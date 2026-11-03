Мактаб таътилида фарзандлар билан: Кимларга қўшимча ҳақ тўланадиган таътил берилади?

·13·Жамият
Мактаб таътилида фарзандлар билан: Кимларга қўшимча ҳақ тўланадиган таътил берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 401 ва 402-моддаларига мувофиқ, айрим тоифадаги ота-оналар фарзандлари билан вақт ўтказиш учун ҳар йили камида 4 календар кунлик ҳақ тўланадиган қўшимча таътил олиш ҳуқуқига эга.
  • Ушбу имтиёз 12 ёшга тўлмаган икки ва ундан ортиқ фарзанди бор ёки 16 ёшга тўлмаган ногиронлиги бўлган болани тарбиялаётган ота-оналардан бирига тақдим этилади.

4 ноябрдан эътиборан республика мактабларида кузги таътил кунлари бошланиши муносабати билан кўплаб ота-оналарда фарзандлари билан кўпроқ вақт ўтказиш ва уларга таътил даврида қарашиш эҳтиёжи юзага келмоқда. Амалдаги миллий қонунчилик айрим тоифадаги ота-оналар учун айнан шундай вазиятларда қўшимча таътил олиш имтиёзини қонунан кафолатлаб қўйган.

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 401 ва 402-моддаларига мувофиқ, муайян мезонларга тўғри келадиган ходимларга йиллик асосий таътилдан ташқари қўшимча ҳақ тўланадиган таътил кунлари тақдим этилади.

Кимлар қўшимча таътил олиш ҳуқуқига эга?

Қонунчилик талабларига асосан, қуйидаги тоифадаги фуқаролардан бири (отаси ёки онаси) ҳар йили кафолатланган қўшимча дам олиш кунларини расмийлаштириши мумкин:

  • Икки ва ундан ортиқ фарзанди борлар: 12 ёшга тўлмаган икки ва ундан кўп болани тарбиялаётган ота-оналардан бири;

  • Ногиронлиги бўлган фарзанди бор оилалар: 16 ёшга тўлмаган ногиронлиги бўлган боласи бор ота-оналардан бири (ёки ота-она ўрнини босувчи шахс).

Таътил муддати ва тўлов шартлари

Мазкур имтиёз бўйича бериладиган қўшимча таътилнинг асосий шартлари қуйидагича белгиланган:

  • Давомийлиги: Юқорида кўрсатилган тоифадаги ходимларга ҳар йили камида 4 календарь кун муддатига қўшимча таътил берилади;

  • Маош сақланиши: Ушбу таътил даври учун ходимнинг иш ҳақи тўлиқ сақланади, яъни у ҳақ тўланадиган таътиллар сирасига киради;

  • Вақтни белгилаш: Ходим ушбу таътил кунларини йиллик меҳнат таътилига қўшиб олиши ёхуд оилавий шароитдан келиб чиқиб, болаларнинг мактаб таътили даврида алоҳида фойдаланиши мумкин.

Ушбу қонуний имтиёздан фойдаланиш учун ходим иш берувчи номига ариза билан бирга фарзандларининг туғилганлик ҳақидаги гувоҳномалари нусхасини тақдим этиши кифоя.

Меҳнат кодексиқўшимча таътилмактаб таътилимеҳнат ҳуқуқи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мактабларда таътил бошланади: Ўқувчилар неча кун дам олади ва дарслар қачон бошланади?Мактабларда таътил бошланади: Ўқувчилар неча кун дам олади ва дарслар қачон бошланади?Бугун 11:19Мактаб ўқувчилари учун "кузги таътил" санаси маълум қилиндиМактаб ўқувчилари учун "кузги таътил" санаси маълум қилинди18 октябр 21:20Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!Тўнғич фарзанд ақллироқ бўладими?: Олимлар кутилмаган сабабни исботлади!20 сентябр 14:13Эрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сириЭрингизни ким деб билсангиз, сиз ҳам ўша инсоннинг аёлисиз: оиладаги муносабатлар сири1 ноябр 09:51Эрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келдиЭрини камбағаллиги учун ташлаб кетган аёл йиллар ўтиб унинг олдига ёрдам сўраб келди30 октябр 08:09Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?Миллионер ота нега бойлигини фарзандларига эмас, ўзини боққан бегона аёлга қолдирди?29 октябр 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди