Наманганда 108 миллион сўмлик олтин майиз ва ёнғоқ орасидан топилди
Наманган халқаро аэропортида Ҳиндистонга учиб кетмоқчи бўлган йўловчининг юклари текширилганда, қиймати 108,5 миллион сўмлик олтин ва заргарлик буюмлари аниқланди. Қимматбаҳо буюмлар майиз ва ёнғоқ аралашмаси солинган пакет ичига яширилган бўлган. Бу ҳақда Божхона қўмитаси хабар берди.
Маълум қилинишича, “Наманган аэропорти” чегара божхона пости ходимлари DXX Авиация хавфсизлигини таъминлаш хизмати ҳамда Чегара қўшинлари ҳарбий хизматчилари билан ҳамкорликда “Наманган–Деҳли” йўналишидаги рейс йўловчисининг юкларини текширган.
Текширув вақтида майиз ва ёнғоқ аралашмаси солинган пакет ходимлар эътиборини тортган. Пакет синчиклаб кўздан кечирилганда, унинг ичидан қўлбола усулда тайёрланган тўртта олтин қуймаси ва турли заргарлик буюмлари топилган.
Аниқланишича, қимматбаҳо буюмларнинг умумий оғирлиги 90,45 граммни, қиймати эса 108 миллион 540 минг сўмни ташкил этган.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан тегишли текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…