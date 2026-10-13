Кузги моддий ёрдам: Корхонангиздан “картошка пули” олишга ҳақлимисиз?

·7·Жамият
Кузги моддий ёрдам: Корхонангиздан “картошка пули” олишга ҳақлимисиз?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш ва қишки захирани шакллантириш учун тақдим этиладиган бир марталик моддий ёрдам "картошка пули" деб аталади.
  • Ушбу ёрдам буджет ташкилотлари ва давлат идоралари ходимларига тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган бўлса, нодавлат ва хўжалик ҳисобидаги корхоналар ходимларига эса жамоа шартномаси, ички меҳнат тартиби ёки локал буйруқларида белгиланган бўлса тўланади.

Куз фасли кириб келиши билан меҳнат жамоалари, ташкилот ва корхона ходимлари орасида анъанавий бир савол тез-тез қулоққа чалинади: «Картошка пули» қачон берилади? Аҳоли орасида шу ном билан машҳур бўлган бу тўлов аслида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сотиб олиш ва қишки захирани шакллантириш учун тақдим этиладиган бир марталик моддий ёрдам ҳисобланади.

Аммо ушбу моддий кўмак барча ходимларга ҳам тўланадими ва уни олишнинг аниқ қоидалари қандай?

«Картошка пули»ни кимлар олиши мумкин?

Амалдаги тартибларга мувофиқ, мазкур ёрдам пули қуйидаги тоифадаги ходимларга тўлаб берилади:

  • Бюджет ташкилотлари ва давлат идоралари: Агар тегишли соҳавий меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ёки махсус қарорларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари хариди учун моддий ёрдам кўрсатилиши тўғридан-тўғри кўрсатилган бўлса;

  • Нодавлат ва хўжалик ҳисобидаги корхоналар: Ташкилотнинг жамоа шартномаси, ички меҳнат тартиби ёки локал буйруқларида ходимларга кузги мавсум учун моддий ёрдам ажратиш банди аниқ белгилаб қўйилган бўлса.

Қонунчиликдаги муҳим жиҳат: Меҳнат кодекси нима дейди?

Кўпчилик ходимлар «картошка пули»ни барча иш берувчилар тўлаши шарт бўлган мажбурий тўлов деб ҳисоблайди, бироқ қонунчиликда бундай эмас:

  • Мажбурий талаб мавжуд эмас: Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексида барча корхона ва ташкилотлар томонидан «картошка пули»ни сўзсиз ва мажбурий тартибда тўлаш талаби назарда тутилмаган;

  • Тўлов миқдори ва шартлари: Ёрдам пулининг берилиши, унинг аниқ миқдори (масалан, БҲМ ёки ойлик маошга боғланган ҳолда) иш берувчининг молиявий имконияти, тармоқ келишувлари ҳамда жамоа шартномасидаги шартларга тўлиқ боғлиқ бўлади.

Ходимлар нима қилиши керак?

Агар сиз ишлаётган ташкилотингизда «картошка пули» берилиши ёки берилмаслигини аниқламоқчи бўлсангиз, қуйидаги ҳаракатларни амалга оширишингиз тавсия этилади:

  1. Корхонангиздаги касаба уюшмаси қўмитаси ёки кадрлар бўлимига мурожаат қилиб, амалдаги жамоа шартномаси билан танишиб чиқинг;

  2. Ташкилотнинг ходимларни моддий рағбатлантириш тўғрисидаги ички низоми ҳамда меҳнат шартномасида кузги бир марталик ёрдам пули ҳақида бандлар мавжудлигини текширинг.

Картошка пулиМеҳнат кодексиБюджет ташкилотлариҚишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлдиҲарбий прокуратура Абдураҳмон Ташановга 15 миллион сўм товон пули тўлайдиган бўлди23 сентябр 07:12Августдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқландиАвгустдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқланди26 июл 23:00Тошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушландиТошкентда “кибербункер” фош этилди: фуқароларни “акция” билан чув туширган гуруҳ ушланди30 сентябр 11:56Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?Ёқилғи нархи озиқ-овқатни қимматлаштирмоқда: Кузда бизни нима кутяпти?8 сентябр 10:19Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?26 июл 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?