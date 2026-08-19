Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олинди

·1·Жамият
Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олинди

Пойтахтнинг Яшнобод туманида такси ҳайдовчиси ва йўловчи аёл ўртасида бошланган оғзаки низо ортидан содир бўлган мудҳиш можаро жиноий жавобгарликка уланди. Воқеа жойига етиб келиб, 27 ёшли ҳайдовчини аёвсиз калтаклаган ва тармоқда ёлғон айблов билан видео тарқатган инстаблогерга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди. Тармоқда кескин муҳокамаларга сабаб бўлган ушбу иш бўйича ИИББ қандай расмий баёнот берди?

Ўчирилган видеолар ва сохта айблов: Воқеа қандай ривожланди?

Тошкент шаҳар ИИББ Ахборот-мультимедиа маркази бошлиғи ўринбосари Қаҳрамон Худойбергановнинг маълум қилишича, безорилик ҳаракатларини содир этган блогер Тергов бошқармаси томонидан қўзғатилган жиноят иши доирасида ҳибсга олинган:

"17 август куни Яшнобод туманида 27 ёшли такси ҳайдовчиси Ёқуббек Жўрабоев ва аёл ўртасида тортишув чиққан. Шундан сўнг воқеа жойига йўловчининг таниши бўлган блогерлар келиб, ҳайдовчини ҳақоратлаб, жисмоний куч ишлатган. Аввалига улар ҳайдовчини «тегажоғлик»да айблаб видео чиқарган, бироқ вазият ошкор бўлгач, жамоатчиликдан оқланишни сўраб, сўнгра барча видеоларни ўчириб ташлаган."

Тошкентдаги таксичи ва блогерлар можароси фактлари

Кўрсаткич

Тафсилотлар ва маълумотлар

Ҳодиса вақти ва жойи

17 август, Тошкент шаҳри (Яшнобод тумани)

Жабрланувчи

27 ёшли такси ҳайдовчиси Ёқуббек Жўрабоев (шифохонага ётқизилган)

Айбланувчилар ҳаракати

Таҳқирлаш, калтаклаш, сохта айблов билан видео чиқариш

Қўлланилган чора

Жисмоний куч ишлатган блогер қамоққа олинди

Ишни юритувчи орган

Тошкент шаҳар ИИББ Тергов бошқармаси

Шифокорлар хулосаси: Ҳайдовчидаги оғир жароҳатлар

Ҳужум оқибатида жароҳатланган такси ҳайдовчиси шошилинч равишда шифохонага ётқизилган.

Тиббий кўрик хулосаларига кўра, унинг пешона ва энса қисмида жиддий шишлар, шунингдек, кўкрак, қорин, елка ҳамда ёнбош соҳаларида кўплаб шилинган ва лат еган тан жароҳатлари қайд этилган. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари қатъий давом эттирилмоқда.

Сизнингча, ижтимоий тармоқлардаги обрўси ёки кучига ишониб, оддий ҳайдовчиларга тазйиқ ўтказувчи бу каби «зўравон блогерлар»га қандай жазо берилиши керак?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамоатчилик назоратини мустаҳкамлаш учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиTelegram'да аёлга номақбул сурат юборган эркак жаримага тортилдиБугун, 15:43Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?Бугун, 15:04Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиБугун, 12:26Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиТошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиБугун, 12:24Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиРолик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиКеча, 21:15Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиНамангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиКеча, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди