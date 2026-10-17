Шавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишув

·37·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев АҚШ махсус вакили Сержио Горни қабул қилди — муҳим дипломатик келишув

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 16 октябрь куни Америка Қўшма Штатлари президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горни қабул қилди. Учрашувда икки томонлама стратегик шерикликни янги босқичга олиб чиқиш, сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш ва савдо-иқтисодий алоқаларни жадаллаштириш масалалари диққат марказида бўлди.

Мулоқот чоғида нафақат жорий ҳамкорлик, балки яқин истиқболда бўлиб ўтадиган юқори даражадаги муҳим ташрифлар ва тадбирларга тайёргарлик кўриш жараёни атрофлича муҳокама қилинди.

Марко Рубионинг бўлажак ташрифи ва кун тартиби

Томонлар икки томонлама ва кўп томонлама дипломатик алоқалар режасига алоҳида эътибор қаратдилар:

  • АҚШ Давлат котибининг ташрифи: АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга кутилаётган расмий ташрифига тайёргарлик кўриш бўйича фикр алмашилди;

  • «С5+1» вазирлар учрашуви: Марказий Осиё давлатлари ва АҚШ ўртасидаги анъанавий мулоқот формати бўлмиш «С5+1» доирасидаги ташқи ишлар вазирлари йиғилишининг мазмунли кун тартибини шакллантириш кўриб чиқилди;

  • Етакчилар иштирокидаги тадбирлар: Икки мамлакат давлат раҳбарлари иштирокида ўтказилиши режалаштирилаётган бўлажак халқаро саммитлар ва мулоқотлар режаси юзасидан фикр алмашилди.

Бизнес ва инвестиция: Иқтисодий кенгашнинг аҳамияти ортмоқда

Музокараларда савдо-иқтисодий ва инвестициявий шерикликни янги амалий ташаббуслар билан бойитишга алоҳида урғу берилди:

  • Иккинчи йиғилишга ҳозирлик: Ўзбекистон – Америка ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг бўлажак иккинчи йиғилишини юқори савияда ўтказиш бўйича келишиб олинди;

  • Самарали механизм: Қисқа вақт ичида савдо-сотиқни ривожлантириш, тўғридан-тўғри сармояларни жалб этиш ва хусусий сектор ташаббусларини илгари суришда ушбу кенгаш самарали платформага айлангани қайд этилди;

  • Устувор йўналишлар: Томонлар истиқболли соҳаларда аниқ қўшма лойиҳаларни амалга ошириш ва саноат кооперациясини кенгайтириш муҳимлигини билдирдилар.

Ушбу музокаралар Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик изчил ривожланаётганини ва томонлар ўзаро манфаатли амалий натижаларга эришишдан бирдек манфаатдор эканини кўрсатди.

Шавкат МирзиёевСержио ГорС5+1АҚШ Давлат котиби Марко Рубион
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариТрампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлари31 август 22:05Тошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқдаТошкентнинг 4 та йирик кўчасида автобуслар учун алоҳида йўл ажратилмоқдаКеча 21:53Ўзбекистонда пешлавҳалар энди реклама ҳисобланмайди — муҳим ҳукумат қарориЎзбекистонда пешлавҳалар энди реклама ҳисобланмайди — муҳим ҳукумат қарориКеча 21:45Президент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳаларПрезидент энергетикада янги босқични эълон қилди — инвесторлар учун тайёр лойиҳаларКеча 17:33Қаҳрамонжон Олимов бўйича “қизил билдиришнома” Интерпол сайтидан ўчирилдиҚаҳрамонжон Олимов бўйича “қизил билдиришнома” Интерпол сайтидан ўчирилдиКеча 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?