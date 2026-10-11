Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Yandex Го сервиси Ўзбекистон, Қозоғистон, Россия ва бошқа бир қатор давлатларда кенг кўламли техник узилишни бошдан кечирмоқда, бу эса минглаб фойдаланувчиларга машина чақириш ёки маршрутни ҳисоблаш имконини бермаяпти.
- Россиянинг Владимир шаҳридаги Yandex дата-марказига дрон ҳужуми ушбу глобал носозликнинг сабаби бўлиши мумкин, чунки бу ҳодиса серверларда узилишларга олиб келди.
Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида ҳамда бир қатор қўшни давлатларда машҳур Yandex Go (Яндекс такси) сервиси фаолиятида кенг кўламли оммавий техник узилиш юз берди. Айни пайтда минглаб фойдаланувчилар илова орқали машина чақира олишмаётгани, харитада маршрут чизиш ва нархни ҳисоблаш тизими ишламаётганидан шикоят қилмоқда.
Маълумотларга кўра, ушбу муаммо нафақат Ўзбекистонда, балки Қозоғистон, Россия ва бошқа бир нечта давлатларда ҳам бир вақтнинг ўзида кузатилмоқда.
Муаммо сабаби: Дата-марказга уюштирилган дрон ҳужумими?
Халқаро манбалар ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган дастлабки хабарларга кўра, тизимдаги кенг қамровли носозлик инфратузилманинг шикастланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин:
Владимир шаҳридаги ҳодиса: Хабарларда келтирилишича, Россиянинг Владимир шаҳрида жойлашган «Яндекс» йирик дата-марказига учувчисиз учар қурилмалар (дрон) ҳужуми уюштирилгани ортидан серверларда техник узилишлар юзага келган;
Халқаро миқёсдаги сбой: Серверлар фаолиятидаги чеклов туфайли ягона базага уланган барча ҳудудий иловалар, хусусан, Ўзбекистон ва Қозоғистондаги буюртма тизимлари ишламай қолган;
Тиклаш ишлари: Айни вақтда IT-мутахассислар ва компаниянинг техник гуруҳи тизимни тўлиқ қайта ишга тушириш ҳамда муқобил серверларга ўтказиш устида фавқулодда иш олиб бормоқда.
Шошилинч вазиятда нима қилиш керак? Муқобил вариантлар
Агар ҳозирги вақтда транспортда ҳаракатланиш зарур бўлса, фуқароларга қуйидаги ечимлардан фойдаланиш тавсия этилади:
Муқобил агрегаторлар: Мамлакатимизда фаолият юритувчи бошқа миллий ва халқаро такси иловалари (масалан, MyTaxi, яқинда ишга туширилган WB Taxi ёки бошқа маҳаллий агрегаторлар) орқали буюртма бериш;
Анъанавий усул: Йўл ёқасига чиқиб, одатий тарзда «қўл кўтариш» орқали йўналиш бўйича ҳаракатланаётган такси хизматларидан фойдаланиш;
Жамоат транспорти: Тирбандликлар ва такси тақчиллигидан қочиш учун метрополитен тармоғи ҳамда автобус йўналишларини танлаш.
Компания томонидан хизмат тўлиқ тикланиши бўйича расмий муносабат берилиши кутилмоқда. Вазият тафсилотлари ва хизмат фаолиятининг тикланиши бўйича қўшимча ахборот бериб борилади.
Изоҳлар 0
…