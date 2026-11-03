Мактабларда таътил бошланади: Ўқувчилар неча кун дам олади ва дарслар қачон бошланади?
Ўзбекистондаги барча умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари учун биринчи чорак якунланиб, анъанавий кузги таътил бошланади. Бугун, 3 ноябрь — жорий ўқув йили I чорагининг сўнгги ўқиш куни ҳисобланади.
Эртага, 4 ноябрдан эътиборан мамлакат бўйлаб миллионлаб мактаб ўқувчилари кузги дам олиш даврига чиқади.
Таътил саналари ва давомийлиги: Муҳим маълумотлар
Ота-оналар ва ўқувчилар дарс жараёнларини тўғри режалаштиришлари учун расмий тақвим қуйидагича белгиланган:
Таътилнинг бошланиши: 2026 йил 4 ноябрь (чоршанба);
Таътил муддати: Дам олиш даври кетма-кет 6 кун давом этади;
Таътилнинг сўнгги куни: 9 ноябрь (душанба);
II чоракнинг биринчи дарс куни: 10 ноябрь, сешанба кунидан барча мактабларда иккинчи чорак машғулотлари расман қайта бошланади.
Ота-оналар учун тавсия: Таътилни мазмунли ташкил этиш
Мутахассислар олти кунлик қисқа танаффусни фарзандлар саломатлигини мустаҳкамлаш ва уларни янги чоракка руҳий жиҳатдан тайёрлаш учун қулай имконият деб ҳисоблайди:
Китоб мутолааси ва ижод: Дарсликлардан ташқари бадиий китоблар ўқиш, хорижий тилларни такрорлаш ва қизиқиш доирасидаги машғулотлар;
Фаол ҳордиқ ва соғлом турмуш: Салқин куз ҳавосида очиқ ҳавода сайр қилиш, кун тартибига риоя этиш ва гаджетлар олдидаги вақтни меъёрида чеклаш;
Маълумот алмашиш: Дарсларнинг бошланиш куни бўйича ноаниқликлар келиб чиқмаслиги учун мактаб ва синф гуруҳларида ушбу саналарга аниқлик киритиб бориш тавсия этилади.
Барча мактаб ўқувчиларига унумли, қизиқарли ва сермазмун кузги таътил тилаймиз!
Изоҳлар 0
…