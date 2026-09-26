15 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...

·0·Жамият
15 фоизлик тўлов жорий этилмоқда: Электр ва газдан қарзи йўқларга янги имтиёз...

Ўзбекистонда электр энергияси ва табиий газдан фойдаланиш қоидаларига истеъмолчилар ва бизнес вакилларининг молиявий эркинлигини оширувчи, тўлов интизомини рағбатлантирувчи туб ўзгартиришлар киритилмоқда. Янги тартибга кўра, коммунал тизимда расман «намунали истеъмолчилар» мақоми жорий этилиб, улар учун алоҳида қулай тўлов ва тариф шартлари тасдиқланмоқда. Мазкур имтиёздан қарздорлиги бўлмаган ҳамда замонавий электрон ҳисоблагичлар (АСКУЭ ва АСКУГ тизимлари) билан тўлиқ таъминланган абонентлар фойдаланиши мумкин.

Эндиликда улар ҳисобот ойи бошига қадар 100 фоизлик тўлиқ аванс ўрнига атиги 15 фоиз миқдорида олдиндан тўлов амалга оширишлари кифоя қилади. Тўловнинг қолган 85 фоизлик асосий қисми эса ой давомида босқичма-босқич тўлаб борилади. Энг муҳими, маблағ ўз вақтида тушмай тармоқдан узилиш ҳолатлари қоидабузарлик сифатида қаралмайди ва ортиқча жарима санкциялари қўлланилмайди. Бу янгилик Президентнинг тадбиркорлар билан очиқ мулоқотида илгари сурилган стратегик вазифаларнинг амалий ижроси ҳисобланади.

«15 фоизлик аванс, «намунали» мақом ва жаримасиз тизим»: Янги қарорнинг 5 та асосий нуқтаси

Электр ва газ тўловларидаги янги имтиёз бўйича энг муҳим расмий фактлар:

  • «Намунали истеъмолчи» мақоми: Тўлов интизоми юқори бўлган корхона ва фуқаролар учун махсус имтиёзли тоифа яратилди;

  • Аванс 15 фоизга туширилди: Ой бошида 100 фоизлик мажбурий тўлов ўрнига фақат 15 фоиз аванс киритиш кифоя;

  • Қолган тўлов ой давомида: Истеъмол қилинган ресурсларнинг қолган 85 фоизи ой мобайнида бўлиб-бўлиб тўланади;

  • АСКУЭ ва АСКУГ шарти: Ушбу енгиллик замонавий «ақлли» ҳисоблагичлари бор ва эски қарздорлиги бўлмаган абонентларга татбиқ этилади;

  • Тармоқдан узилиш қоидабузарлик эмас: Тўлов кечиккан тақдирда юз берадиган техник узилишлар қоидани қўпол бузиш деб малакаланмайди.

Коммунал тўловлар тартиби: Эски мажбурият ва янги «намунали» тизим таққоси

Энергия ресурслари учун тўлов шартларининг қиёсий кўрсаткичлари:

Мезонлар ва параметрлар

Амалдаги стандарт тартиб

Намунали истеъмолчилар учун янги тартиб

Олдиндан тўлов (Аванс) ҳажми

100% тўлиқ олдиндан тўлов талаби

Атиги 15% миқдорида олдиндан тўлов

Қолган суммани тўлаш муддати

Ой бошигача тўлиқ ёпилиши шарт

Ҳисобот ойи давомида босқичма-босқич

Керакли техник талаб

Умумий ҳисоблагичлар мавжудлиги

АСКУЭ / АСКУГ электрон тизимига уланганлик

Қарздорлик тарихи

Мунтазам чекловлар ва назорат

Мутлақ қарздорликнинг йўқлиги шарти

Тармоқдан узилиш оқибатлари

Қоидабузарлик, жарима ва қайта улаш тўлови

Қоидабузарлик ҳисобланмайди, юмшоқ муносабат

Бизнес айланмасига таъсири

Ой бошида пул маблағларининг музлатилиши

Айланма маблағлар бизнес ихтиёрида қолади

Иқтисодий ва молиявий экспертиза: Нега 15 фоизлик тизим бизнесни қутқаради?

Молиячилар, банк экспертлари ва соҳа мутахассисларининг хулосалари:

  • «Айланма маблағлар эркинлиги»: Илгари ишлаб чиқарувчи корхоналар ва тадбиркорлар ой бошида миллионлаб, баъзан миллиардлаб сўмлик энергия ҳақини олдиндан 100 фоиз тўлашга мажбур эди; бу бизнеснинг нақд пул оқимини (cash flow) чеклаб қўярди. 15 фоизлик тизим маблағларнинг корхона ихтиёрида қолишига ва ишлаб чиқаришга йўналтирилишига имкон беради;

  • Тўлов интизоми учун мотивация: Интизомли, қарзи йўқ абонентларга преференция берилиши бошқа истеъмолчиларни ҳам қарздорликни вақтида ёпишга ва АСКУЭ тизимларини ўрнатишга ундайди;

  • Иқтисодий ишонч муҳити: Давлат ва бизнес ўртасидаги шерикликнинг жазолаш эмас, балки рағбатлантириш тамойили асосида қурилаётгани ички бозорда барқарорликни таъминлайди.

Сизнингча, олдиндан тўловнинг 15 фоизга туширилиши корхоналар ва тадбиркорларнинг ишини қанчалик енгиллаштиради? Ушбу имтиёз келгусида оддий аҳоли хонадонларига ҳам тўлиқ жорий этилиши керакми? Шахсий фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда барча тадбиркорлар ва ҳамкорлар хабардор бўлиши учун ушбу муҳим янгиликни баҳам кўринг!

Электр энергиясиАСКУЭнамунали истеъмолчи15% аванс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Автобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаядиАвтобусларда янги тартиб: 1 сентябрдан назорат кучаяди8 август 21:30Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)Автобусда бепул юришга қарши янги тартиб кучга кирди (видео)9 сентябр 19:35Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиТалабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилинди27 август 10:24Максимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгаришМаксимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгариш19 август 16:01Августдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқландиАвгустдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқланди26 июл 23:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ