Тошкентда бешта канал бўйида 66,55 км сайр йўлаклари қурилмоқда

1 дақиқа ўқиш14
Тошкентда бешта канал бўйида 66,55 км сайр йўлаклари қурилмоқда

Тошкентда бешта канал соҳилини мустаҳкамлаш, пиёдалар йўлаклари ва сайр ҳудудларини барпо этиш ишлари олиб борилмоқда. Ободонлаштириш ишлари Бўзсув, Салар, Дамаши, Жўн ва Бўрижар каналларининг жами 66,55 километрлик қисмини қамраб олган. Бу ҳудудларда замонавий дам олиш масканлари ҳам ташкил этилмоқда.

Ишлар пойтахтнинг Юнусобод, Шайхонтоҳур, Яккасарой, Чилонзор, Учтепа, Мирзо Улуғбек, Яшнобод, Миробод, Сергели, Янгиҳаёт ва Олмазор туманларида амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, каналларнинг муҳофаза ҳудудларида ер майдонларидан ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини бартараф этиш чоралари кўрилмоқда.

Бешта каналнинг муҳофаза ҳудудида ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаш бўйича 326 та ҳолат аниқланган. Уларнинг умумий майдони 11,46 гектарни ташкил этади.

Аниқланган ҳолатларнинг 275 таси бўйича, яъни 8,41 гектар майдондаги ноқонуний бино ва иншоотлар аллақачон бартараф этилган. Қолган 51 та ҳолат бўйича ишлар давом этмоқда. Бартараф этилган қонунбузилишлар аниқланган ҳолатларнинг 84 фоизига тенг.

Тошкентда бешта канал бўйида 66,55 км сайр йўлаклари қурилмоқда
Мақола сизга ёқдими?
Нодирбек Раззоқов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари