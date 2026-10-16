Такси нархлари тушиши мумкин, Рақобат қўмитаси йўлкиранинг ошиши бўйича ўрганиш бошлади
Ўзбекистон Республикаси Рақобат қўмитаси сўнгги кунларда йирик такси агрегаторларида кузатилган техник носозликлар ва тиғиз вақтларда йўлкира нархлари бир неча баробар кескин ошиб кетгани юзасидан кенг кўламли ўрганиш ишларини бошлади.
Қўмита нархларнинг бу қадар кўтарилиши қанчалик асосли эканини ҳамда бозор иштирокчилари орасида инсофсиз рақобат аломатлари мавжуд ёки йўқлигини синчковлик билан текширмоқда.
Агрегаторларга қўйилган асосий талаблар: Алгоритмлар қайта кўрилади
Аҳолининг ҳақли эътирозларига сабаб бўлган вазият ортидан Рақобат қўмитаси такси компаниялари олдига қатор кечиктириб бўлмас талабларни қўйди:
Алгоритм созламаларини қайта кўриб чиқиш: Нархларни шакллантирувчи алгоритмларни таҳлил қилиб, йўлкиранинг асоссиз, кескин ва сунъий равишда ошиб кетишига йўл қўймаслик;
Ҳайдовчилар маблағларидаги носозликлар: Ҳайдовчиларнинг ишлаб топган маблағларини банк карталари ва ўз ҳисоб рақамларига ўтказишда пайдо бўлган техник тўсиқларни зудлик билан бартараф этиш;
Бонусларни тўлиқ қайтариш: Ҳайдовчилар томонидан бажарилган барча буюртмалар учун ваъда қилинган бонусларни қайта ҳисоблаб чиқиш ва уларга тўлиқ тўлаб берилишини таъминлаш;
Асоссиз блоклашларни бекор қилиш: Техник узилишлар сабаб тизимдан асоссиз равишда чиқариб юборилган (блокланган) ҳайдовчиларни тезкор қайта фаоллаштириш;
24/7 техник қўллаб-қувватлаш: Ҳайдовчилар ва мижозлар учун кеча-ю кундуз ишлайдиган техник ёрдам марказлари фаолиятини узлуксиз йўлга қўйиш.
Қонунбузилиш аниқланса, қатъий чоралар кўрилади
Рақобат қўмитаси ўрганиш якунлари бўйича бозорда рақобат тўғрисидаги қонунчилик талаблари бузилгани ёки истеъмолчилар ва ҳайдовчиларнинг ҳуқуқлари поймол этилгани аниқланган тақдирда, махсус текширувлар ўтказилишини ҳамда қонунда белгиланган тартибда энг қатъий таъсир чоралари қўлланилишини расман маълум қилди.
Ушбу назорат чоралари яқин вақт ичида бозорда нархларнинг сунъий кўтарилишини жиловлаш ва йўловчилар учун тарифларни барқарорлаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…