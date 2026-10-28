Тошкентда даҳшатли ЙТҲ: Юқори тезликдаги Gentra дарахтга урилиб, иккига бўлиниб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 28 октябрга ўтар кечаси Тошкентнинг Чилонзор туманида 2005 йилда туғилган ҳайдовчи бошқарувидаги Chevrolet Гентра юқори тезлик оқибатида дарахтга урилиб, икки қисмга бўлиниб кетди.
- Бунёдкор шоҳ кўчасида содир бўлган ушбу аварияда ҳайдовчи оғир тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилди, бироқ ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар йўқ.
- Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот органлари мазкур ҳолат юзасидан терговга қадар суриштирув ишларини олиб бормоқда.
28 октябрь кунига ўтар кечаси пойтахтнинг Чилонзор тумани ҳудудида оғир оқибатларга олиб келган йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Бунёдкор шоҳ кўчасида, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси биноси яқинида юқори тезликда ҳаракатланган Chevrolet Gentra русумли автомобиль бошқарувдан чиқиб, йўл четидаги дарахтга кучли зарб билан урилган.
Тўқнашув кучи шу даражада юқори бўлганки, транспорт воситаси бўлиниб, конструктив жиҳатдан тўлиқ вайрон бўлган. Воқеа жойидан олинган фото ва видеолавҳаларда машинанинг олд ва орқа қисмлари алоҳида бўлакларга ажралиб, газон устига сочилиб кетгани акс этган.
Ҳодиса тафсилотлари ва ИИББ ЙҲХБ расмий маълумоти
Тошкент шаҳар ИИББ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларга кўра:
Ҳодиса сабаби: 2005 йилда туғилган ёш ҳайдовчи белгиланган тезлик меъёрини сезиларли даражада ошириб ҳаракатлангани оқибатида рул бошқарувини йўқотган ва йўл четидаги йирик дарахтга бориб урилган;
Оқибат ва талофатлар: Қаттиқ динамик зарб туфайли кузов деформацияга учраб, автомобиль икки қисмга бўлиниб кетган ҳамда металл парчаларига айланган;
Жабрланувчи ҳолати: Ҳайдовчи оғир даражадаги тан жароҳатлари билан зудликда тиббий муассасага олиб кетилган ва шифохонага ётқизилган; бахтли тасодиф туфайли ҳалок бўлганлар ҳақида хабар келиб тушмаган;
Тергов ва суриштирув: Мазкур ҳолат юзасидан ҳозирда ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан техник экспертиза ва терговга қадар суриштирув тадбирлари олиб борилмоқда.
Тезлик омили ва ҳайдовчилар учун жиддий огоҳлантириш
Тошкент шаҳрида Gentra автомобиллари иштирокида тезликни назорат қилмаслик туфайли келиб чиқаётган бу каби йирик авариялар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати барча транспорт бошқарувчиларига қуйидагиларни эслатиб ўтади:
Шаҳар ичида тезлик чекловларига қатъий риоя қилиш: Кечки ва тунги вақтларда йўллар бўш бўлишига қарамасдан тезликни ошириш фожиавий оқибатларга олиб келади;
Ёш ва тажрибасизлик омили: Ёш ҳайдовчилар мураккаб йўл вазиятларида машина динамикасини тўғри баҳоламай, кескин манёвр қилишдан тийилишлари шарт;
Техник хавфсизлик ва эҳтиёткорлик: Ҳар бир ортиқча тезлик кўрсаткичи автомобилнинг тўхташ масофасини кескин узайтиради ва ҳаёт учун тўғридан-тўғри хавф туғдиради.
Кечки ва тунги соатларда йўлларда ҳушёрликни йўқотмаслик, ҳаракат қоидаларига сўзсиз амал қилиш ҳайдовчилар ва пиёдалар хавфсизлигининг бош кафолатидир.
Изоҳлар 0
…