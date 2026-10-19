Бухородаги даҳшатли тезлик: 201 км/соатда учган Malibu-2 жарима майдонига равона бўлди

·3·Жамият
Бухородаги даҳшатли тезлик: 201 км/соатда учган Malibu-2 жарима майдонига равона бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухорода Chevrolet Малибу-2 автомобили ҳайдовчиси шаҳар ичида 201 км/соат тезликда ҳаракатланиб, ўзи ва бошқаларнинг ҳаётини хавф остига қўйган.
  • Ҳайдовчи кузатув камераларидан яшириниш учун давлат рақам белгиларини ечиб олган.
  • Бухоро вилояти ЙҲХБ ходимлари тезкор суриштирув натижасида ҳайдовчини ва автомобилни аниқлаб, қора рангли Малибу-2 ни жарима майдончасига жойлаштирди.

Бухоро шаҳрида йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларини қўпол ва ўта хавфли тарзда бузган қоидабузар ҳайдовчи фош этилди. Chevrolet Malibu-2 автомобили ҳайдовчиси шаҳар ичидаги йўлларда рухсат этилган меъёрдан бир неча баробар юқори — 201 км/соат тезликда ҳаракатланиб, ўзи ва атрофдагилар ҳаётини жиддий хавф остига қўйган.

Ушбу ҳолат акс этган видеолавҳа тармоқларга жойлаштирилгач, тезкорлик билан масъул идоралар эътиборини тортди.

Рақамларни ечиб «пойга» уюштириш: Қоидабузарлик тафсилотлари

Ҳодиса тафсилотларига кўра, ҳайдовчи жавобгарликдан қочиш учун олдиндан ҳаракат қилган:

  • Давлат рақам белгиларининг ечилиши: Ҳайдовчи кузатув камералари ва радарлардан яшириниш мақсадида автомобилнинг давлат рақам белгиларини ечиб олган ҳолда ҳаракатланган;

  • 201 км/соатлик ҳалокатли тезлик: Салон ичидан олинган кадрларда спидометр кўрсаткичи шаҳар кўчалари учун ўта хавфли бўлган 201 км/соат тезликкача чиқарилганини кўриш мумкин;

  • Тезкор қидирув ва аниқланиш: Рақамлар йўқлигига қарамай, Бухоро вилояти ЙҲХБ ходимлари олиб борилган тезкор-суриштирув тадбирлари натижасида транспорт воситаси ҳамда уни бошқарган самарқандлик ҳайдовчи қисқа фурсатда аниқланди.

Қонуний жазо: Баённома ва жарима майдончаси

Ҳолат юзасидан қонунбузарга нисбатан қатъий чоралар кўрилди:

  • Маъмурий баённома тузилди: Ҳайдовчига нисбатан белгиланган ҳаракат тезлигини ўта қўпол тарзда ошириш ҳамда автомобиль давлат рақам белгиларисиз бошқарилгани юзасидан тегишли моддалар билан маъмурий баённома расмийлаштирилди;

  • Автомобиль қамоқда: Мазкур қора рангли Malibu-2 автомашинаси вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди;

  • Ҳайдовчиларга эслатма: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳар қандай қоидабузарлик эртами-кечми жазосиз қолмаслигини, шаҳар кўчалари пойга майдони эмаслигини яна бир бор эслатиб ўтди.

БухороChevrolet Malibu-2Бухоро вилояти ЙҲХБ201 км/соат тезлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиMalibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўради13 сентябр 11:01Бухородаги ёнғиндан кейин "Қуръон" китоби бутун ҳолда сақланиб қолди (видео)Бухородаги ёнғиндан кейин "Қуръон" китоби бутун ҳолда сақланиб қолди (видео)5 октябр 10:07“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари“Malibu болани 100 метр судраб кетган” – Андижондаги фожиа тафсилотлари6 июл 13:18Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиТошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетди2 июл 12:05 Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олинди Уч пиёдани уриб, учириб юборган Malibu ҳайдовчиси қамоққа олинди29 июн 16:51Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)15 сентябр 19:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди