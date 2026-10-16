Такси нархлари тушиши мумкин, Рақобат қўмитаси йўлкиранинг ошиши бўйича ўрганиш бошлади

·8·Жамият
Такси нархлари тушиши мумкин, Рақобат қўмитаси йўлкиранинг ошиши бўйича ўрганиш бошлади

Ўзбекистон Республикаси Рақобат қўмитаси сўнгги кунларда йирик такси агрегаторларида кузатилган техник носозликлар ва тиғиз вақтларда йўлкира нархлари бир неча баробар кескин ошиб кетгани юзасидан кенг кўламли ўрганиш ишларини бошлади.

Қўмита нархларнинг бу қадар кўтарилиши қанчалик асосли эканини ҳамда бозор иштирокчилари орасида инсофсиз рақобат аломатлари мавжуд ёки йўқлигини синчковлик билан текширмоқда.

Агрегаторларга қўйилган асосий талаблар: Алгоритмлар қайта кўрилади

Аҳолининг ҳақли эътирозларига сабаб бўлган вазият ортидан Рақобат қўмитаси такси компаниялари олдига қатор кечиктириб бўлмас талабларни қўйди:

  • Алгоритм созламаларини қайта кўриб чиқиш: Нархларни шакллантирувчи алгоритмларни таҳлил қилиб, йўлкиранинг асоссиз, кескин ва сунъий равишда ошиб кетишига йўл қўймаслик;

  • Ҳайдовчилар маблағларидаги носозликлар: Ҳайдовчиларнинг ишлаб топган маблағларини банк карталари ва ўз ҳисоб рақамларига ўтказишда пайдо бўлган техник тўсиқларни зудлик билан бартараф этиш;

  • Бонусларни тўлиқ қайтариш: Ҳайдовчилар томонидан бажарилган барча буюртмалар учун ваъда қилинган бонусларни қайта ҳисоблаб чиқиш ва уларга тўлиқ тўлаб берилишини таъминлаш;

  • Асоссиз блоклашларни бекор қилиш: Техник узилишлар сабаб тизимдан асоссиз равишда чиқариб юборилган (блокланган) ҳайдовчиларни тезкор қайта фаоллаштириш;

  • 24/7 техник қўллаб-қувватлаш: Ҳайдовчилар ва мижозлар учун кеча-ю кундуз ишлайдиган техник ёрдам марказлари фаолиятини узлуксиз йўлга қўйиш.

Қонунбузилиш аниқланса, қатъий чоралар кўрилади

Рақобат қўмитаси ўрганиш якунлари бўйича бозорда рақобат тўғрисидаги қонунчилик талаблари бузилгани ёки истеъмолчилар ва ҳайдовчиларнинг ҳуқуқлари поймол этилгани аниқланган тақдирда, махсус текширувлар ўтказилишини ҳамда қонунда белгиланган тартибда энг қатъий таъсир чоралари қўлланилишини расман маълум қилди.

Ушбу назорат чоралари яқин вақт ичида бозорда нархларнинг сунъий кўтарилишини жиловлаш ва йўловчилар учун тарифларни барқарорлаштиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Рақобат қўмитаситакси агрегаторларитехник носозликларбозор рақобати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлариЯндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлари11 октябр 10:59Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олиндиТошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олинди19 август 15:55Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?17 июл 12:11Тошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиТошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушланди20 август 14:02"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди"Таксичи"лар касбини ўзгартирмоқдами? Уларнинг сони деярли 300 мингтага камайди8 сентябр 10:32Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?19 август 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?