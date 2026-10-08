Чилонзорда 69 ва 77-автобуслар ҳаракати вақтинча ўзгаради
Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидаги Ал-Хоразмий кўчасининг 700 метрлик қисмида қурилиш-монтаж ишлари олиб борилиши муносабати билан транспорт ҳаракати вақтинча чекланади. Чекловлар 7 октябр соат 22:00 дан 8 октябр соат 06:00 гача, 8 октябр соат 22:00 дан 9 октябр соат 06:00 гача ҳамда 9 октябр соат 15:00 дан 11 октябр соат 00:00 гача амал қилади. Шу даврда 69 ва 77-сонли автобусларнинг ҳаракат схемаси ҳам ўзгартирилади.
69-сонли «Тошкент вокзали — Қараван-бозор» автобус йўналиши Қараван-бозор томон ҳаракатланганда Заргарлик кўчаси орқали ўтади. Қайтиш йўналишида эса Заргарлик, Қатортол-2 ва Ал-Хоразмий кўчалари орқали ҳаракатланади.
77-сонли «Чилонзор, 25-мавзе — Маҳаллий аэропорт-3» йўналишидаги автобуслар эса ҳар икки томонга Заргарлик ва Қатортол-2 кўчалари орқали ҳаракат қилади.
Ҳайдовчилар ва йўловчиларга мазкур вақт оралиқларида ҳаракат йўналишидаги вақтинчалик ўзгаришларни инобатга олиш тавсия этилган.
Изоҳлар 0
…