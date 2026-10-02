Чилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қулади

·2·Жамият
Чилонзорда ҳаракатланаётган машина устига дарахт қулади

Тошкент шаҳрининг Чилонзор туманида кутилмаган ҳодиса содир бўлди. 1 октябрь куни кечаси ҳаракатланиб бораётган автомобиль устига дарахт синиб, қулаб тушган. Ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар йўқ.

Бу ҳақда Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси хабар берди.

Қайд этилишича, воқеа соат 23:59 да Чилонзор тумани ҳудудидан ўтувчи Кичик ҳалқа кўчасида рўй берган. Ҳаракат вақтида синган дарахт тўсатдан йўлда кетаётган автомобиллардан бири устига қулаб тушган.

Ҳодиса ҳақида хабар тушиши билан воқеа жойига қутқарув экипажлари ҳамда ҳамкорликдаги хизматлар зудлик билан йўналтирилган. Масъул ходимлар томонидан зарур тезкор чоралар кўрилган.

Олиб борилган ишлар натижасида йўлда юзага келган тўсиқлар бартараф этилган. Шундан сўнг Кичик ҳалқа кўчасида автомобиллар ҳаракати қайта тикланган.

Расмий маълумотларга кўра, ҳодиса оқибатида фуқаролар орасида тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.

ТошкентЧилонзорКичик ҳалқа кўчаавтокатастрофа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Matiz ёниб кетдиТошкентда Matiz ёниб кетди9 сентябр 14:35Таксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиТаксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилди12 сентябр 17:10“Чилонзор” метросидан Арнасой кўчасигач бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан Арнасой кўчасигач бўлган йўл вақтинча ёпилади6 август 16:34Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)Тошкентда 5 дақиқалик йўл 2:45 дақиқага тушди: янги йўналиш (видео)5 август 10:47Тошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилдиТошкентда маст йўловчи автобус ҳайдовчисига ҳужум қилди4 август 11:54Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлди31 июл 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)