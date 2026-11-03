Мактаб таътилида фарзандлар билан: Кимларга қўшимча ҳақ тўланадиган таътил берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 401 ва 402-моддаларига мувофиқ, айрим тоифадаги ота-оналар фарзандлари билан вақт ўтказиш учун ҳар йили камида 4 календар кунлик ҳақ тўланадиган қўшимча таътил олиш ҳуқуқига эга.
- Ушбу имтиёз 12 ёшга тўлмаган икки ва ундан ортиқ фарзанди бор ёки 16 ёшга тўлмаган ногиронлиги бўлган болани тарбиялаётган ота-оналардан бирига тақдим этилади.
4 ноябрдан эътиборан республика мактабларида кузги таътил кунлари бошланиши муносабати билан кўплаб ота-оналарда фарзандлари билан кўпроқ вақт ўтказиш ва уларга таътил даврида қарашиш эҳтиёжи юзага келмоқда. Амалдаги миллий қонунчилик айрим тоифадаги ота-оналар учун айнан шундай вазиятларда қўшимча таътил олиш имтиёзини қонунан кафолатлаб қўйган.
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 401 ва 402-моддаларига мувофиқ, муайян мезонларга тўғри келадиган ходимларга йиллик асосий таътилдан ташқари қўшимча ҳақ тўланадиган таътил кунлари тақдим этилади.
Кимлар қўшимча таътил олиш ҳуқуқига эга?
Қонунчилик талабларига асосан, қуйидаги тоифадаги фуқаролардан бири (отаси ёки онаси) ҳар йили кафолатланган қўшимча дам олиш кунларини расмийлаштириши мумкин:
Икки ва ундан ортиқ фарзанди борлар: 12 ёшга тўлмаган икки ва ундан кўп болани тарбиялаётган ота-оналардан бири;
Ногиронлиги бўлган фарзанди бор оилалар: 16 ёшга тўлмаган ногиронлиги бўлган боласи бор ота-оналардан бири (ёки ота-она ўрнини босувчи шахс).
Таътил муддати ва тўлов шартлари
Мазкур имтиёз бўйича бериладиган қўшимча таътилнинг асосий шартлари қуйидагича белгиланган:
Давомийлиги: Юқорида кўрсатилган тоифадаги ходимларга ҳар йили камида 4 календарь кун муддатига қўшимча таътил берилади;
Маош сақланиши: Ушбу таътил даври учун ходимнинг иш ҳақи тўлиқ сақланади, яъни у ҳақ тўланадиган таътиллар сирасига киради;
Вақтни белгилаш: Ходим ушбу таътил кунларини йиллик меҳнат таътилига қўшиб олиши ёхуд оилавий шароитдан келиб чиқиб, болаларнинг мактаб таътили даврида алоҳида фойдаланиши мумкин.
Ушбу қонуний имтиёздан фойдаланиш учун ходим иш берувчи номига ариза билан бирга фарзандларининг туғилганлик ҳақидаги гувоҳномалари нусхасини тақдим этиши кифоя.
Изоҳлар 0
…