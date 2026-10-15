Саида Мирзиёева ва Билол Эрдоған Истанбулдаги нуфузли таълим масканларида бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саида Мирзиёева Истанбулдаги Ибн Халдун университети ва «Енидоғу» мактабида бўлиб, таълим тизимидаги илғор ёндашувлар, жумладан, иқтидорни рўёбга чиқариш ва мустақил фикрлашни шакллантириш усуллари билан танишди.
- Ташриф давомида икки давлат таълим масканлари ўртасида тўғридан-тўғри ҳамкорликни кенгайтириш, ўқув дастурлари ва методикалар бўйича тажриба алмашиш ҳамда қўшма лойиҳалар ташкил этиш бўйича келишувларга эришилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева расмий Telegram-канали орқали Истанбул шаҳрига ташрифи доирасида Туркиянинг илғор таълим муассасалари фаолияти билан танишганини маълум қилди.
Ташриф давомида Саида Мирзиёева Туркия ёшлар жамғармаси ва таълим лойиҳалари ташаббускори Нажмиддин Билол Эрдоған ҳамроҳлигида Истанбулнинг етакчи олийгоҳларидан бири бўлган Ибн Халдун университети ҳамда инновацион ёндашувлари билан ажралиб турувчи «Енидоғу» мактабида бўлди.
Таълимдаги илғор ёндашув: Иқтидор ва мустақил фикр
Саида Мирзиёева мазкур масканларда қўлланилаётган замонавий таълим тизими ва стандартлари унда катта таассурот қолдирганини қайд этди:
Иқтидорни рўёбга чиқариш: Муассасаларда ҳар бир ёшнинг шахсий қобилияти ва салоҳиятини эрта аниқлаб, уни мақсадли ривожлантириш йўлга қўйилган;
Мустақил тафаккур: Ўқувчи ва талабаларда муаммоларга танқидий ва креатив ёндашиш, эркин хулоса чиқариш ҳамда мустақил фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга устувор вазифа сифатида қаралмоқда;
Юқори сифат назорати: Дарс жараёнларида назария ва амалиёт уйғунлашуви орқали замонавий билимлар чуқур сингдирилмоқда.
Ўқувчилар, талабалар ва ўқитувчилар учун янги имкониятлар
Ушбу ташриф икки қардош давлат таълим тизими ўртасидаги алоқаларни амалий мазмун билан бойитишга хизмат қилади. Мулоқот чоғида бир қатор муҳим йўналишлар бўйича келишувга эришилди:
Тўғридан-тўғри ҳамкорлик: Икки мамлакат таълим масканлари ўртасидаги амалий алоқалар сезиларли даражада кенгайтирилади;
Ўзаро тажриба алмашинуви: Ўқув дастурлари, илғор методикалар ва педагогик инновацияларни мунтазам алмашиш тизими шакллантирилади;
Янги эшиклар ва дастурлар: Мактаб ўқувчилари, олий таълим талабалари ҳамда педагоглар учун қўшма лойиҳалар, малака ошириш ва алмашинув курсларини ташкил этиш бўйича янги имкониятлар очилади.
Таълим — дўстлик ва ҳамкорликнинг мустаҳкам пойдевори
Саида Мирзиёева ўз постида Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги алоқаларда таълим йўналиши алоҳида стратегик аҳамиятга эга эканини таъкидлаб ўтди:
«Таълим соҳаси — Ўзбекистон ва Туркия ўртасидаги дўстона муносабатларнинг муҳим қирраларидан биридир. Мазкур йўналишдаги ҳамкорлигимиз ёшларнинг ўқиб-ўрганиши, дунёқараши ўсиши ҳамда бир-бирини янада яқиндан танишига хизмат қилади», — дея қайд этди Президент Администрацияси раҳбари.
Ушбу ташаббуслар икки давлат ёшларининг замонавий билимларни эгаллаши, дунёқарашини кенгайтириши ва қардош халқлар ўртасидаги маданий-маърифий ришталарни янада мустаҳкамлашга хизмат қилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…