Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилди

·43·Жамият
Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилди

Қорақалпоғистонда гиёҳвандлик воситаларининг яширин айланмасига чек қўйилди. Қорақалпоғистон Республикаси Божхона бошқармаси Контрабандага қарши курашиш бўлими ходимлари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа идоралар вакиллари билан ҳамкорликда Элликқалъа туманида тезкор тадбир ўтказди. Бу ҳақда Давлат божхона хизмати Telegram каналида хабар берилди.

Тадбир давомида туман ҳудудида автомобилда ҳаракатланаётган фуқаро тўхтатилиб, текширилди. Ундан икки дона қоғоз ўрамга жойланган, ўзига хос ўткир ҳидли, қуритилган япроқсимон модда аниқланди.

Қорақалпоғистонда марихуананинг яширин айланмаси фош этилди

Мазкур модданинг ўрамлари билан биргаликдаги умумий оғирлиги 3,37 граммни ташкил этган. Аниқланган ашё белгиланган тартибда расмийлаштириб олинган.

Шунингдек, Нукус шаҳри ҳудудида ҳам гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ ҳолат аниқланган. «Тахиатош – Нукус» йўналишида ҳаракатланаётган транспорт воситаси тўхтатилиб, кўздан кечирилган.

Текширув вақтида йўловчининг буюмлари орасидан жами 10,57 грамм марихуана топилган. Аниқланган гиёҳвандлик моддаси тегишли тартибда ҳужжатлаштирилган.

Мазкур икки ҳолат юзасидан жиноят ишлари қўзғатилган. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

ГиёҳвандликКонтрабандаБожхонаКаракалпоғистонНуқусТадбирМарихуана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солдиБугун, 09:04Энди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиЭнди қачон шовқин қилиш мумкин эмас? Янги қоидалар кучга кирадиБугун, 08:34Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Бугун, 08:29Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)Қашқадарёлик қиз покистонлик йигитга турмушга чиқди (видео)Бугун, 04:23Энди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиландиЭнди бу вақтда шовқин қилиш мумкин эмас: янги тартиб белгиландиКеча, 19:47Сурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиСурхондарёда 3,5 минг йиллик қабристон аниқландиКеча, 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари