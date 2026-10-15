Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди

·58·Жамият
Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саида Мирзиёева Истанбулдаги Ибн Халдун университети ва «Енидоғу» мактабида бўлиб, таълим тизимидаги илғор ёндашувлар, жумладан, иқтидорни рўёбга чиқариш ва мустақил фикрлашни шакллантириш усуллари билан танишди.
  • Ташриф давомида икки давлат таълим масканлари ўртасида тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтириш, ўқув дастурлари ва методикалар бўйича тажриба алмашиш ҳамда қўшма лойиҳалар ташкил этиш бўйича келишувларга эришилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева расмий Telegram-канали орқали Истанбул шаҳрига ташрифи доирасида Туркиянинг илғор таълим муассасалари фаолияти билан танишганини маълум қилди.

Ташриф давомида Саида Мирзиёева Туркия ёшлар жамғармаси ва таълим лойиҳалари ташаббускори Нажмиддин Билол Эрдоған ҳамроҳлигида Истанбулнинг етакчи олийгоҳларидан бири бўлган Ибн Халдун университети ҳамда инновацион ёндашувлари билан ажралиб турувчи «Енидоғу» мактабида бўлди.

Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди

Таълимдаги илғор ёндашув: Иқтидор ва мустақил фикр

Саида Мирзиёева мазкур масканларда қўлланилаётган замонавий таълим тизими ва стандартлари унда катта таассурот қолдирганини қайд этди:

  • Иқтидорни рўёбга чиқариш: Муассасаларда ҳар бир ёшнинг шахсий қобилияти ва салоҳиятини эрта аниқлаб, уни мақсадли ривожлантириш йўлга қўйилган;

  • Мустақил тафаккур: Ўқувчи ва талабаларда муаммоларга танқидий ва креатив ёндашиш, эркин хулоса чиқариш ҳамда мустақил фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга устувор вазифа сифатида қаралмоқда;

  • Юқори сифат назорати: Дарс жараёнларида назария ва амалиёт уйғунлашуви орқали замонавий билимлар чуқур сингдирилмоқда.

Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди

Ўқувчилар, талабалар ва ўқитувчилар учун янги имкониятлар

Ушбу ташриф икки қардош давлат таълим тизими ўртасидаги алоқаларни амалий мазмун билан бойитишга хизмат қилади. Мулоқот чоғида бир қатор муҳим йўналишлар бўйича келишувга эришилди:

  • Тўғридан-тўғри ҳамкорлик: Икки мамлакат таълим масканлари ўртасидаги амалий алоқалар сезиларли даражада кенгайтирилади;

  • Ўзаро тажриба алмашинуви: Ўқув дастурлари, илғор методикалар ва педагогик инновацияларни мунтазам алмашиш тизими шакллантирилади;

  • Янги эшиклар ва дастурлар: Мактаб ўқувчилари, олий таълим талабалари ҳамда педагоглар учун қўшма лойиҳалар, малака ошириш ва алмашинув курсларини ташкил этиш бўйича янги имкониятлар очилади.

Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди

Таълим — дўстлик ва ҳамкорликнинг мустаҳкам пойдевори

Саида Мирзиёева ўз постида Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги алоқаларда таълим йўналиши алоҳида стратегик аҳамиятга эга эканини таъкидлаб ўтди:

«Таълим соҳаси — Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги дўстона муносабатларнинг муҳим қирраларидан биридир. Мазкур йўналишдаги ҳамкорлигимиз ёшларнинг ўқиб-ўрганиши, дунёқараши ўсиши ҳамда бир-бирини янада яқиндан танишига хизмат қилади», — дея қайд этди Президент Администрацияси раҳбари.

Ушбу ташаббуслар икки давлат ёшларининг замонавий билимларни эгаллаши, дунёқарашини кенгайтириши ва қардош халқлар ўртасидаги маданий-маърифий ришталарни янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.

Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлдиСаида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлдиСаида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди
Саида МирзиёеваИбн Халдун университетиТуркия ёшлар жамғармасиЎзбекистон-Туркия таълим ҳамкорлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»Саида Мирзиёева: «Ўзбекистон ва Озарбойжонни абадий дўстлик боғлаб туради»26 август 06:54Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизча билан боғлиқ қабоҳатга муносабат билдирди27 сентябр 10:56Саида Мирзиёева ахлат қутисидаги мушукчани кўриб, бефарқ ўтиб кетмади (видео)Саида Мирзиёева ахлат қутисидаги мушукчани кўриб, бефарқ ўтиб кетмади (видео)29 сентябр 16:00Саида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирдиСаида Мирзиёева Намангандаги 5 ёшли қизга нисбатан зўравонлик иши бўйича муносабат билдирди27 сентябр 10:19Намангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибидаНамангандаги 5 ёшли қизалоқ фожиаси: жазо масаласи яна кун тартибида28 сентябр 08:10Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!1 сентябр 08:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?