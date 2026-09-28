Тошкентда 1 октябрдан автобус ва метро нархи кескин ўзгаради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 1-октябрдан Тошкентда жамоат транспортида электрон тўлов орқали бир марталик сафар нархи 1700 сўмдан 2500 сўмга ошади, нақд тўлов эса 3000 сўм бўлиб қолади.
- Янги тизимда бир соат ичида транспорт алмаштиришда имтиёзли ва бепул қатновлар ҳам жорий этилади.
- Шунингдек, автобус ва метро учун чекланмаган кунлик, ҳафталик ва ойлик абонементлар ҳамда 10, 20, 30 та сафар учун пакетлар тақдим этилади.
Тошкентда жамоат транспортидан фойдаланадиган миллионлаб йўловчилар учун 1 октябрдан янги тарифлар кучга киради. Автобус ва метрода карта ёки бошқа электрон тўлов усули орқали бир марталик сафар 2500 сўм бўлади. Амалда бу 1700 сўм эди.
Нақд пулдаги йўл ҳақи эса 3000 сўм миқдорида сақланади. Багаж ташиш учун 4000 сўм тўланади. Шу билан бирга, янги тизимда бир соат ичида транспорт алмаштириб ҳаракатланадиган йўловчилар учун имтиёзли ва бепул қатновлар ҳам назарда тутилган.
Йўлкира қанчага ўзгаради?
Янги тарифлар 2026 йил 1 октябрдан амал қила бошлайди.
Тўлов тури
Амалдаги тариф
1 октябрдан
Электрон тўлов
1 700 сўм
2 500 сўм
Нақд тўлов
3 000 сўм
3 000 сўм
Багаж
4 000 сўм
4 000 сўм
Демак, электрон тўловда бир марталик сафар 800 сўмга ёки қарийб 47 фоизга қимматлашади. Нақд пул ва багаж учун белгиланган тарифлар эса ўзгармайди.
Энг муҳим ўзгариш — карта билан тўлайдиганлар учун
Йўловчиларнинг катта қисми учун асосий янгилик электрон тўлов тарифининг ўзгариши бўлади.
Ҳозир транспорт ёки банк картаси, шунингдек бошқа электрон усуллар орқали бир марталик сафар учун 1700 сўм ечилади. 1 октябрдан бу сумма 2500 сўмга чиқади.
Бунда 2500 сўмлик тариф рағбатлантирувчи чегирмани ҳисобга олган ҳолда белгиланган.
Шунинг учун «йўлкира икки баравар бўлади» деган маълумот тўлиқ аниқ эмас. Амалдаги электрон тариф 1700 сўмдан 2500 сўмга ошади.
Нақд пулда тўлов қилувчилар учун нарх ўзгармайди
Нақд пул билан тўлов қиладиган йўловчилар учун эса тариф 3000 сўмлигича қолади.
Бу жиҳат муҳим: 1 октябрдан барча йўловчилар учун йўлкира бир хил даражада ошмайди. Асосий ўзгариш электрон тўловдаги бир марталик тарифга тааллуқли.
Бир соат ичида транспорт алмаштирсангиз, тариф бошқача
Янги тизимнинг яна бир муҳим қисми — бир соатлик алмашиш тарифлари.
Қарорга кўра, биринчи сафар учун 2500 сўм тўланади. Шундан кейин бир соат ичида автобусдан бошқа автобусга ўтилса, иккинчи сафар 1500 сўм бўлади. Учинчи ва ундан кейинги автобус қатновлари эса белгиланган бир соатлик тариф доирасида бепул амалга оширилади.
Бу тартиб йўналишида бир нечта автобусдан фойдаланадиган йўловчилар учун алоҳида аҳамиятга эга.
Метродан фойдаланувчилар ҳам янги тартибга эътибор бериши керак
Бир соатлик алмашиш тизимида метро учун ҳам алоҳида қоида бор.
Агар йўловчи автобусдан фойдаланиб, кейин метрога ўтса, метро қатнови учун белгиланган алмашиш тарифи қўлланади. Бир соатлик тариф доирасида метродан бир марта фойдаланиш мумкин.
Метродан қайта фойдаланилганда эса янги 60 дақиқалик ҳисоб даври бошланади.
Доимий йўловчилар учун янги абонементлар
Янги қарор фақат бир марталик йўл ҳақини эмас, транспорт карталари учун тариф режаларини ҳам белгилади.
Автобусда чекланмаган қатнов учун:
1 кун — 11 500 сўм;
1 ҳафта — 54 000 сўм;
1 ой — 250 000 сўм.
Автобус ва метрони биргаликда қамраб оладиган чекланмаган тарифлар эса:
1 кун — 13 500 сўм;
1 ҳафта — 73 000 сўм;
1 ой — 345 000 сўм.
Узоқроқ муддатли тариф режаларида ҳам чегирмалар назарда тутилган.
10, 20 ва 30 та сафар учун пакетлар ҳам пайдо бўлади
Доимий равишда жамоат транспортидан фойдаланмайдиганлар учун сафарлар сонига мос пакетлар ҳам жорий этилади.
Янги тарифларга кўра:
10 та сафар — 19 000 сўм;
20 та сафар — 38 500 сўм;
30 та сафар — 57 500 сўм.
Бу пакетлар транспорт карталари орқали фойдаланиладиган тариф режалари қаторига киради.
Ўқувчи ва талабалар учун ҳам имтиёз сақланади
Янги тизимда айрим ижтимоий тоифалар учун имтиёзлар ҳам назарда тутилган.
Мактаб ўқувчилари, талабалар, пенсионерлар ва ногиронлиги бўлган шахслар транспорт картаси тариф режаларини харид қилишда 50 фоизлик чегирмадан фойдаланиши мумкин. Қонунчиликда белгиланган тартибда жамоат транспортидан бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга шахсларнинг имтиёзи эса сақланади.
Нега тарифлар ўзгармоқда?
Тарифларни қайта кўриб чиқиш масаласи сентябрь ойида жамоатчилик муҳокамасига қўйилган эди. Ўша пайтда Транспорт вазирлиги тариф ўзгариши билан бирга ташувчиларга қўйиладиган талаблар — қатновларнинг мунтазамлиги, транспорт воситаларининг техник ҳолати ва тозалиги каби масалаларга ҳам эътибор кучайтирилиши кераклигини билдирган.
Дастлаб бу масала қарор лойиҳаси сифатида муҳокама қилинган бўлса, 25 сентябрда Тошкент шаҳар Кенгаши янги тарифларни тасдиқлади.
Йўловчилар 1 октябрдан нимани эслаб қолиши керак?
Энг асосий рақамлар қуйидагича:
2500 сўм — карта ёки электрон тўловда бир марталик сафар.
3000 сўм — нақд тўловда бир марталик сафар.
4000 сўм — багаж ташиш.
Шу билан бирга, транспорт карталаридан фойдаланувчилар учун бир соатлик алмашиш тарифлари, сафар пакетлари ва абонементлар жорий этилади.
Хулоса
1 октябрдан Тошкентда жамоат транспортининг барча тарифлари икки бараварга ошиб кетмайди. Электрон тўловдаги бир марталик йўл ҳақи 1700 сўмдан 2500 сўмга — 47 фоизга ошади, нақд тўлов эса 3000 сўм бўлиб қолади.
Шу билан бирга, янги тариф тизими фақат қимматлашувдан иборат эмас: транспорт карталари учун сафар пакетлари, абонементлар ва бир соат ичида транспорт алмаштиришда имтиёзли ҳамда бепул қатновлар ҳам жорий этилади.
Пойтахтда автобус ёки метро орқали ҳар куни ҳаракатланадиган йўловчилар учун эса 1 октябрдан қайси тўлов усули ва тариф режасидан фойдаланишни танлаш янада муҳим аҳамият касб этади.
Изоҳлар 0
…