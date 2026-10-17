Шавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишув
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 16 октябрь куни Америка Қўшма Штатлари президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горни қабул қилди. Учрашувда икки томонлама стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқиш, сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш ва савдо-иқтисодий алоқаларни жадаллаштириш масалалари диққат марказида бўлди.
Мулоқот чоғида нафақат жорий ҳамкорлик, балки яқин истиқболда бўлиб ўтадиган юқори даражадаги муҳим ташрифлар ва тадбирларга тайёргарлик кўриш жараёни атрофлича муҳокама қилинди.
Марко Рубионинг бўлажак ташрифи ва кун тартиби
Томонлар икки томонлама ва кўп томонлама дипломатик алоқалар режасига алоҳида эътибор қаратдилар:
АҚШ Давлат котибининг ташрифи: АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга кутилаётган расмий ташрифига тайёргарлик кўриш бўйича фикр алмашилди;
«С5+1» вазирлар учрашуви: Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ ўртасидаги анъанавий мулоқот формати бўлмиш «С5+1» доирасидаги ташқи ишлар вазирлари йиғилишининг мазмунли кун тартибини шакллантириш кўриб чиқилди;
Етакчилар иштирокидаги тадбирлар: Икки мамлакат давлат раҳбарлари иштирокида ўтказилиши режалаштирилаётган бўлажак халқаро саммитлар ва мулоқотлар режаси юзасидан фикр алмашилди.
Бизнес ва инвестиция: Иқтисодий кенгашнинг аҳамияти ортмоқда
Музокараларда савдо-иқтисодий ва инвестициявий шерикликни янги амалий ташаббуслар билан бойитишга алоҳида урғу берилди:
Иккинчи йиғилишга ҳозирлик: Ўзбекистон – Америка ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг бўлажак иккинчи йиғилишини юқори савияда ўтказиш бўйича келишиб олинди;
Самарали механизм: Қисқа вақт ичида савдо-сотиқни ривожлантириш, тўғридан-тўғри сармояларни жалб этиш ва хусусий сектор ташаббусларини илгари суришда ушбу кенгаш самарали платформага айлангани қайд этилди;
Устувор йўналишлар: Томонлар истиқболли соҳаларда аниқ қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва саноат кооперациясини кенгайтириш муҳимлигини билдирдилар.
Ушбу музокаралар Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик изчил ривожланаётганини ва томонлар ўзаро манфаатли амалий натижаларга эришишдан бирдек манфаатдор эканини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…