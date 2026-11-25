Ўзбекистонда мушукдан ҳам катта каламуш кўрган йигитлар ҳайратда қолди (видео)
Ўзбекистонда тунда автомобилда шаҳар айланиб юрган йигитлар кутилмаган манзарага дуч келишди. Улар йўл четида ухлаб ётган, катталиги оддий мушукникидан ҳам йирик бўлган каламушни кўриб қолишди. Жониворнинг ғайриоддий кўриниши йигитларни ҳайратга солган.
Дастлаб кўрганлар уни юмшоқ ўйинчоқ ёки қандайдир макет деб ўйлаши мумкин. Бироқ видеотасвирда жониворнинг қимирлаётгани кўринади. Шу боис унинг ҳақиқий каламуш экани айтилмоқда.
Йигитлар ноодатий учрашувни телефон камераси орқали тасвирга олиб, ижтимоий тармоқларга жойлаштиришди. Ролик қисқа вақт ичида эътибор тортиб, фойдаланувчилар орасида турли фикр ва мунозараларга сабаб бўлди.
Таъкидлаш жоизки, каламушлар шаҳар муҳитида ҳам учрайдиган кемирувчилар ҳисобланади. Уларнинг кўпайишига чиқиндиларнинг белгиланган жойларга ташланмаслиги ва озиқ-овқат қолдиқларининг очиқ қолиши каби омиллар сабаб бўлиши мумкин. Масалан, 2024 йилда Тошкентнинг Чилонзор туманида тарқалган каламушлар акс этган видео юзасидан мутахассислар ўрганиш олиб борган ва ҳудуддаги чиқиндилар билан боғлиқ муаммоларни қайд этган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…