Мактаб ўқувчилари учун "кузги таътил" санаси маълум қилинди
Ўзбекистон мактабларида 2026 йилги кузги таътил 4 ноябрдан бошланади. Таътил 6 календарь кун давом этиб, 9 ноябрь куни якунланади. Ўқувчилар 10 ноябрь кунидан бошлаб дарсларга қайтишади.
Таътил муддатлари Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 мартдаги 140-сон қарори билан тасдиқланган «Умумий ўрта таълим тўғрисидаги низом»да белгиланган.
Мазкур низомга мувофиқ, ўқув йили давомидаги таътиллар қуйидаги муддатларда ўтказилади:
кузги таътил — 4 ноябрдан бошлаб 6 календарь кун;
қишки таътил — 28 декабрдан бошлаб 14 календарь кун;
баҳорги таътил — 21 мартдан бошлаб 7 календарь кун;
ёзги таътил — охирги босқичли назорат синови ўтказилган кундан, бундай синов ўтказилмайдиган синфларда эса ўқув йили тугаган кундан кейинги кундан бошлаб 1 сентябргача.
Шунингдек, биринчи синф ўқувчилари учун февраль ойида қўшимча бир ҳафталик таътил белгиланган.
Изоҳлар 0
…