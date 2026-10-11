Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлари

·4·Жамият
Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Yandex Го сервиси Ўзбекистон, Қозоғистон, Россия ва бошқа бир қатор давлатларда кенг кўламли техник узилишни бошдан кечирмоқда, бу эса минглаб фойдаланувчиларга машина чақириш ёки маршрутни ҳисоблаш имконини бермаяпти.
  • Россиянинг Владимир шаҳридаги Yandex дата-марказига дрон ҳужуми ушбу глобал носозликнинг сабаби бўлиши мумкин, чунки бу ҳодиса серверларда узилишларга олиб келди.

Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрида ҳамда бир қатор қўшни давлатларда машҳур Yandex Go (Яндекс такси) сервиси фаолиятида кенг кўламли оммавий техник узилиш юз берди. Айни пайтда минглаб фойдаланувчилар илова орқали машина чақира олишмаётгани, харитада маршрут чизиш ва нархни ҳисоблаш тизими ишламаётганидан шикоят қилмоқда.

Маълумотларга кўра, ушбу муаммо нафақат Ўзбекистонда, балки Қозоғистон, Россия ва бошқа бир нечта давлатларда ҳам бир вақтнинг ўзида кузатилмоқда.

Муаммо сабаби: Дата-марказга уюштирилган дрон ҳужумими?

Халқаро манбалар ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган дастлабки хабарларга кўра, тизимдаги кенг қамровли носозлик инфратузилманинг шикастланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин:

  • Владимир шаҳридаги ҳодиса: Хабарларда келтирилишича, Россиянинг Владимир шаҳрида жойлашган «Яндекс» йирик дата-марказига учувчисиз учар қурилмалар (дрон) ҳужуми уюштирилгани ортидан серверларда техник узилишлар юзага келган;

  • Халқаро миқёсдаги сбой: Серверлар фаолиятидаги чеклов туфайли ягона базага уланган барча ҳудудий иловалар, хусусан, Ўзбекистон ва Қозоғистондаги буюртма тизимлари ишламай қолган;

  • Тиклаш ишлари: Айни вақтда IT-мутахассислар ва компаниянинг техник гуруҳи тизимни тўлиқ қайта ишга тушириш ҳамда муқобил серверларга ўтказиш устида фавқулодда иш олиб бормоқда.

Яндекс такси нега ишламаяпти? Россиядаги дата-марказга ҳужум тафсилотлари

Шошилинч вазиятда нима қилиш керак? Муқобил вариантлар

Агар ҳозирги вақтда транспортда ҳаракатланиш зарур бўлса, фуқароларга қуйидаги ечимлардан фойдаланиш тавсия этилади:

  • Муқобил агрегаторлар: Мамлакатимизда фаолият юритувчи бошқа миллий ва халқаро такси иловалари (масалан, MyTaxi, яқинда ишга туширилган WB Taxi ёки бошқа маҳаллий агрегаторлар) орқали буюртма бериш;

  • Анъанавий усул: Йўл ёқасига чиқиб, одатий тарзда «қўл кўтариш» орқали йўналиш бўйича ҳаракатланаётган такси хизматларидан фойдаланиш;

  • Жамоат транспорти: Тирбандликлар ва такси тақчиллигидан қочиш учун метрополитен тармоғи ҳамда автобус йўналишларини танлаш.

Компания томонидан хизмат тўлиқ тикланиши бўйича расмий муносабат берилиши кутилмоқда. Вазият тафсилотлари ва хизмат фаолиятининг тикланиши бўйича қўшимча ахборот бериб борилади.

Яндекс GoТошкентЯндекс дата-марказдрон ҳужуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олиндиТошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олинди19 август 15:55Дунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширдиДунёда биринчи: Тошкент хариталарда “яшил” ва сояли йўналишларни ишга туширди7 сентябр 07:00Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?Россиядан 10 кунда 96,5 минг ўзбекистонлик қайтди: миграция оқимида нима ўзгармоқда?13 сентябр 18:40Тошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушландиТошкентда такси орқали наркотик тарқатган гуруҳ ушланди20 август 14:02Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?19 август 15:04Таксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилдиТаксида ғалати таклиф: икки талаба атирдан сўнг ўзини ёмон ҳис қилди12 сентябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди