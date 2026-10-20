Қибрайда 7 кг марихуана ва қурол сақлаб келган шахс қўлга олинди (видео)
Тошкент вилоятида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи ва тарқалишига қарши навбатдаги кескин тезкор тадбир ўтказилди.
Давлат хавфсизлик хизматининг (ДХХ) Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ҳамда пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида амалга оширилган махсус амалиёт натижасида яширин ҳолатда сақланаётган йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари ва қурол-яроғ фош этилди.
Қишлоқ хўжалиги ниқоби остидаги ноқонуний фаолият
Тезкор ходимлар томонидан олинган маълумотлар асосида Қибрай туманидаги ҳудуд тўлиқ назоратга олинди:
Гумонланувчининг шахси: Ноқонуний сақловчи сифатида Қибрай туманида истиқомат қилувчи, 1986 йилда туғилган ва муқаддам судланган фуқаро эътиборга тушган;
Кўздан кечирилган жой: Гумонланувчига қишлоқ хўжалиги фаолияти учун узоқ муддатли ижарага ажратилган ер майдони текширилди;
Махсус омбор: Текширув чоғида мазкур дала ҳудудининг чеккасида жойлашган иккита юк контейнери холислар иштирокида синчковлик билан кўздан кечирилди.
Мусодара қилинган ашёвий далиллар: 7 кг гиёҳвандлик моддаси ва патронлар
Контейнерлар ичидан қонунга хилоф равишда яшириб қўйилган хавфли моддалар ва аслаҳалар топилиб, расмийлаштирилди:
7 кг қуруқ марихуана: Контейнерлар ичидан сотиш ёки тарқатиш мақсадида қуруқ ҳолатда сақлаб келинаётган жами 7 килограмм «марихуана» гиёҳвандлик воситаси аниқланди;
Қурол ва ўқ-дорилар: Шунингдек, текширув давомида бир дона «ИЖ-38» русумли пневматик қурол ҳамда 12 мм калибрли 3 дона жанговар патрон ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.
Мазкур ҳолат юзасидан ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда ва қонуний баҳо берилиши таъминланмоқда.
Изоҳлар 0
…