Аэропортда iPhone’ларни расмийлаштиришга қўйилган чеклов бугундан бекор қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент халқаро аеропортида хориждан олиб келинаётган мобил қурилмаларни божхона расмийлаштирувидан ўтказиш бўйича жорий этилган вақтинчалик чекловлар 2026 йил 11 ноябрдан эътиборан бекор қилинди.
- Божхона қўмитаси матбуот котиби Ҳусан Тангриевнинг маълум қилишича, шу кунгача вақтинча олиб қўйилган бир неча юзлаб қурилмаларни эгаларига қайтариш жараёни бошланди.
Тошкент халқаро аэропортида хориждан олиб кирилаётган мобил қурилмалар, хусусан, кўпчилик кутаётган iPhone смартфонларини божхона расмийлаштирувига қўйилган вақтинчалик чекловлар расман бекор қилинди. Бугун, 2026 йил 11 ноябрдан бошлаб божхона расмийлаштируви жараёнлари тўлиқ қайта тикланди ва шу кунгача вақтинча олиб қўйилган бир неча юзлаб мобил қурилмаларни йўловчиларга қайтариш ишлари бошлаб юборилди.
UzIMEI вакиллари аэропортда доимий фаолият юритади
Мобил қурилмаларнинг IMEI идентификаторларини тезкор ва аниқ аниқлаш ҳамда текширишда божхона ходимларига яқиндан кўмак бериш мақсадида UzIMEI вакилларининг Тошкент халқаро аэропортида доимий фаолият юритиши йўлга қўйилди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси томонидан Контент марказида ташкил этилган матбуот анжуманида маълум қилинди.
«Бугундан яна мобил қурилмаларни бемалол олиб кириш бошланди. Шу пайтгача олиб қўйилган, демак, бир неча юзлаб мобил қурилмаларни ҳозирда қайтариш ишлари бошланди», — деди Божхона қўмитаси Матбуот котиби Ҳусан Тангриев.
Воқеа ва жараён параметрлари
Расмий маълумотлар ва кўрсаткичлар
Чекловнинг бекор қилинган санаси
2026 йил 11 ноябрь
Қарор қабул қилинган жой
Тошкент халқаро аэропорти
Кўрилган амалий чора
UzIMEI вакилларининг аэропортда доимий ишлаши таъминланди
Олиб қўйилган қурилмалар тақдири
Бир неча юзлаб мобил қурилмалар эгаларига қайтарилмоқда
Масъул орган
Ўзбекистон Республикаси Божхона қўмитаси
«Божхона қўмитаси ва тегишли идоралар томонидан текшириш ҳамда расмийлаштириш тартиблари тўлиқ мувофиқлаштириб олинди».
Нима содир бўлган эди: Чекловларнинг келиб чиқиш сабаблари
Эслатиб ўтамиз, 2026 йил ноябрь ойи бошида (хусусан, 6 ноябрдан назорат кучайтирилиб, 10 ноябрда тўлиқ) аэропортда янги телефонларни расмийлаштириш вақтинчалик тўхтатилган эди. Божхона қўмитаси буни охирги пайтларда IMEI кодларини сохталаштириш, бошқа қурилмалар идентификаторларидан фойдаланиш ва турли ноқонуний схемалар кўпайганлиги билан изоҳлаган эди. Қурилмаларнинг IMEI-1 ва IMEI-2 кодлари ўзаро мослигини текшириш ва хавфсизлик механизмини ишлаб чиқиш учун қисқа муддатли вақт талаб этилган.
Бу ҳолат ижтимоий тармоқларда турли хабарлар тарқалишига ва пойтахтдаги «Малика» савдо мажмуасида iPhone нархларининг кескин ошиб кетишига сабаб бўлган эди. Бироқ бугунги кунга келиб барча текширувлар якунланиб, жараён одатий ва шаффоф тартибга қайтарилди.
Сизнингча, аэропортлардаги бу каби қатъий назорат ва текширувлар мобил қурилмалар ноқонуний айланмасининг олдини олишда қанчалик самарали ҳисобланади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…