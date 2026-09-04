Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?

·0·Жамият
Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?

Ўзбекистонда давлат томонидан тартибга солинадиган тарифлар ва хизматларни босқичма-босқич эркинлаштириш (либерализация) сиёсати давом эттирилади. Энергия ресурслари — табиий газ ва электр энергияси нархлари оширилганидан сўнг, эндиликда сув таъминоти хизмати ҳам бозор механизмларига ўтказилиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Марказий банки раиси Тимур Ишметов Британиянинг нуфузли Financial Times нашрига берган интервьюсида маълум қилди.

«Financial Times»га баёнот: Сув тарифларини қандай ўзгаришлар кутмоқда?

Марказий банк раҳбарининг таъкидлашича, ҳукумат нархларни бозор механизмлари асосида эркин шакллантириш бўйича бошланган стратегик йўналишни изчил давом эттиради:

  • Сунъий ушлаб туришга чек қўйилади: Айни пайтда ҳукумат аҳолининг ижтимоий ҳолатини ҳисобга олиб, айрим муҳим хизматлар, жумладан, сув нархини муайян чегарада ушлаб турибди;

  • Бозор механизмига босқичма-босқич ўтиш: Соҳанинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ва тизимга инвестицияларни жалб этиш учун сув таъминоти нархлари ҳам босқичма-босқич эркинлаштирилади;

  • Реформаларнинг узвийлиги: Нархларни либерализация қилиш орқали соҳадаги йўқотишларни камайтириш ва ресурслардан самарали фойдаланишни рағбатлантириш кўзда тутилган.

Энергетика ислоҳоти самараси ва регулятор хавотирда бўлган янги хавфлар

Тимур Ишметов молиявий барқарорлик ва инфляция кўрсаткичлари ҳақида тўхталар экан, қуйидаги муҳим жиҳатларни қайд этди:

  • Ички инфляция жиловланди: Энергия ресурслари бозорида амалга оширилган тариф ислоҳотлари мамлакат ичидаги инфляциянинг асосий омилларини бартараф этишга жиддий туртки берди;

  • Асосий таҳдид — ташқи бозорда: Айни вақтда Марказий банк учун асосий хавфлар ташқи геосиёсий ва иқтисодий омиллар билан боғлиқ бўлиб қолмоқда;

  • Халқаро нархлар ва логистика босими: Дунё бозорида нефть ва озиқ-овқат маҳсулотлари нархининг кўтарилиши, шунингдек, глобал можаролар ортидан халқаро ташиш (логистика) харажатларининг қимматлашиши ички нарх-навога босим ўтказиши мумкин. Регулятор келгуси қарорларида мана шу хатарларни синчковлик билан ҳисобга олади.

Жамоатчилик скепсиси: Сув нархи кескин қимматлашадими?

Аввалроқ энергоресурслар тарифларининг оширилиши аҳоли ва бизнес харажатларига сезиларли таъсир кўрсатган эди. Шу сабабли сув нархларининг бозор механизмларига ўтказилиши ҳақидаги хабарлар тармоқ фойдаланувчилари орасида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда:

  • Ижтимоий тармоқларда фуқаролар ушбу қарор ортидан сув тўловлари сезиларли даражада қимматлашиши мумкинлигидан хавотир билдирмоқда;

  • Иқтисодчилар эса тарифларни бозорга мослаштириш билан бир қаторда, кам таъминланган ва эҳтиёжманд қатлам учун манзилли ижтимоий компенсация механизмларини пухта ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидламоқда.

Сизнингча, ичимлик суви тарифларининг бозор механизмларига ўтказилиши соҳадаги хизмат сифатини яхшилайдими ёки аҳоли бюджетига янги оғир юк бўлиб тушадими? Сув исрофини камайтириш учун нархларни эркинлаштириш қанчалик тўғри қарор? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлариБугун, 09:56Озодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиОзодбек Назарбеков оилавий бахт ва улкан муваффақиятнинг бош сирини ошкор қилдиБугун, 07:39"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 07:08Пастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиПастдарғомда қарздорлик сабаб MAN юк автомобили хатландиКеча, 21:37Тошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариТошкентда асфальт ўпирилиб, машиналар пачоқланди — идораларнинг зиддиятли баёнотлариКеча, 19:07Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Чегара постида 240 минг долларни яширин олиб чиқмоқчи бўлганлар ушланди (видео)Кеча, 18:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ