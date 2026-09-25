Қибрайда дарахтлар орасига яширилган 95 кг «гашиш» аниқланди

·38·Жамият
Қибрайда дарахтлар орасига яширилган 95 кг «гашиш» аниқланди

Тошкент вилояти Қибрай туманида қарийб 95 килограмм «гашиш» гиёҳвандлик воситаси ноқонуний муомаладан олиб қўйилди. Божхона қўмитаси ва ДХХ ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор тадбир давомида наркотик модда дарахтлар орасига яширилган ҳолда аниқланган.

Дала майдонидаги 4 та қопдан жами 109 та ўрам топилган. Лаборатория хулосасига кўра, улардаги модда «гашиш» экани тасдиқланган.

Ҳудуд бир неча кун кузатувда бўлган. 8 кун ўтиб, гиёҳвандлик воситаларини олиб кетиш учун келган икки нафар фуқаро ушланган.

Тергов давомида наркотикларни яшириб кетишга топшириқ берган шахс ҳам аниқланиб, қўлга олинган. Қўмита маълумотига кўра, у аввал бензин контрабандаси билан боғлиқ жиноят иши доирасида жавобгарликка тортилган шахс бўлган.

Қайд этилишича, олиб қўйилган 95 килограмм «гашиш» қарийб 700 минг дозага тенг. Унинг қора бозордаги эҳтимолий қиймати 10 миллион доллардан ошиши мумкин эди.

Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Тошкент вилоятиҚибрай туманигашишконтрабанда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янгиқўрғонда 423 туп каннабис етиштирилгани фош этилдиЯнгиқўрғонда 423 туп каннабис етиштирилгани фош этилди24 июл 09:37Тошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилдиТошкентда 3,2 кг гиёҳванд моддалар муомаласига чек қўйилди17 июл 10:13Ўзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилиндиЎзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилинди27 июн 15:28«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилди«Кобалт» йўловчисининг сумкасидан 505 грамм гашиш топилди23 июн 10:38Қибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олиндиҚибрайда қизларга тегажоғлик қилган йигитлар қамоққа олинди20 июн 20:28ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)22 сентябр 09:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ