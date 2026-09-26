15 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...
Ўзбекистонда электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш қоидаларига истеъмолчилар ва бизнес вакилларининг молиявий эркинлигини оширувчи, тўлов интизомини рағбатлантирувчи туб ўзгартиришлар киритилмоқда. Янги тартибга кўра, коммунал тизимда расман «намунали истеъмолчилар» мақоми жорий этилиб, улар учун алоҳида қулай тўлов ва тариф шартлари тасдиқланмоқда. Мазкур имтиёздан қарздорлиги бўлмаган ҳамда замонавий электрон ҳисоблагичлар (АСКУЭ ва АСКУГ тизимлари) билан тўлиқ таъминланган абонентлар фойдаланиши мумкин.
Эндиликда улар ҳисобот ойи бошига қадар 100 фоизлик тўлиқ аванс ўрнига атиги 15 фоиз миқдорида олдиндан тўлов амалга оширишлари кифоя қилади. Тўловнинг қолган 85 фоизлик асосий қисми эса ой давомида босқичма-босқич тўлаб борилади. Энг муҳими, маблағ ўз вақтида тушмай тармоқдан узилиш ҳолатлари қоидабузарлик сифатида қаралмайди ва ортиқча жарима санкциялари қўлланилмайди. Бу янгилик Президентнинг тадбиркорлар билан очиқ мулоқотида илгари сурилган стратегик вазифаларнинг амалий ижроси ҳисобланади.
«15 фоизлик аванс, «намунали» мақом ва жаримасиз тизим»: Янги қарорнинг 5 та асосий нуқтаси
Электр ва газ тўловларидаги янги имтиёз бўйича энг муҳим расмий фактлар:
«Намунали истеъмолчи» мақоми: Тўлов интизоми юқори бўлган корхона ва фуқаролар учун махсус имтиёзли тоифа яратилди;
Аванс 15 фоизга туширилди: Ой бошида 100 фоизлик мажбурий тўлов ўрнига фақат 15 фоиз аванс киритиш кифоя;
Қолган тўлов ой давомида: Истеъмол қилинган ресурсларнинг қолган 85 фоизи ой мобайнида бўлиб-бўлиб тўланади;
АСКУЭ ва АСКУГ шарти: Ушбу енгиллик замонавий «ақлли» ҳисоблагичлари бор ва эски қарздорлиги бўлмаган абонентларга татбиқ этилади;
Тармоқдан узилиш қоидабузарлик эмас: Тўлов кечиккан тақдирда юз берадиган техник узилишлар қоидани қўпол бузиш деб малакаланмайди.
Коммунал тўловлар тартиби: Эски мажбурият ва янги «намунали» тизим таққоси
Энергия ресурслари учун тўлов шартларининг қиёсий кўрсаткичлари:
Мезонлар ва параметрлар
Амалдаги стандарт тартиб
Намунали истеъмолчилар учун янги тартиб
Олдиндан тўлов (Аванс) ҳажми
100% тўлиқ олдиндан тўлов талаби
Атиги 15% миқдорида олдиндан тўлов
Қолган суммани тўлаш муддати
Ой бошигача тўлиқ ёпилиши шарт
Ҳисобот ойи давомида босқичма-босқич
Керакли техник талаб
Умумий ҳисоблагичлар мавжудлиги
АСКУЭ / АСКУГ электрон тизимига уланганлик
Қарздорлик тарихи
Мунтазам чекловлар ва назорат
Мутлақ қарздорликнинг йўқлиги шарти
Тармоқдан узилиш оқибатлари
Қоидабузарлик, жарима ва қайта улаш тўлови
Қоидабузарлик ҳисобланмайди, юмшоқ муносабат
Бизнес айланмасига таъсири
Ой бошида пул маблағларининг музлатилиши
Айланма маблағлар бизнес ихтиёрида қолади
Иқтисодий ва молиявий экспертиза: Нега 15 фоизлик тизим бизнесни қутқаради?
Молиячилар, банк экспертлари ва соҳа мутахассисларининг хулосалари:
«Айланма маблағлар эркинлиги»: Илгари ишлаб чиқарувчи корхоналар ва тадбиркорлар ой бошида миллионлаб, баъзан миллиардлаб сўмлик энергия ҳақини олдиндан 100 фоиз тўлашга мажбур эди; бу бизнеснинг нақд пул оқимини (cash flow) чеклаб қўярди. 15 фоизлик тизим маблағларнинг корхона ихтиёрида қолишига ва ишлаб чиқаришга йўналтирилишига имкон беради;
Тўлов интизоми учун мотивация: Интизомли, қарзи йўқ абонентларга преференция берилиши бошқа истеъмолчиларни ҳам қарздорликни вақтида ёпишга ва АСКУЭ тизимларини ўрнатишга ундайди;
Иқтисодий ишонч муҳити: Давлат ва бизнес ўртасидаги шерикликнинг жазолаш эмас, балки рағбатлантириш тамойили асосида қурилаётгани ички бозорда барқарорликни таъминлайди.
Сизнингча, олдиндан тўловнинг 15 фоизга туширилиши корхоналар ва тадбиркорларнинг ишини қанчалик енгиллаштиради? Ушбу имтиёз келгусида оддий аҳоли хонадонларига ҳам тўлиқ жорий этилиши керакми? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча тадбиркорлар ва ҳамкорлар хабардор бўлиши учун ушбу муҳим янгиликни баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…