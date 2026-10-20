Қибрайда 7 кг марихуана ва қурол сақлаб келган шахс қўлга олинди (видео)

·4·Жамият
Қибрайда 7 кг марихуана ва қурол сақлаб келган шахс қўлга олинди (видео)

Тошкент вилоятида гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи ва тарқалишига қарши навбатдаги кескин тезкор тадбир ўтказилди.

Давлат хавфсизлик хизматининг (ДХХ) Тошкент шаҳар бўйича бошқармаси ҳамда пойтахт Ички ишлар бош бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида амалга оширилган махсус амалиёт натижасида яширин ҳолатда сақланаётган йирик миқдордаги гиёҳвандлик моддалари ва қурол-яроғ фош этилди.

Қишлоқ хўжалиги ниқоби остидаги ноқонуний фаолият

Тезкор ходимлар томонидан олинган маълумотлар асосида Қибрай туманидаги ҳудуд тўлиқ назоратга олинди:

  • Гумонланувчининг шахси: Ноқонуний сақловчи сифатида Қибрай туманида истиқомат қилувчи, 1986 йилда туғилган ва муқаддам судланган фуқаро эътиборга тушган;

  • Кўздан кечирилган жой: Гумонланувчига қишлоқ хўжалиги фаолияти учун узоқ муддатли ижарага ажратилган ер майдони текширилди;

  • Махсус омбор: Текширув чоғида мазкур дала ҳудудининг чеккасида жойлашган иккита юк контейнери холислар иштирокида синчковлик билан кўздан кечирилди.

Мусодара қилинган ашёвий далиллар: 7 кг гиёҳвандлик моддаси ва патронлар

Контейнерлар ичидан қонунга хилоф равишда яшириб қўйилган хавфли моддалар ва аслаҳалар топилиб, расмийлаштирилди:

  • 7 кг қуруқ марихуана: Контейнерлар ичидан сотиш ёки тарқатиш мақсадида қуруқ ҳолатда сақлаб келинаётган жами 7 килограмм «марихуана» гиёҳвандлик воситаси аниқланди;

  • Қурол ва ўқ-дорилар: Шунингдек, текширув давомида бир дона «ИЖ-38» русумли пневматик қурол ҳамда 12 мм калибрли 3 дона жанговар патрон ашёвий далил сифатида мусодара қилинди.

Мазкур ҳолат юзасидан ҳозирда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда ва қонуний баҳо берилиши таъминланмоқда.

Давлат хавфсизлик хизматиТошкент вилоятимарихуанаҚибрай тумани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қибрайда дарахтлар орасига яширилган 95 кг «гашиш» аниқландиҚибрайда дарахтлар орасига яширилган 95 кг «гашиш» аниқланди25 сентябр 22:12Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилдиҚорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилди11 сентябр 12:35Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиҚибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олинди20 июн 20:28«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди«Хавфсиз ва соғлом юрт» тадбирларида бир қатор жиноий ҳолатлар фош этилди6 июл 14:23Тошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилдиТошкент вилоятида йирик ер фирибгарлигига чек қўйилди4 июн 12:53Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиҚибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушланди21 июл 01:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди