Бухородаги ёнғиндан кейин "Қуръон" китоби бутун ҳолда сақланиб қолди (видео)

·82·Жамият
Бухородаги ёнғиндан кейин "Қуръон" китоби бутун ҳолда сақланиб қолди (видео)

3 октябрь куни Бухородаги «Карвон» бозорида юз берган ёнғиндан кейин эътиборни тортган ҳолат қайд этилди. Кучли ёнғин оқибатида бозор ҳудудидаги кўплаб буюмлар ёниб, жиддий зарар етган.

Бироқ ёнғиндан кейин олинган кадрларда ёнган буюмлар орасида Қуръон китоби зарар кўрмай, бутун ҳолда сақланиб қолгани кўринади.

Кадрларда атрофдаги буюмлар ёнғиндан зарарлангани, айримлари эса кулга айлангани акс этган. Шу билан бирга, Қуръон китоби деярли шикастланмаган ҳолда қолгани кўпчиликнинг эътиборини тортди.

Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқларда ҳам турли фикрларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар китобнинг ёнғиндан кейинги ҳолатига эътибор қаратиб, буни ҳайратланарли ҳолат сифатида баҳоламоқда.

БухороКарвон бозориёнғинҚуръон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...30 август 20:07Жиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилдиЖиззахда 10 ёшли болага нисбатан оғир жиноят фош этилдиБугун 07:03«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямади«Ғўдайиб эмас, оғзингдан бол томиб гаплаш»: Эркинжон Турдимов Сирдарёдаги амалдорларни аямадиБугун 06:57Грузияда қўлга олинди: Катта фирибгарликда айбланган шахс Ўзбекистонга олиб келиндиГрузияда қўлга олинди: Катта фирибгарликда айбланган шахс Ўзбекистонга олиб келиндиБугун 00:06Қиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқландиҚиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқландиКеча 22:25Тўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочдиТўйдан маст чиққан 60 ёшли эркак автобусни олиб қочдиКеча 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди