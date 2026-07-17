Уй-жой нархлари яна ошди: қайси бозор тезроқ қимматлади?
Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари ўсишда давом этмоқда. Янги маълумотлар айрим бозор сегментларида қимматлашиш ўртача кўрсаткичдан анча юқори бўлганини кўрсатди.
Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг иккинчи чораги бўйича уй-жой нархлари динамикасини эълон қилди.
Уй-жойлар бир чоракда қанча қимматлади?
Расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг II чорагида Ўзбекистонда турар жой кўчмас мулки нархлари аввалги чоракка нисбатан 1,3 фоизга ошган.
2025 йилнинг мос даври билан таққослаганда эса умумий ўсиш 4 фоизни ташкил этган.
Бу кўрсаткичлар мамлакат кўчмас мулк бозорида нархлар ўсиши сақланиб қолаётганини кўрсатади.
Янги квартиралар нархи тезроқ ўсган
Квартиралар нархи бир йил давомида ўртача 5,5 фоизга қимматлашган.
Бозор турлари бўйича ўсиш қуйидагича қайд этилган:
бирламчи бозорда — 7,1 фоиз;
иккиламчи бозорда — 4,2 фоиз;
якка тартибдаги уйларда — 2 фоиз.
Шу тариқа, энг юқори нарх ўсиши янги қурилган квартиралар сотиладиган бирламчи бозорда кузатилган.
Ҳудудлардаги ўсиш Тошкентдан юқори бўлди
Тошкент шаҳрида квартиралар нархи бир йил ичида 3,9 фоизга ошган.
Республиканинг бошқа ҳудудларида эса қимматлашиш 7 фоизни ташкил этган. Демак, ҳисобот даврида вилоятлардаги квартиралар нархи пойтахтга нисбатан тезроқ ўсган.
Бироқ қўмита маълумотларида қайси ҳудудларда энг юқори ўсиш қайд этилгани алоҳида кўрсатилмаган.
Нархлар янги усулда ҳисобланмоқда
Миллий статистика қўмитаси 2026 йилнинг II чорагидан бошлаб уй-жой нархлари индексларини гедоник регрессия усули асосида ҳисоблашга ўтган.
Янги методологияда уй-жойнинг:
умумий майдони;
жойлашган ҳудуди;
қавати;
ҳолати ва бошқа хусусиятлари ҳисобга олинади.
Қўмитага кўра, бу усул турли хусусиятларга эга уй-жойларни таққослаш ва бозордаги ҳақиқий нархлар динамикасини аниқроқ акс эттириш имконини беради.
Сизнинг ҳудудингизда уй-жой нархлари сўнгги бир йилда қанчалик ўзгарди? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…