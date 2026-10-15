Чилонзорда кузатув камерасини синдирган икки йигит 3 суткага қамалди

·35·Жамият
Чилонзорда кузатув камерасини синдирган икки йигит 3 суткага қамалди

Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида кўп қаватли уй йўлагига ўрнатилган юзни таниб олувчи кузатув камерасини тепиб синдирган уч нафар йигит аниқланди. Уларнинг икки нафари суд қарори билан уч суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа ярим тунда содир бўлган. Камерани синдирган йигитлардан икки нафари 2004 ва 2005 йилларда туғилган бўлиб, учинчиси вояга етмаган. Шунингдек, уларнинг икки нафари воқеа вақтида спиртли ичимлик истеъмол қилган ҳолатда бўлган.

Ҳодисадан сўнг профилактика инспектори томонидан суриштирув ишлари олиб борилган. Йигитларга нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси — майда безорилик ҳамда 194-моддаси — ички ишлар органи ходимининг қонуний талабларини бажармаслик бўйича маъмурий баённомалар расмийлаштирилиб, судга юборилган.

Суд қарорига кўра, икки нафар йигитга уч суткадан маъмурий қамоқ жазоси тайинланган. Вояга етмаган йигитга нисбатан эса уни махсус назоратга олиш масаласини кўриб чиқиш учун Тошкент шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияга тақдимнома киритилган.

Қайд этилишича, йигитлар ўз қилмишларидан пушаймон эканини билдириб, содир этган ҳаракатлари учун кечирим сўраган.

Кўп қаватли уйларнинг умумий фойдаланиш жойларига ўрнатилган кузатув камералари аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ва ҳудуддаги ҳолатларни назорат қилишда муҳим аҳамиятга эга. Бундай қурилмаларни қасддан шикастлаш эса нафақат мулкка зарар етказади, балки уй аҳолисининг хавфсизлик тизимига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

ТошкентЧилонзорКузатув камерасиМаҳаллий суд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чилонзорда 69 ва 77-автобуслар ҳаракати вақтинча ўзгарадиЧилонзорда 69 ва 77-автобуслар ҳаракати вақтинча ўзгаради8 октябр 10:42Чилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қуладиЧилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қулади2 октябр 09:00Таксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиТаксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилди12 сентябр 17:10“Чилонзор” метросидан Арнасой кўчасигач бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан Арнасой кўчасигач бўлган йўл вақтинча ёпилади6 август 16:34Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)5 август 10:47Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиТошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилди4 август 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?