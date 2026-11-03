Мактабларда таътил бошланади: Ўқувчилар неча кун дам олади ва дарслар қачон бошланади?

·0·Жамият
Мактабларда таътил бошланади: Ўқувчилар неча кун дам олади ва дарслар қачон бошланади?

Ўзбекистондаги барча умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари учун биринчи чорак якунланиб, анъанавий кузги таътил бошланади. Бугун, 3 ноябрь — жорий ўқув йили I чорагининг сўнгги ўқиш куни ҳисобланади.

Эртага, 4 ноябрдан эътиборан мамлакат бўйлаб миллионлаб мактаб ўқувчилари кузги дам олиш даврига чиқади.

Таътил саналари ва давомийлиги: Муҳим маълумотлар

Ота-оналар ва ўқувчилар дарс жараёнларини тўғри режалаштиришлари учун расмий тақвим қуйидагича белгиланган:

  • Таътилнинг бошланиши: 2026 йил 4 ноябрь (чоршанба);

  • Таътил муддати: Дам олиш даври кетма-кет 6 кун давом этади;

  • Таътилнинг сўнгги куни: 9 ноябрь (душанба);

  • II чоракнинг биринчи дарс куни: 10 ноябрь, сешанба кунидан барча мактабларда иккинчи чорак машғулотлари расман қайта бошланади.

Ота-оналар учун тавсия: Таътилни мазмунли ташкил этиш

Мутахассислар олти кунлик қисқа танаффусни фарзандлар саломатлигини мустаҳкамлаш ва уларни янги чоракка руҳий жиҳатдан тайёрлаш учун қулай имконият деб ҳисоблайди:

  • Китоб мутолааси ва ижод: Дарсликлардан ташқари бадиий китоблар ўқиш, хорижий тилларни такрорлаш ва қизиқиш доирасидаги машғулотлар;

  • Фаол ҳордиқ ва соғлом турмуш: Салқин куз ҳавосида очиқ ҳавода сайр қилиш, кун тартибига риоя этиш ва гаджетлар олдидаги вақтни меъёрида чеклаш;

  • Маълумот алмашиш: Дарсларнинг бошланиш куни бўйича ноаниқликлар келиб чиқмаслиги учун мактаб ва синф гуруҳларида ушбу саналарга аниқлик киритиб бориш тавсия этилади.

Барча мактаб ўқувчиларига унумли, қизиқарли ва сермазмун кузги таътил тилаймиз!

Мактаб таътилиМактабгача ва мактаб таълими вазирлигиЎқув йили
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Мактабларда янги ўқув йили қачондан бошланиши айтилдиМактабларда янги ўқув йили қачондан бошланиши айтилди21 август 16:53Ўзбекистон мактабларидаэнди ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайдиЎзбекистон мактабларидаэнди ўқувчилардан дарсликлар учун ижара ҳақи ундирилмайди5 август 13:47Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиландиМактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди30 июл 01:12Ўзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкинЎзбекистонда иссиқ сабаб боғчалар вақтинча фаолиятини тўхтатиши мумкин13 июл 14:25Тошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошландиТошкент боғчасидаги дахшатли кадрлар: Боланинг оғзига мато тиққан тарбиячи бўйича текширув бошланди1 июл 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди