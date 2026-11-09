Тошкентда эр-хотин гиёҳванд моддаларни ўйинчоқ айиқ ичига яширгани аниқланди

·20·Жамият
Тошкентда эр-хотин гиёҳванд моддаларни ўйинчоқ айиқ ичига яширгани аниқланди

Тошкент шаҳрининг Сергели туманида гиёҳванд моддаларни ноқонуний тарқатишда гумонланган эр-хотин ва уларнинг шериги қўлга олинди. Уларнинг Чилонзор туманидаги ижарага олинган уйидан юмшоқ ўйинчоқ айиқ ичига яширилган гиёҳванд моддалар топилди.

Аниқланишича, эр-хотин ва уларнинг шериги Matiz автомобилида юриб, гиёҳванд моддаларни яширин жойларга қолдириш — «закладка» усулида тарқатиш билан шуғулланган. Тезкор тадбир давомида уларнинг ёнидан 50 ўрам гашиш топилган.

Гумонланувчилар ижарага олган Чилонзор туманидаги хонадон тинтув қилинганда эса юмшоқ ўйинчоқ айиқ ичидан 450 грамм гашиш ва 100 грамм мефедрон аниқланди. Шунингдек, 1 000 дона зип-пакет, электрон тарозилар ва гиёҳванд моддаларни қадоқлаш учун мўлжалланган буюмлар мусодара қилинди.

Тезкор тадбирлар Қибрай ва Мирзо Улуғбек туманларида ҳам давом эттирилди. Қибрайда гиёҳванд моддаларни яширин жойларга қолдириш билан шуғулланганликда гумонланган шахснинг автомобилидан гашиш топилди. Мирзо Улуғбек туманида эса интернет орқали наркотик савдоси билан шуғулланганликда гумон қилинган шахслар билан боғлиқ манзилдан 2 килограмм опий экстракти ва 40 грамм гашиш олиб қўйилди.

Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида ўтказилган тезкор тадбирлар давомида жами 550 грамм гашиш, 100 грамм мефедрон ва 2 килограмм опий экстракти мусодара қилинган. Идоралар ҳисоб-китобига кўра, бу моддалар 26 минг 300 марталик истеъмол дозасига тенг.

Аниқланган ҳолатлар юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган.

Тошкент ИИББнаркотик савдосизакладкагиёҳвандлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тезкор амалиёт: Интернет-наркодўкон ходими 3 кг гиёҳванд модда билан ушланди (видео)Тезкор амалиёт: Интернет-наркодўкон ходими 3 кг гиёҳванд модда билан ушланди (видео)28 октябр 18:32Бектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушландиБектемирда гиёҳванд моддаларни «закладка» усулида тарқатган уч киши ушланди6 июл 16:17Тошкентда чақалоқ кўринишидаги ўйинчоқ ичидан гиёҳвандлик моддаси топилдиТошкентда чақалоқ кўринишидаги ўйинчоқ ичидан гиёҳвандлик моддаси топилди18 октябр 15:03Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди4 сентябр 15:52ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)22 сентябр 09:11Тоға ва вояга етмаган жияни гиёҳванд модда билан ушландиТоға ва вояга етмаган жияни гиёҳванд модда билан ушланди21 август 15:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Эрини 20 йил кутиб яшаган аёл у қайтиб келган куни кутилмаган қарор қабул қилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади