Тошкентда 800 минг сўм эвазига интим хизмат кўрсатишга келишган эркак ушланди
Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида аёлларга пул эвазига интим хизмат кўрсатишга келишган 28 ёшли эркак қўлга олинди. У мижоз билан 800 минг сўм эвазига учрашишга келишган.
Маълум қилинишича, ҳолат «Хавфсиз ва соғлом юрт» профилактик тадбири доирасида аниқланган. Эркак Telegram мессенжери орқали Чилонзор туманида яшовчи аёл билан интим хизмат кўрсатиш эвазига 800 минг сўм олишга келишиб олган.
У навбатдаги мижоз билан учрашиш учун йўлга чиққан вақтида Ички ишлар вазирлиги ходимлари томонидан ушланган.
ИИВ матбуот хизмати мазкур ҳолат юзасидан маълумот берган. Унга кўра, эркак Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 190 ва 194-моддалари билан маъмурий жавобгарликка тортилган.
Суд қарорига асосан, унга 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган ва 1 миллион 320 минг сўм жарима солинган.
Шунингдек, эркак аввалроқ Жиноят кодексининг 165-моддаси билан ҳам судлангани маълум қилинган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…