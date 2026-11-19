Йўловчилар нималарни божсиз олиб кириши ва нималарни декларациясиз олиб чиқиши мумкин?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон божхона ҳудудига товарларни божсиз олиб кириш меъёрлари транспорт турига қараб ҳаво транспортида 1 000 АҚШ доллари, темир йўл ва дарё транспортида 500 АҚШ доллари ҳамда автомобил ва пиёда ўтиш пунктларида 300 АҚШ доллари этиб белгиланди.
- Хорижда бўлиш муддати қисқа бўлган ёки бир ой ичида 3 мартадан кўп сафар қилган шахсларга ушбу имтиёзлар қўлланилмаслиги мумкин.
Ўзбекистонга хориждан қайтиб келаётган ёки мамлакатдан чиқиб кетаётган йўловчилар учун божхона меъёрлари ва декларация талабларига оид янгиланган маълумотлар эълон қилинди. Электрон декларация хавф даражаси паст деб баҳоланса, у божхона ходими иштирокисиз автоматик расмийлаштирилиши мумкин. Шунингдек, товарлар, озиқ-овқат, алкоголь, тамаки, валюта ва заргарлик буюмларини олиб ўтиш бўйича белгиланган меъёрлар йўловчилар учун муҳим.
Божсиз олиб кириш меъёрлари: қанча товар олиб келиш мумкин?
Ўзбекистонга жисмоний шахслар томонидан нотижорат мақсадларда товарларни божсиз олиб кириш меъёрлари транспорт турига қараб белгиланган.
Халқаро аэропортлар орқали: 1 000 АҚШ долларигача;
Темир йўл ва дарё транспорти орқали: 500 АҚШ долларигача;
Автомобиль ва пиёда ўтиш пунктлари орқали: 300 АҚШ долларигача.
Ушбу меъёрлардан ташқари, айрим товарлар учун алоҳида миқдорий чекловлар ҳам белгиланган.
Товар тури
Божсиз олиб кириш меъёри
Алкоголь маҳсулотлари
2 литр
Сигарета
200 дона
Сигара
5 дона
Тамаки
100 грамм
Атир
3 дона, ҳар бири 300 мл дан ошмаган
Биологик фаол қўшимчалар (БФҚ)
10 хил номда, жами 3 кг гача
Қайси ҳолатларда божсиз олиб кириш меъёрлари қўлланилмайди?
Божсиз олиб кириш имтиёзлари йўловчининг хорижда бўлган муддати ва сафарлар сонига ҳам боғлиқ.
Маълумотларга кўра, агар шахс хорижда:
автомобиль, темир йўл ёки дарё транспорти орқали сафар қилганда 2 кундан кам;
ҳаво транспорти орқали сафар қилганда 3 кундан кам бўлган;
бир календарь ойи давомида хорижга 3 марта ёки ундан кўп чиққан бўлса,
белгиланган божсиз олиб кириш меъёрлари қўлланилмаслиги мумкин.
Бу ҳолатларда товарларни олиб киришда божхона тўловлари ва бошқа талаблар юзага келиши эҳтимоли бор.
Ўзбекистондан декларациясиз олиб чиқиш мумкин бўлган маҳсулотлар
Мамлакатдан чиқиб кетаётган йўловчилар учун ҳам айрим товарлар ва маҳсулотларни декларациясиз олиб чиқиш бўйича меъёрлар белгиланган.
Товар ёки маҳсулот
Меъёр
Нақд хорижий валюта
5 000 АҚШ долларигача
Гуруч
3 кг
Нон ва нон-булка маҳсулотлари
5 кг
Гўшт маҳсулотлари
2 кг
Шакар
2 кг
Ўсимлик мойи
2 кг
Мева ва сабзавотлар
40 кг гача
Олтиндан ясалган заргарлик буюмлари
65 грамм
Кумушдан ясалган заргарлик буюмлари
200 грамм
100 миллион сўмдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш мумкинми?
Эълон қилинган маълумотларда нақд миллий ва хорижий валютадаги маблағларнинг умумий қиймати 100 миллион сўм эквивалентидан ошмаслиги кўрсатилган.
Шунинг учун сафар олдидан нақд пул олиб чиқиш меъёрларини текшириш, маблағ миқдори белгиланган чегарадан ошмаслигига эътибор бериш муҳим.
Сафар олдидан божхона қоидаларини текшириш нима учун муҳим?
Божхона меъёрларини билмаслик сафар вақтида ортиқча харажатлар, товарларни расмийлаштиришдаги қийинчиликлар ёки қонунчиликда белгиланган чораларга сабаб бўлиши мумкин. Айниқса, хориждан кўп миқдорда товар, алкоголь, тамаки, БФҚ ёки бошқа маҳсулотлар олиб келаётган йўловчилар учун белгиланган меъёрларни олдиндан билиб олиш муҳим.
Божхона қоидалари ва чекловлари ўзгариши мумкинлиги сабабли сафар олдидан Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитасининг расмий манбалари орқали амалдаги талабларни текшириш тавсия этилади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…