Чилонзорда 69 ва 77-автобуслар ҳаракати вақтинча ўзгаради

·28·Ўзбекистон
Чилонзорда 69 ва 77-автобуслар ҳаракати вақтинча ўзгаради

Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманидаги Ал-Хоразмий кўчасининг 700 метрлик қисмида қурилиш-монтаж ишлари олиб борилиши муносабати билан транспорт ҳаракати вақтинча чекланади. Чекловлар 7 октябр соат 22:00 дан 8 октябр соат 06:00 гача, 8 октябр соат 22:00 дан 9 октябр соат 06:00 гача ҳамда 9 октябр соат 15:00 дан 11 октябр соат 00:00 гача амал қилади. Шу даврда 69 ва 77-сонли автобусларнинг ҳаракат схемаси ҳам ўзгартирилади.

69-сонли «Тошкент вокзали — Қараван-бозор» автобус йўналиши Қараван-бозор томон ҳаракатланганда Заргарлик кўчаси орқали ўтади. Қайтиш йўналишида эса Заргарлик, Қатортол-2 ва Ал-Хоразмий кўчалари орқали ҳаракатланади.

77-сонли «Чилонзор, 25-мавзе — Маҳаллий аэропорт-3» йўналишидаги автобуслар эса ҳар икки томонга Заргарлик ва Қатортол-2 кўчалари орқали ҳаракат қилади.

Ҳайдовчилар ва йўловчиларга мазкур вақт оралиқларида ҳаракат йўналишидаги вақтинчалик ўзгаришларни инобатга олиш тавсия этилган.

ЧилонзорАл-Хоразмий кўчаси69-сонли автобус77-сонли автобусТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қуладиЧилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қулади2 октябр 09:00Таксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиТаксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилди12 сентябр 17:10“Чилонзор” метросидан Арнасой кўчасигач бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан Арнасой кўчасигач бўлган йўл вақтинча ёпилади6 август 16:34Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)5 август 10:47Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиТошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилди4 август 11:54Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлди31 июл 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди