизда «картошка пули» берилиши ёки берилмаслигини аниқламоқчи бўлсангиз, қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишингиз тавсия этилади:
Корхонангиздаги касаба уюшмаси қўмитаси ёки кадрлар бўлимига мурожаат қилиб, амалдаги жамоа шартномаси билан танишиб чиқинг;
Ташкилотнинг ходимларни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги ички низоми ҳамда меҳнат шартномасида кузги бир марталик ёрдам пули ҳақида бандлар мавжудлигини текширинг.
Изоҳлар 0
…