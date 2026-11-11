Ўзбекистонда телефонлар арзонлашиши мумкин: Божхона қўмитаси муҳим янгиликни эълон қилди
Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) аъзо бўлиш доирасида мобиль телефонлар импорти учун божхона божини нолга туширишни, яъни 0 фоизга етказишни режалаштирмоқда. Ушбу ўзгаришлар ўз навбатида мамлакатимизда сотилаётган мобиль телефонлар нархини тахминан 5 фоизга арзонлаштириши мумкин. Бу ҳақда Божхона қўмитаси бошқарма бошлиғи Фарҳод Олимжонов Контент тайёрлаш марказида ташкил этилган матбуот анжуманида маълум қилди.
ЖСТ билан музокаралар ва бюджетга таъсири
Масъул вакилнинг сўзларига кўра, ЖСТга қўшилиш бўйича олиб борилаётган музокараларда мобиль қурилмалар импорти учун 0 фоизлик божхона божи ставкаси бўйича аллақачон келишувга эришилган.
Албатта, божхона божининг тўлиқ бекор қилиниши давлат бюджетига тушумларни 300–400 миллиард сўмга камайтириши мумкин. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш жоизки, мобиль қурилмалар импортида қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ўз кучида сақланиб қолади.
Мобил импорт кўрсаткичлари ва параметрлар
Жорий маълумотлар ва тафсилотлар
Импорт божининг янги ставкаси
ЖСТ музокараларига кўра 0 фоизга туширилиши режалаштирилмоқда
Нархларга таъсири
Смартфонлар нархи тахминан 5 фоизга арзонлашиши кутилмоқда
Бюджетга таъсири
Давлат бюджети тушумлари 300–400 млрд сўмга камайиши мумкин
ҚҚС масаласи
Импортдаги қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ўз кучида қолади
Расмий импорт ҳажми (10 ойда)
Жами 4,1 млн дона мобиль қурилма олиб кирилган
«ЖСТ талаблари ва халқаро стандартлар асосида амалга оширилаётган бу каби ўзгаришлар ички бозордаги рақобат муҳитини янада соғломлаштиради».
Импорт ҳажми ва iPhone смартфонларининг ўсиши
Божхона қўмитаси тақдим этган расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонга расмий равишда 4,1 миллион дона мобиль қурилма олиб кирилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан нақ 1 миллион донага кўп демакдир.
Шунингдек, мазкур давр мобайнида мобиль қурилмалар импортидан тушган божхона тўловлари 2,1 баробарга ошиб, 2 триллион сўмни ташкил этган. Хусусан, кўрсатилган 10 ой ичида юртимизга 452 мингдан ортиқ iPhone смартфонлари олиб кирилиб, улар учун тўланган божхона тўловлари 756,6 миллиард сўмга етган. Бу ўтган йилнинг мос даврига солиштирганда 6,2 баробар кўплигини кўрсатади.
Сизнингча, божхона божининг 0 фоизга туширилиши ва нархларнинг 5 фоизга арзонлашиши ички бозордаги яширин импорт ҳолатларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…