Аэропортда iPhone’ларни расмийлаштиришга қўйилган чеклов бугундан бекор қилинди

2 дақиқа ўқиш14
Аэропортда iPhone’ларни расмийлаштиришга қўйилган чеклов бугундан бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент халқаро аеропортида хориждан олиб келинаётган мобил қурилмаларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш бўйича жорий этилган вақтинчалик чекловлар 2026 йил 11 ноябрдан эътиборан бекор қилинди.
  • Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриевнинг маълум қилишича, шу кунгача вақтинча олиб қўйилган бир неча юзлаб қурилмаларни эгаларига қайтариш жараёни бошланди.

Тошкент халқаро аэропортида хориждан олиб кирилаётган мобил қурилмалар, хусусан, кўпчилик кутаётган iPhone смартфонларини божхона расмийлаштирувига қўйилган вақтинчалик чекловлар расман бекор қилинди. Бугун, 2026 йил 11 ноябрдан бошлаб божхона расмийлаштируви жараёнлари тўлиқ қайта тикланди ва шу кунгача вақтинча олиб қўйилган бир неча юзлаб мобил қурилмаларни йўловчиларга қайтариш ишлари бошлаб юборилди.

UzIMEI вакиллари аэропортда доимий фаолият юритади

Мобил қурилмаларнинг IMEI идентификаторларини тезкор ва аниқ аниқлаш ҳамда текширишда божхона ходимларига яқиндан кўмак бериш мақсадида UzIMEI вакилларининг Тошкент халқаро аэропортида доимий фаолият юритиши йўлга қўйилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси томонидан Контент марказида ташкил этилган матбуот анжуманида маълум қилинди.

«Бугундан яна мобил қурилмаларни бемалол олиб кириш бошланди. Шу пайтгача олиб қўйилган, демак, бир неча юзлаб мобил қурилмаларни ҳозирда қайтариш ишлари бошланди», — деди Божхона қўмитаси Матбуот котиби Ҳусан Тангриев.

Воқеа ва жараён параметрлари

Расмий маълумотлар ва кўрсаткичлар

Чекловнинг бекор қилинган санаси

2026 йил 11 ноябрь

Қарор қабул қилинган жой

Тошкент халқаро аэропорти

Кўрилган амалий чора

UzIMEI вакилларининг аэропортда доимий ишлаши таъминланди

Олиб қўйилган қурилмалар тақдири

Бир неча юзлаб мобил қурилмалар эгаларига қайтарилмоқда

Масъул орган

Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитаси

«Божхона қўмитаси ва тегишли идоралар томонидан текшириш ҳамда расмийлаштириш тартиблари тўлиқ мувофиқлаштириб олинди».

Нима содир бўлган эди: Чекловларнинг келиб чиқиш сабаблари

Эслатиб ўтамиз, 2026 йил ноябрь ойи бошида (хусусан, 6 ноябрдан назорат кучайтирилиб, 10 ноябрда тўлиқ) аэропортда янги телефонларни расмийлаштириш вақтинчалик тўхтатилган эди. Божхона қўмитаси буни охирги пайтларда IMEI кодларини сохталаштириш, бошқа қурилмалар идентификаторларидан фойдаланиш ва турли ноқонуний схемалар кўпайганлиги билан изоҳлаган эди. Қурилмаларнинг IMEI-1 ва IMEI-2 кодлари ўзаро мослигини текшириш ва хавфсизлик механизмини ишлаб чиқиш учун қисқа муддатли вақт талаб этилган.

Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда турли хабарлар тарқалишига ва пойтахтдаги «Малика» савдо мажмуасида iPhone нархларининг кескин ошиб кетишига сабаб бўлган эди. Бироқ бугунги кунга келиб барча текширувлар якунланиб, жараён одатий ва шаффоф тартибга қайтарилди.

Сизнингча, аэропортлардаги бу каби қатъий назорат ва текширувлар мобил қурилмалар ноқонуний айланмасининг олдини олишда қанчалик самарали ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари