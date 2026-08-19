Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олинди
Пойтахтнинг Яшнобод туманида такси ҳайдовчиси ва йўловчи аёл ўртасида бошланган оғзаки низо ортидан содир бўлган мудҳиш можаро жиноий жавобгарликка уланди. Воқеа жойига етиб келиб, 27 ёшли ҳайдовчини аёвсиз калтаклаган ва тармоқда ёлғон айблов билан видео тарқатган инстаблогерга нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилди. Тармоқда кескин муҳокамаларга сабаб бўлган ушбу иш бўйича ИИББ қандай расмий баёнот берди?
Ўчирилган видеолар ва сохта айблов: Воқеа қандай ривожланди?
Тошкент шаҳар ИИББ Ахборот-мультимедиа маркази бошлиғи ўринбосари Қаҳрамон Худойбергановнинг маълум қилишича, безорилик ҳаракатларини содир этган блогер Тергов бошқармаси томонидан қўзғатилган жиноят иши доирасида ҳибсга олинган:
"17 август куни Яшнобод туманида 27 ёшли такси ҳайдовчиси Ёқуббек Жўрабоев ва аёл ўртасида тортишув чиққан. Шундан сўнг воқеа жойига йўловчининг таниши бўлган блогерлар келиб, ҳайдовчини ҳақоратлаб, жисмоний куч ишлатган. Аввалига улар ҳайдовчини «тегажоғлик»да айблаб видео чиқарган, бироқ вазият ошкор бўлгач, жамоатчиликдан оқланишни сўраб, сўнгра барча видеоларни ўчириб ташлаган."
Тошкентдаги таксичи ва блогерлар можароси фактлари
Кўрсаткич
Тафсилотлар ва маълумотлар
Ҳодиса вақти ва жойи
17 август, Тошкент шаҳри (Яшнобод тумани)
Жабрланувчи
27 ёшли такси ҳайдовчиси Ёқуббек Жўрабоев (шифохонага ётқизилган)
Айбланувчилар ҳаракати
Таҳқирлаш, калтаклаш, сохта айблов билан видео чиқариш
Қўлланилган чора
Жисмоний куч ишлатган блогер қамоққа олинди
Ишни юритувчи орган
Тошкент шаҳар ИИББ Тергов бошқармаси
Шифокорлар хулосаси: Ҳайдовчидаги оғир жароҳатлар
Ҳужум оқибатида жароҳатланган такси ҳайдовчиси шошилинч равишда шифохонага ётқизилган.
Тиббий кўрик хулосаларига кўра, унинг пешона ва энса қисмида жиддий шишлар, шунингдек, кўкрак, қорин, елка ҳамда ёнбош соҳаларида кўплаб шилинган ва лат еган тан жароҳатлари қайд этилган. Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари қатъий давом эттирилмоқда.
Сизнингча, ижтимоий тармоқлардаги обрўси ёки кучига ишониб, оддий ҳайдовчиларга тазйиқ ўтказувчи бу каби «зўравон блогерлар»га қандай жазо берилиши керак?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жамоатчилик назоратини мустаҳкамлаш учун ушбу хабарни дўстларингизга улашинг!
…