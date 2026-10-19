Бухородаги даҳшатли тезлик: 201 км/соатда учган Malibu-2 жарима майдонига равона бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухорода Chevrolet Малибу-2 автомобили ҳайдовчиси шаҳар ичида 201 км/соат тезликда ҳаракатланиб, ўзи ва бошқаларнинг ҳаётини хавф остига қўйган.
- Ҳайдовчи кузатув камераларидан яшириниш учун давлат рақам белгиларини ечиб олган.
- Бухоро вилояти ЙҲХБ ходимлари тезкор суриштирув натижасида ҳайдовчини ва автомобилни аниқлаб, қора рангли Малибу-2 ни жарима майдончасига жойлаштирди.
Бухоро шаҳрида йўл ҳаракати хавфсизлиги қоидаларини қўпол ва ўта хавфли тарзда бузган қоидабузар ҳайдовчи фош этилди. Chevrolet Malibu-2 автомобили ҳайдовчиси шаҳар ичидаги йўлларда рухсат этилган меъёрдан бир неча баробар юқори — 201 км/соат тезликда ҳаракатланиб, ўзи ва атрофдагилар ҳаётини жиддий хавф остига қўйган.
Ушбу ҳолат акс этган видеолавҳа тармоқларга жойлаштирилгач, тезкорлик билан масъул идоралар эътиборини тортди.
Рақамларни ечиб «пойга» уюштириш: Қоидабузарлик тафсилотлари
Ҳодиса тафсилотларига кўра, ҳайдовчи жавобгарликдан қочиш учун олдиндан ҳаракат қилган:
Давлат рақам белгиларининг ечилиши: Ҳайдовчи кузатув камералари ва радарлардан яшириниш мақсадида автомобилнинг давлат рақам белгиларини ечиб олган ҳолда ҳаракатланган;
201 км/соатлик ҳалокатли тезлик: Салон ичидан олинган кадрларда спидометр кўрсаткичи шаҳар кўчалари учун ўта хавфли бўлган 201 км/соат тезликкача чиқарилганини кўриш мумкин;
Тезкор қидирув ва аниқланиш: Рақамлар йўқлигига қарамай, Бухоро вилояти ЙҲХБ ходимлари олиб борилган тезкор-суриштирув тадбирлари натижасида транспорт воситаси ҳамда уни бошқарган самарқандлик ҳайдовчи қисқа фурсатда аниқланди.
Қонуний жазо: Баённома ва жарима майдончаси
Ҳолат юзасидан қонунбузарга нисбатан қатъий чоралар кўрилди:
Маъмурий баённома тузилди: Ҳайдовчига нисбатан белгиланган ҳаракат тезлигини ўта қўпол тарзда ошириш ҳамда автомобиль давлат рақам белгиларисиз бошқарилгани юзасидан тегишли моддалар билан маъмурий баённома расмийлаштирилди;
Автомобиль қамоқда: Мазкур қора рангли Malibu-2 автомашинаси вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди;
Ҳайдовчиларга эслатма: Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳар қандай қоидабузарлик эртами-кечми жазосиз қолмаслигини, шаҳар кўчалари пойга майдони эмаслигини яна бир бор эслатиб ўтди.
Изоҳлар 0
…