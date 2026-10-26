Андижонда Labo ва Malibu-2 тўқнашди

·36·Жамият
Андижонда Labo ва Malibu-2 тўқнашди

26 октябрь куни Андижон шаҳрида Labo ва Malibu-2 иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Оқибатда Labo ҳайдовчиси тан жароҳати олди. Бу ҳақда Андижон вилояти Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати хабар берди.

Маълум қилинишича, ҳодиса Бобур шоҳ кўчасида соат 12:40 атрофида юз берган. 2004 йилда туғилган Я.А. бошқарувидаги Labo иккинчи даражали йўлдан асосий йўлга чиқишда Malibu-2 га йўл бермаган. Натижада икки автомобиль тўқнашган.

Жароҳат олган Labo ҳайдовчиси Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказининг Андижон филиалига мурожаат қилган.

Айни вақтда ҳодиса юзасидан Андижон шаҳар ИИБ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бўлими ходимлари суриштирув олиб бормоқда.

АндижонЙТҲЙўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқландиЖиззахда иккита Damas’да 56 нафар боғча боласи ташилаётгани аниқланди25 сентябр 12:52Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)11 август 16:20Катта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказиладиКатта янгилик: Қоидабузарликлар бўйича ишлар тўлиқ электрон шаклга ўтказилади8 август 11:44399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?13 июл 13:05Бухородаги даҳшатли тезлик: 201 км/соатда учган Malibu-2 жарима майдонига равона бўлдиБухородаги даҳшатли тезлик: 201 км/соатда учган Malibu-2 жарима майдонига равона бўлди19 октябр 19:24Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиMalibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўради13 сентябр 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди