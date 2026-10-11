Тошкентда "Yandex Go" ишламай қолди: фойдаланувчилар такси чақира олмаяпти

·7·Жамият
Тошкентда "Yandex Go" ишламай қолди: фойдаланувчилар такси чақира олмаяпти

Ўзбекистонда "Yandex Go" иловаси фаолиятида носозликлар юзага келди. Тошкентда фойдаланувчилар такси буюртма қилиш ва йўналиш тузишда муаммоларга дуч келмоқда.

Носозликлар сабаб айрим фойдаланувчилар автомобиль чақиришда хатоликларга дуч келиб, буюртмани якунлай олмаяпти. Натижада хизматдан одатдагидек фойдаланиш қийинлашган.

Тахминларга кўра, муаммо Россиядаги маълумотлар марказларидан бирида юзага келган носозликлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. ОАВ хабарларида марказлардан бири дрон ҳужуми оқибатида зарар кўргани айтилмоқда. Бироқ ушбу ҳодиса ва "Yandex Go" фаолиятидаги узилишлар ўртасидаги боғлиқлик ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Айни пайтда носозликларнинг аниқ сабаби юзасидан расмий изоҳ кутилмоқда. Вазиятга ойдинлик киритилгач, қўшимча маълумот берилади.

Yandex GoТошкентРоссия маълумотлар марказларидрон ҳужуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)19 сентябр 21:52Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлариЯндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлариБугун 10:59Тошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқдаТошкент кўчаларида роботлар: Yandex янги хизматга тайёрланмоқда13 июл 13:18Самарқандда MrBeast ташрифи ортидан юзага келган тартибсизлик жамоатчиликни ўйга солдиСамарқандда MrBeast ташрифи ортидан юзага келган тартибсизлик жамоатчиликни ўйга солдиБугун 12:58Uzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этадиUzum Market харидорларга промокодлар, сотувчиларга бепул логистика тақдим этадиБугун 11:50Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?Пенсионерлар темирйўл чипталарини қачон ва қандай арзон олиши мумкин?Бугун 11:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди