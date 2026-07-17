Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?

·0·Жамият
Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?

Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўсишда давом этмоқда. Янги маълумотлар айрим бозор сегментларида қимматлашиш ўртача кўрсаткичдан анча юқори бўлганини кўрсатди.

Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг иккинчи чораги бўйича уй-жой нархлари динамикасини эълон қилди.

Уй-жойлар бир чоракда қанча қимматлади?

Расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари аввалги чоракка нисбатан 1,3 фоизга ошган.

2025 йилнинг мос даври билан таққослаганда эса умумий ўсиш 4 фоизни ташкил этган.

Бу кўрсаткичлар мамлакат кўчмас мулк бозорида нархлар ўсиши сақланиб қолаётганини кўрсатади.

Янги квартиралар нархи тезроқ ўсган

Квартиралар нархи бир йил давомида ўртача 5,5 фоизга қимматлашган.

Бозор турлари бўйича ўсиш қуйидагича қайд этилган:

  • бирламчи бозорда — 7,1 фоиз;

  • иккиламчи бозорда — 4,2 фоиз;

  • якка тартибдаги уйларда — 2 фоиз.

Шу тариқа, энг юқори нарх ўсиши янги қурилган квартиралар сотиладиган бирламчи бозорда кузатилган.

Ҳудудлардаги ўсиш Тошкентдан юқори бўлди

Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йил ичида 3,9 фоизга ошган.

Республиканинг бошқа ҳудудларида эса қимматлашиш 7 фоизни ташкил этган. Демак, ҳисобот даврида вилоятлардаги квартиралар нархи пойтахтга нисбатан тезроқ ўсган.

Бироқ қўмита маълумотларида қайси ҳудудларда энг юқори ўсиш қайд этилгани алоҳида кўрсатилмаган.

Нархлар янги усулда ҳисобланмоқда

Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг II чорагидан бошлаб уй-жой нархлари индексларини гедоник регрессия усули асосида ҳисоблашга ўтган.

Янги методологияда уй-жойнинг:

  • умумий майдони;

  • жойлашган ҳудуди;

  • қавати;

  • ҳолати ва бошқа хусусиятлари ҳисобга олинади.

Қўмитага кўра, бу усул турли хусусиятларга эга уй-жойларни таққослаш ва бозордаги ҳақиқий нархлар динамикасини аниқроқ акс эттириш имконини беради.

Сизнинг ҳудудингизда уй-жой нархлари сўнгги бир йилда қанчалик ўзгарди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиМаҳалла раиси фуқаролар номидан 187 млн сўмни ўзлаштиргани аниқландиБугун, 11:41Исроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиИсроилга ишга юбориш учун 16 минг доллар: Ургутлик шахс ушландиБугун, 11:35Тошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиТошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиБугун, 10:13Дўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиДўрмон йўли ва Ғазалкент кесишмасида оғир ЙТ қайд этилдиБугун, 09:44Ипотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасИпотека уйига "прописка": энди банк розилиги шарт эмасКеча, 20:55Андижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиАндижондаги хонадонлардан бирида ёнғин содир бўлдиКеча, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда