Тошкентда даҳшатли ЙТҲ: Юқори тезликдаги Gentra дарахтга урилиб, иккига бўлиниб кетди

·78·Жамият
Тошкентда даҳшатли ЙТҲ: Юқори тезликдаги Gentra дарахтга урилиб, иккига бўлиниб кетди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 28 октябрга ўтар кечаси Тошкентнинг Чилонзор туманида 2005 йилда туғилган ҳайдовчи бошқарувидаги Chevrolet Гентра юқори тезлик оқибатида дарахтга урилиб, икки қисмга бўлиниб кетди.
  • Бунёдкор шоҳ кўчасида содир бўлган ушбу аварияда ҳайдовчи оғир тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилди, бироқ ҳодиса оқибатида ҳалок бўлганлар йўқ.
  • Ҳозирда ҳуқуқ-тартибот органлари мазкур ҳолат юзасидан терговга қадар суриштирув ишларини олиб бормоқда.

28 октябрь кунига ўтар кечаси пойтахтнинг Чилонзор тумани ҳудудида оғир оқибатларга олиб келган йўл-транспорт ҳодисаси юз берди. Бунёдкор шоҳ кўчасида, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси биноси яқинида юқори тезликда ҳаракатланган Chevrolet Gentra русумли автомобиль бошқарувдан чиқиб, йўл четидаги дарахтга кучли зарб билан урилган.

Тўқнашув кучи шу даражада юқори бўлганки, транспорт воситаси бўлиниб, конструктив жиҳатдан тўлиқ вайрон бўлган. Воқеа жойидан олинган фото ва видеолавҳаларда машинанинг олд ва орқа қисмлари алоҳида бўлакларга ажралиб, газон устига сочилиб кетгани акс этган.

Ҳодиса тафсилотлари ва ИИББ ЙҲХБ расмий маълумоти

Тошкент шаҳар ИИББ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларга кўра:

  • Ҳодиса сабаби: 2005 йилда туғилган ёш ҳайдовчи белгиланган тезлик меъёрини сезиларли даражада ошириб ҳаракатлангани оқибатида рул бошқарувини йўқотган ва йўл четидаги йирик дарахтга бориб урилган;

  • Оқибат ва талофатлар: Қаттиқ динамик зарб туфайли кузов деформацияга учраб, автомобиль икки қисмга бўлиниб кетган ҳамда металл парчаларига айланган;

  • Жабрланувчи ҳолати: Ҳайдовчи оғир даражадаги тан жароҳатлари билан зудликда тиббий муассасага олиб кетилган ва шифохонага ётқизилган; бахтли тасодиф туфайли ҳалок бўлганлар ҳақида хабар келиб тушмаган;

  • Тергов ва суриштирув: Мазкур ҳолат юзасидан ҳозирда ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан техник экспертиза ва терговга қадар суриштирув тадбирлари олиб борилмоқда.

Тезлик омили ва ҳайдовчилар учун жиддий огоҳлантириш

Тошкент шаҳрида Gentra автомобиллари иштирокида тезликни назорат қилмаслик туфайли келиб чиқаётган бу каби йирик авариялар биринчи марта кузатилаётгани йўқ. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати барча транспорт бошқарувчиларига қуйидагиларни эслатиб ўтади:

  • Шаҳар ичида тезлик чекловларига қатъий риоя қилиш: Кечки ва тунги вақтларда йўллар бўш бўлишига қарамасдан тезликни ошириш фожиавий оқибатларга олиб келади;

  • Ёш ва тажрибасизлик омили: Ёш ҳайдовчилар мураккаб йўл вазиятларида машина динамикасини тўғри баҳоламай, кескин манёвр қилишдан тийилишлари шарт;

  • Техник хавфсизлик ва эҳтиёткорлик: Ҳар бир ортиқча тезлик кўрсаткичи автомобилнинг тўхташ масофасини кескин узайтиради ва ҳаёт учун тўғридан-тўғри хавф туғдиради.

Кечки ва тунги соатларда йўлларда ҳушёрликни йўқотмаслик, ҳаракат қоидаларига сўзсиз амал қилиш ҳайдовчилар ва пиёдалар хавфсизлигининг бош кафолатидир.

Тошкент ИИББЧилонзор туманиЙТҲБунёдкор шоҳ кўчаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳрисабзда 2006 йилда туғилган ҳайдовчи ЙТҲ қурбони бўлди — ҳодиса тафсилотлариШаҳрисабзда 2006 йилда туғилган ҳайдовчи ЙТҲ қурбони бўлди — ҳодиса тафсилотлариКеча 21:22Андижонда ҳайдовчи рулда ухлаб қолиб, Damas’ни ағдариб юбордиАндижонда ҳайдовчи рулда ухлаб қолиб, Damas’ни ағдариб юборди18 октябр 15:22Термизда фожиали ЙТҲ: 10-синф ўқувчиси бошқарган Cobalt иккига бўлиниб кетдиТермизда фожиали ЙТҲ: 10-синф ўқувчиси бошқарган Cobalt иккига бўлиниб кетди13 октябр 15:55Фарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилдиФарғонада Lacetti бошқарувдан чиқиб, устун ва дарахтга урилди25 август 23:02Чирчиқда даҳшатли ЙТҲ: Ласетти дарахтга урилиб, ҳайдовчи ҳалок бўлдиЧирчиқда даҳшатли ЙТҲ: Ласетти дарахтга урилиб, ҳайдовчи ҳалок бўлди24 июл 16:16Тошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказдиТошкентда Gentra велосипедчини уриб, енгил жароҳат етказди26 сентябр 15:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди