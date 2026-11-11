Ўзбекистонда телефонлар арзонлашиши мумкин: Божхона қўмитаси муҳим янгиликни эълон қилди

2 дақиқа ўқиш0
Ўзбекистонда телефонлар арзонлашиши мумкин: Божхона қўмитаси муҳим янгиликни эълон қилди

Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига (ЖСТ) аъзо бўлиш доирасида мобиль телефонлар импорти учун божхона божини нолга туширишни, яъни 0 фоизга етказишни режалаштирмоқда. Ушбу ўзгаришлар ўз навбатида мамлакатимизда сотилаётган мобиль телефонлар нархини тахминан 5 фоизга арзонлаштириши мумкин. Бу ҳақда Божхона қўмитаси бошқарма бошлиғи Фарҳод Олимжонов Контент тайёрлаш марказида ташкил этилган матбуот анжуманида маълум қилди.

ЖСТ билан музокаралар ва бюджетга таъсири

Масъул вакилнинг сўзларига кўра, ЖСТга қўшилиш бўйича олиб борилаётган музокараларда мобиль қурилмалар импорти учун 0 фоизлик божхона божи ставкаси бўйича аллақачон келишувга эришилган.

Албатта, божхона божининг тўлиқ бекор қилиниши давлат бюджетига тушумларни 300–400 миллиард сўмга камайтириши мумкин. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш жоизки, мобиль қурилмалар импортида қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ўз кучида сақланиб қолади.

Мобил импорт кўрсаткичлари ва параметрлар

Жорий маълумотлар ва тафсилотлар

Импорт божининг янги ставкаси

ЖСТ музокараларига кўра 0 фоизга туширилиши режалаштирилмоқда

Нархларга таъсири

Смартфонлар нархи тахминан 5 фоизга арзонлашиши кутилмоқда

Бюджетга таъсири

Давлат бюджети тушумлари 300–400 млрд сўмга камайиши мумкин

ҚҚС масаласи

Импортдаги қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС) ўз кучида қолади

Расмий импорт ҳажми (10 ойда)

Жами 4,1 млн дона мобиль қурилма олиб кирилган

«ЖСТ талаблари ва халқаро стандартлар асосида амалга оширилаётган бу каби ўзгаришлар ички бозордаги рақобат муҳитини янада соғломлаштиради».

Импорт ҳажми ва iPhone смартфонларининг ўсиши

Божхона қўмитаси тақдим этган расмий маълумотларга кўра, 2026 йилнинг январь–октябрь ойларида Ўзбекистонга расмий равишда 4,1 миллион дона мобиль қурилма олиб кирилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан нақ 1 миллион донага кўп демакдир.

Шунингдек, мазкур давр мобайнида мобиль қурилмалар импортидан тушган божхона тўловлари 2,1 баробарга ошиб, 2 триллион сўмни ташкил этган. Хусусан, кўрсатилган 10 ой ичида юртимизга 452 мингдан ортиқ iPhone смартфонлари олиб кирилиб, улар учун тўланган божхона тўловлари 756,6 миллиард сўмга етган. Бу ўтган йилнинг мос даврига солиштирганда 6,2 баробар кўплигини кўрсатади.

Сизнингча, божхона божининг 0 фоизга туширилиши ва нархларнинг 5 фоизга арзонлашиши ички бозордаги яширин импорт ҳолатларига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Иқтисодиёт янгиликлари