Бухорода 1 500 дан ортиқ қалбаки банкнота ва марихуана топилди

·34·Жамият
Бухорода 1 500 дан ортиқ қалбаки банкнота ва марихуана топилди

Бухоро вилояти Вобкент туманида қалбаки банкноталар тайёрлаш ва гиёҳвандлик моддаларини ноқонуний сақлаш билан боғлиқ ҳолат фош этилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.

Маълумотларга кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўтказилган тинтув чоғида маҳаллий фуқаронинг ёнидан 2 000 сўмлик 1 500 дан зиёд қалбаки купюра топилган. Шунингдек, пулларни босиб чиқаришда ишлатилган бўлиши мумкин бўлган Epson русумли рангли принтер ҳам аниқланган.

Текширув давомида гумонланувчига алоқадор ҳудуддан еттита каннабис ўсимлиги ҳамда 284,71 грамм марихуана ҳам топилган.

Аниқланган ҳолатлар юзасидан жиноят иши очилган. Айни пайтда масъул органлар томонидан тергов ишлари олиб борилмоқда.

ВобкентБожхона қўмитасиқалбаки пулгиёҳвандлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Меҳмонхонадаги махфий савдо фош бўлди: 1,2 кг гашиш сотаётган рецидивист қўлга олиндиМеҳмонхонадаги махфий савдо фош бўлди: 1,2 кг гашиш сотаётган рецидивист қўлга олинди17 октябр 20:57Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?Ўзбекистонда гўшт импорти кескин ошди: бозорда нархлар қандай?11 сентябр 17:26Ўзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилди18 июл 10:04Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...Божхона постидаги антиқа контрабанда: "айёргона" режа фош қилинди...21 июн 17:03Ўзбекистон бензин импортини кескин оширдиЎзбекистон бензин импортини кескин оширди3 июн 15:33Наманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқландиНаманганда 51,5 млн сўмлик қалбаки пуллар аниқланди3 октябр 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди